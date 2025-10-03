Bilan de la diffusion des courts-métrages français à l’international en octobre 2025, à travers les festivals soutenus par Unifrance.
🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆
➡️ Les prix au Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF) en Belgique
- Le Diable et la Bicyclette de Sharon Hakim remporte deux prix : le Bayard d’or du meilleur court métrage ainsi que le Prix Marion-Hänsel.
- Le Prix du jury de la compétition internationale revient à Assis, pas bouger ! de Camille Dumortier
- Le Prix du Public va à Mariana, the Sidekick de Geo Doba.
➡️ Un trio d’œuvres françaises revient récompensé du El Gouna Film Festival, en Égypte
- Le Gold Star du court métrage revient à Agapito de Arvin Belarmino et Kyla Danelle Romero.
- Le Silver Star revient à Loynes de Dorian Jespers.
- Le Bronze Star revient à Fille de l'eau de Sandra Desmazières (ces trois films avaient été présentés en première mondiale lors du Festival de Cannes).
- Enfin, Le Diable et la Bicyclette de Sharon Hakim remporte le El Gouna Star du meilleur court métrage arabe.
➡️ Un prix au Festival Filmets, en Espagne
- Là où pas moins de 57 courts français étaient présentés, le Venus de Badalona de la meilleure animation est revenu à The One Who Knows de Eglé Davidavičė.
➡️ Plusieurs prix au Thessalonique International Short Film Festival (TISFF), en Grèce
- Des prix d'excellence cinématographique ont récompensés les films +10K de Gala Hernández López, Automagic de Ashok Vish, Deux personnes échangeant de la salive de Natalie Musteata et Alexandre Singh, Eros de Viktor Miletić, Hôtel Acropole de Sarah Lasry et L'Enfant à la peau blanche de Simon Panay.
➡️ Plusieurs prix au Uppsala International Short Film Festival (Suède)
- Dieu est timide de Jocelyn Charles remporte le Prix du public et le Prix Ingmar Bergman
- Winter in March de Natalia Mirzoyan remporte la candidature au Meilleur court métrage Européen
- La Mention spéciale du jury revient à Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory.
- Enfin, Dancing Pigeons de Christofer Nilsson reçoit la Mention spéciale au Prix du meilleur court métrage national.
➡️ Nombreux prix au Festival dédié à l’animation Animatou (Suisse)
Plus d’une cinquantaine de courts métrage français étaient présentés ! Et le palmarès ne les a pas oubliés avec :
- Grand prix Animatou : Sulaimani de Vinnie Ann Bose
- Prix Pistache et Prix des scolaires (dès 12 ans) : Carpinchos d’Alfredo Soderguit
- Prix des scolaires (dès 6 ans) : La Vie de château "Le Fantôme de Versailles" de Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'Limi
- Prix des scolaires (dès 9 ans) : La Légende du colibri de Morgan Devos
- Prix des scolaires (dès 10 ans) : Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
- Prix des scolaires (dès 16 ans) : Les Belles Cicatrices de Raphaël Jouzeau
- Mention du jury compétition internationale : Entre les jours de Martin Bonnin
➡️ Un prix au Kaohsiung Film Festival (KFF) (Taïwan)
- Dieu est timide de Jocelyn Charles remporte le Golden Fireball Award compétition internationale.
➡️ Un prix au Film Fest Gent (Belgique)
- La Mention Spéciale du Meilleur court métrage international revient à Odamado d’Émilien Dubuc
➡️ Deux prix au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal (FNC) (Canada)
- Le Prix Dada international Les Nouveaux alchimistes va à Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory.
- Le Prix de la meilleure animation Les Nouveaux alchimistes va à Their Eyes de Nicolas Gourault.
➡️ Trois prix au Bucheon International Animation Festival (BIAF) (Corée du Sud)
- Le Grand prix compétition internationale ainsi que l’Éligibilité court métrage d'animation à l'Academy Awards® reviennent à Dieu est timide de Jocelyn Charles.
- Le Prix du jury compétition internationale revient à Autokar de Sylwia Szkiłądź.
- Enfin, la Mention spéciale du jury compétition internationale revient à Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon.
➡️ Un prix au Festival international Anim'Est dédié à l’animation (Roumanie)
- Prix du meilleur film d’école : Les Enfants de la mer noire de Mihaela Mîndru
➡️ Un prix au festival Doclisboa (Portugal)
- Prix du meilleur court métrage de moins de 40 min pour Studio Baumettes d’Hassen Ferhani
➡️ Deux prix au Festival Seminci de Valladolid (Espagne)
- La Pointe d’argent du court métrage récompense deux courts métrages français ex-aequo : No Skate! de Guil Sela et Seul comme un chien de Marta Reis Andrade.
➡️ Le Sapporo International Short Film Festival (Japon) a largement salué le cinéma français.
- L'Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević remporte deux prix : le Grand prix compétition internationale ainsi que le Prix du meilleur scénario.
- Le Prix du meilleur film expérimental revient à Their Eyes de Nicolas Gourault.
- Le Prix du meilleur montage revient à Nina Gerolt, Annabelle Basurko et Billie Belin pour le film Quelque chose de divin de Mélody Boulissière et Bogdan Stamatin.
- Le Prix du meilleur film de moins de 5 minutes revient à Jour de vent de Martin Chailloux, Ai Kim Crespin, Élise Golfouse, Chloé Lab, Hugo Taillez et Camille Truding.
- Le Prix de la meilleure musique de film revient à Pierre Oberkampf pour Une fugue d’Agnès Patron.
- Enfin, le prix du meilleur film non-dialogué revient à Hush Now. de Laen Sanches.
✈️ Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage ✈️
- Rémy Barbe et Stef Meyer ont présenté leur film Même la lune saignera à Sitges-Festival internacional de cinema fantàstic de Catalunya. Ils nous ont fait ce retour : “Nous avons pu faire des rencontres professionnelles internationales intéressantes. Nous avons une idée beaucoup plus précise du marché du film de genre européen, et puisque nous travaillons tous les deux sur nos premiers long-métrages respectifs, ça nous a été très utile ! On nous a donné beaucoup de conseils. Notre objectif est d’y revenir mais cette fois avec un long-métrage !“
- Rosalie Charrier a accompagné son film Nos Panthéons au Riga International Film Festival en Lettonie. “C’était mon tout premier festival, pour mon premier court métrage, et je dois dire que j’ai pu réaliser l’importance de partir présenter, et accompagner son travail.” “J’ai eu l’opportunité, comme les autres participants inscrits à cet atelier, de rencontrer des programmateurs internationaux dans un cadre type speed dating. C’était formidable de pouvoir leur présenter, dans un temps donné, mon travail d’aujourd’hui, et à venir!"
- Martin Jauvat a accompagné son film Full Metal Kebab au FNC à Montréal.
🔹 Toutes les sélections 🔹
Le mois d’octobre est très dynamique, avec beaucoup de festivals partout dans le monde, et de très nombreuses sélections de courts métrages français.
🇧🇪 Festival International du Film Francophone de Namur (FIFF)
Compétition internationale
- Les Jardins du Paradis de Sonia Terrab
- Mariana, the Sidekick de Geo Doba
- Assis, pas bouger ! de Camille Dumortier
- Dammen de Grégoire Graesslin
- Le Diable et la Bicyclette de Sharon Hakim
- Moineaux de Rémi Durin
- Ne réveillez pas l’enfant qui dort de Kevin Aubert
- Papya de Constance Delorme, Erwan Dean
- Pirateland de Stavros Petropoulos
- Une fugue de Agnès Patron
🇪🇬 El Gouna Film Festival
Compétition internationale
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Loynes de Dorian Jespers
- Agapito de Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
- Le Diable et la Bicyclette de Sharon Hakim
- My Brother, My Brother de Abdelrahman Dnewar, Saad Dnewar
- S the Wolf de Sameh Alaa
🇪🇸 Filmets
Sélection officielle
- Vigilantes de Laura Volcy
- #Yacht de Pablo Anasse, Loane Baumer, Marine Bouvier, Marie Malaval, Maxence Mouttou, Florence Susanna
- 1..2...3 ! de Caroline Thomas, Quentin Feynie
- 18h18 de Alexis Loukakis
- 261 de Juliette Henry
- Adieu soleil de Hakim Atoui
- Allez ma fille de Chloé Jouannet
- Anéchoïque de Enzo Croisier
- Au loin les eaux de Estelle Bruty
- Au-delà des nuages de Magdalena Gimbert, Yanis Leblanc
- Aux armes, Christopher de Élise Amblard
- Boring as Fun de Eliott Hugo Mozin
- Carpinchos de Alfredo Soderguit
- Catfish de Aurélie Galibois, Cristina Ganusciac, Aurélie Martin, Hee Young Park, Vedushi Sinha
- Courage de Salomé Cognon, Lise Delcroix, Jeanne Desplanques, Marion Choudin, Nathan Baudry, Margot Jacquet
- Dark Globe de Donato Sansone
- Grand Paname de David Kajman
- Hurikán de Jan Saska
- Il était une fois à Dragonville de Marika Herz
- La Fille qui explose de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
- Le Dérapage de Aurélien Laplace
- Marion de Joe Wieland, Finn Constantine
- Mort d'un acteur de Ambroise Rateau
- Omnibus de Hugo N. Robertson
- Papillon de Florence Miailhe
- Pié dan lo de Kim Yip Tong
- Quelqu'un de spécial de Alice Gervat
- Salut l’été ! de Martin Smatana, Veronika Zacharová
- Soleil gris de Camille Monnier
- Supersilly de Veronica Martiradonna
- The One Who Knows de Eglé Davidavičė
- Un peu plus d’action de Alexis Beaumont
- Underground Invaders de Shera Courtalhac, Inès Molinier, Victor Lesaffre, Maëlle Metaireau, Dana Guyot, Inès Dolivet, Meggie Bernier
- Une histoire d'amour de Vincent Almendros
- Voice Academy de Javier San Miguel
- Wander to Wonder de Nina Gantz
- Zizanizzz de Nicolas Bianco-Levrin
Programme spécial
- Jus d'orange de Alexandre Athané
- Le Génie dans la bouteille de Thomas Leclercq
- Entre eux deux de Nour El Achkar, Roxane David, Cindy Fanchonna, Flora Rouvel, Morgane Chauvet, Lucie Perales, Justine Moreau
- La Légende du colibri de Morgan Devos
- Le Tunnel de la nuit de Annechien Strouven
🇬🇷 Thessalonique International Short Film Festival (TISFF)
Sélection officielle
- Eros de Viktor Miletić
- +10K de Gala Hernández López
- Automagic de Ashok Vish
- Dammen de Grégoire Graesslin
- Deux personnes échangeant de la salive de Alexandre Singh, Natalie Musteata
- Grandma Nai Who Played Favorites de Chheangkea
- Hun Tun de Magdalena Hejzlarová
- Hôtel Acropole de Sarah Lasry
- Ici en silence tout hurle de Akaki Popkhadze
- L'Enfant à la peau blanche de Simon Panay
- La Confrontation de Sandy Pujol-Latour, Marie Abbenanti
- La Première Image de Olia Verriopoulou
- Maitighar de Marc Gurung
- Na marei de Léa-Jade Horlier
- Noir Macadam de Victor Grillot
- Pirateland de Stavros Petropoulos
- Pluie de grâce ou grâce à la pluie de Chryssa Florou
- Stepmother de Negar Naghavi
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- What Mary Didn't Know de Konstantina Kotzamani
🇸🇪 Uppsala International Short Film Festival
Compétition internationale
- Totality de Mathilde Lavenne
- Comment ça va ? de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Grandma Nai Who Played Favorites de Chheangkea
- Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa
- Hurikán de Jan Saska
- Ne réveillez pas l’enfant qui dort de Kevin Aubert
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Perishabel Idol de Majid Al-Remaihi
- Playing God de Matteo Burani
- Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque, François Leroy
- Samba infinie de Leonardo Martinelli
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Shadows de Rand Beiruty
- Sunny 16 Helsinki de Ève Le Fessant Coussonneau
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- Winter in March de Natalia Mirzoyan
Compétition enfants
- Le Petit et le Géant de Isabela Costa
- Entre eux deux de Nour El Achkar, Roxane David, Cindy Fanchonna, Flora Rouvel, Morgane Chauvet, Lucie Perales, Justine Moreau
- Ma Đói de Ludivine Bidoire, Manon Étienne, Lisa Gazagne, Clémence Goin, Clara Grindatto, Lisa Guilhen, Leilani Meylan, Tuong-Vy Nguyen
- Reven de Hugo Barbey, Victor Barreaud, Line Bossard, Chloé Hurard, Coralie Monnier, Mathilde Morin, Lèna Ripoche, Tanguy Salaün
- The Path Of Sounds de Tom Raijasse, David Nguyen
Programme en famille
- The Path Of Sounds de Tom Raijasse, David Nguyen
- Ma Đói de Ludivine Bidoire, Manon Étienne, Lisa Gazagne, Clémence Goin, Clara Grindatto, Lisa Guilhen, Leilani Meylan, Tuong-Vy Nguyen
- Oceania de Valentin Noujaïm
- Reven de Hugo Barbey, Victor Barreaud, Line Bossard, Chloé Hurard, Coralie Monnier, Mathilde Morin, Lèna Ripoche, Tanguy Salaün
Programme spécial
- Terre à terre de Romain Thirion
- Anxious Body de Yoriko Mizushiri
- Boucan de Salomé Da Souza
- Cultes de (LA) HORDE : BRUTTI/DEBROUWER/HAREL
- L'Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević
- La Fille qui explose de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
- Le Dérapage de Aurélien Laplace
- Les Mots qui manquent de Amin Touati
- Maternité de Nataliya Ilchuk
- Wander to Wonder de Nina Gantz
- kitchen.blend de Nataliya Ilchuk
🇨🇦 Animatou
Compétition internationale
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Atomik Tour de Bruno Collet
- Beast Inside de Tatiana Poliektova, Olga Poliektova
- Because Today is Saturday de Alice Eça Guimarães
- Ceux qui restent au point relais de Yujia Wang
- Dark Globe de Donato Sansone
- Entre les jours de Martin Bonnin
- Hurikán de Jan Saska
- Il Burattino e la balena de Roberto Catani
- La Mélodie des brebis de Frédéric Juvigny
- La Vie avec un idiot de Theodore Ushev
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Playing God de Matteo Burani
- Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque, François Leroy
- Stuffed de Louise Labrousse
- Sulaimani de Vinnie Ann Bose
- Todos los futuros de Bárbara Cerro
- Une fugue de Agnès Patron
Compétition Doc'Anim
- Loc Lac de Bun Chaï Ly
- My Brother, My Brother de Abdelrahman Dnewar, Saad Dnewar
- Shadows de Rand Beiruty
- Kabuki de Tiago Minamisawa
- Pié dan lo de Kim Yip Tong
- Les Filles c'est fait pour faire l'amour de Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Jeanne Drouet
Compétition Labo
Compétition suisse
Compétition Caramel
- Le Tunnel de la nuit de Annechien Strouven
- Il était une fois à Dragonville de Marika Herz
- La Carpe et l'Enfant de Morgane Simon, Arnaud Demuynck
Compétition Pistache
- L'Aigle et le roitelet de Paul Jadoul
- J'ai trouvé une boîte de Éric Montchaud
- Carpinchos de Alfredo Soderguit
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
- Le Tunnel de la nuit de Annechien Strouven
- La Légende du colibri de Morgan Devos
Compétition Convergences
- La Légende du colibri de Morgan Devos
- Carpinchos de Alfredo Soderguit
- Jour de vent de Martin Chailloux, Ai Kim Crespin, Élise Golfouse, Chloé Lab, Hugo Taillez, Camille Truding
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
Compétition pour les écoles
- Carpinchos de Alfredo Soderguit
- Aaaah ! de Osman Cerfon
- Adieu Gropius de Bertille Rondard
- Beurk ! de Loïc Espuche
- Frite sans maillot de Matteo Salanave Piazza
- Jour de vent de Martin Chailloux, Ai Kim Crespin, Élise Golfouse, Chloé Lab, Hugo Taillez, Camille Truding
- La Légende du colibri de Morgan Devos
- Les Belles Cicatrices de Raphaël Jouzeau
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
- Les Pissenlits par la racine de Chloé Farr
- Ma footballeuse à moi ! de Cheyenne Canaud-Wallays
Sections parallèles
- Kötü Kız (Vilaine Fille) de Ayce Kartal
- Chroniques de La Poisse (Pas de peau pour l'ours) de Osman Cerfon
- L'Enfant sans bouche de Pierre-Luc Granjon
- Kali le petit vampire de Regina Pessoa
- Aaaah ! de Osman Cerfon
- Beurk ! de Loïc Espuche
- Frite sans maillot de Matteo Salanave Piazza
- L'Air de rien de Gabriel Hénot-Lefèvre
- La Boulangerie de Boris de Maša Avramović
- Le Repas dominical de Céline Devaux
- Le Tunnel de la nuit de Annechien Strouven
- Le Vélo de l'éléphant de Olesya Shchukina
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
- Logorama de François Alaux, Hervé De Crécy, Ludovic Houplain, H5
- Lonely Bones de Rosto
- Maalbeek de Ismaël Joffroy Chandoutis
- Tigres à la queue leu leu de Benoît Chieux
- Tête en l'air de Rémi Durin
- Une guitare à la mer de Sophie Roze
Réalité virtuelle
- A l'aube de l'art de Pierre Zandrowicz
- Ito Meikyu de Boris Labbé
- Jack & Flo de Amaury Campion
- Oto's Planet de Gwenaël François
🇹🇼 Kaohsiung Film Festival (KFF)
Compétition internationale
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- Their Eyes de Nicolas Gourault
- Une fugue de Agnès Patron
- Les Vergers de Antoine Chapon
- Loynes de Dorian Jespers
- 2006 de Gabriella Choueifaty
- Agapito de Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Le Temps de s'adorer de Fiorella Basdereff
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Samba infinie de Leonardo Martinelli
Kids Fantasy
- La Carpe et l'Enfant de Morgane Simon, Arnaud Demuynck
- Il était une fois à Dragonville de Marika Herz
- La Légende de la Palme d'or continue... de Alexis Veller
Œuvres immersives - Compétition XR
- Marins des glaces de Jérôme Waeselynck
- In the Current of Being de Cameron Kostopoulos
- D-Day: The Camera Soldier de Chloé Rochereuil
- Danse Danse Danse - Matisse de Gordon, Agnès Molia
- Eddie and I de Maya Shekel
- Jack & Flo de Amaury Campion
- La Triste Histoire de la petite souris qui voulait absolument devenir quelqu’un de Nicolas Bourniquel
- Mamie Lou de Isabelle Andreani
XR Spotlight
- Mobile Suit Gundam: Silver Phantom de Kenichi Suzuki
- Impulse: Playing With Reality de Barry Gene Murphy, May Abdalla
- Titanic: le rêve englouti de Benjamin Auriche, Jean Dellac
🇧🇪 Film Fest Gent
Compétition internationale
- Odamado de Émilien Dubuc
- Comment ça va ? de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Loynes de Dorian Jespers
🇨🇦 Festival du Nouveau Cinéma de Montréal (FNC)
Compétition internationale
- Une fenêtre plein sud de Lkhagvadulam Purev-Ochir
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Nedostupni de Kyrylo Zemlyanyi
- +10K de Gala Hernández López
- Wonderwall de Róisín Burns
- Loynes de Dorian Jespers
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Yo Yo de Mohammadreza Mayghani
Les Nouveaux alchimistes
- Homunculus de Bonheur Suprême
- Some of You Fucked Eva de Lilith Grasmug
- Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
- Les Vergers de Antoine Chapon
- Soixante-sept millisecondes de fleuryfontaine, Galdric Fleury, Antoine Fontaine
- Their Eyes de Nicolas Gourault
- UM de Nieto
P'tits loups
- La Légende du colibri de Morgan Devos
- Filante de Marion Jamault
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
Temps 0
Programme spécial
- To Exist Under Permanent Suspicion de Valentin Noujaïm
- Pacific Club de Valentin Noujaïm
- Demons to Diamonds de Valentin Noujaïm
🇰🇷 Bucheon International Animation Festival (BIAF)
Compétition internationale
- Like a Fairy Tale de Kirill Khachaturov
- Atomik Tour de Bruno Collet
- Autokar de Sylwia Szkiłądź
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
- La Mort du poisson de Éva Lusbaronian
- La Vie avec un idiot de Theodore Ushev
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque, François Leroy
- Sous ma fenêtre, la boue de Violette Delvoye
- Sulaimani de Vinnie Ann Bose
- Une fugue de Agnès Patron
- Winter in March de Natalia Mirzoyan
🇪🇸 Sitges-Festival internacional de cinema fantàstic de Catalunya
Compétition officielle fantastique
Compétition Anima't
Compétition Nouvelles Visions Petit Format
Programmes famille et enfants
🇮🇪 IndieCork
Compétition internationale
- Sanki Yoxsan de Azer Guliev
- Across the Waters de Viv Li
- Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa
- Shadows de Rand Beiruty
🇱🇻 Riga International Film Festival
Competition Internationale
- Easter Day de Mykola Zasieiev
- Le Thé, l'Etat et Moi de Sun Maung
- Nos Panthéons de Rosalie Charrier
- Tragédia de Bernardo Zanotta
🇳🇿 Show Me Shorts
Compétition internationale
- Forever de Théo Djekou, Pierre Ferrari, Cyrine Jouini, Pauline Philippart, Anissa Terrier
- Allez ma fille de Chloé Jouannet
- Quelqu'un de spécial de Alice Gervat
- L'Avance de Djiby Kebe
🇷🇴 Anim'Est
Compétition internationale
- Les Enfants de la mer noire de Mihaela Mîndru
- Balconada de Iva Tokmakchieva
- Dark Globe de Donato Sansone
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Glass House de Boris Labbé
- La Bicyclette et le vélo de Roxane Campoy
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
- Les Filles c'est fait pour faire l'amour de Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Jeanne Drouet
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- UM de Nieto
- Une fugue de Agnès Patron
VR Expérience
🇪🇸 Seminci
Sélection officielle
- Their Eyes de Nicolas Gourault
- Les Habitants de Maureen Fazendeiro
- No Skate! de Guil Sela
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Because of (U) de Tohé Commaret
- +10K de Gala Hernández López
Miniminci
- L'Enfant et l'Oie de Jade Chastan, Alice Failla, Jérôme Ginesta, Justine Hermetz, Sophie Lafleur, Vincent Lenne
- Jour de vent de Martin Chailloux, Ai Kim Crespin, Élise Golfouse, Chloé Lab, Hugo Taillez, Camille Truding
- Step by Step de Théodore Janvier, Anabelle David, Emma Gach, Fanny Paoli, Claire Robert, Julie Valentin
- Mr. Night Has a Day Off de Ignas Meilūnas
- Filante de Marion Jamault
- Coin coin de Amélie Frit, Anouk Archambault, Jeanne Marotte, Solenn Lelaisant, Lucile Grunder
- Boom de Romain Augier, Charles Di Cicco, Gabriel Augerai, Yannick Jacquin, Laurie Pereira de Figueiredo
- Atomic Chicken de Thibault Ermeneux, Lucie Lyfoung, Solène Polet, Capucine Prat, Morgane Siriex, Anna Uglova
- Aaaah ! de Osman Cerfon
Programme spécial
🇵🇹 Doclisboa
Compétition Green Years
- Manuscript for Debris de Danielle Kaganov
- Modern History de Oleksandr Hoisan, Valery Grysha, Oleksandr Kosiak
- Un seul soleil, chacun son ombre de Alexandre Carret
- Dortoirs de Hugo Mazzoccoli
New Visions
- Appuyé au mur de Jacques Meilleurat
- Le Meilleur Spectateur de la pièce historique qui se joue sur Terre de Taleb Lachheb
- L’amour sur le chemin des roncettes de Sophie Roger
- Moraine de Camille Llobet
- Si petite de Jacques Meilleurat
- Still Life Primavera de Pierre Creton
- Studio Baumettes de Hassen Ferhani
Heart Beat
From the Earth to the Moon
- Shuruuk de Amie-Sarah Barouh
- Stations de Robert Wilson
- Sunny 16 Helsinki de Ève Le Fessant Coussonneau
🇯🇵 Sapporo International Short Film Festival and Market
Compétition internationale
- Hurikán de Jan Saska
- Hush Now. de Laen Sanches
- L'Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević
- Mort d'un acteur de Ambroise Rateau
- Quelque chose de divin de Mélody Boulissière, Bogdan Stamatin
- Their Eyes de Nicolas Gourault
- UM de Nieto
- Une fugue de Agnès Patron
Compétition famille et enfants
- Jour de vent de Martin Chailloux, Ai Kim Crespin, Élise Golfouse, Chloé Lab, Hugo Taillez, Camille Truding
