Le Prix Unifrance de la compétition internationale

Issu des 50 films en compétition internationale, Le Bateleur met en scène le jeune Louis Béliveau (Raoul) et Pascal Tagnati (Serge) et explore avec subtilité et une certaine forme de tendresse la complexité des rapports « père-fils ».



Raoul, jeune ado, attend Serge avec qui il doit passer le week-end. Tiraillé entre l'impatience de renouer avec cet homme qu'il connaît peu et son mépris pour ce père atypique, déjanté et provisoirement sorti de prison, Raoul va devoir trouver son chemin le temps d'un road trip dans les bas-fonds des étangs de son enfance.

Le Bateleur

Le Prix Unifrance de la compétition expérimentale

25 films concouraient cette année dans cette compétition qui laisse place à des formes alternatives, avant-gardistes. Souvent qualifiées de singulières, ces œuvres n’en sont pas moins des films à part entière et nous invitent à la découverte de propositions personnelles réalisées à contre-courant du cinéma traditionnel.



C’est au film Les Fenêtres que revient le Prix Unifrance de la compétition expérimentale. Réalisé par Elsa Pennachio et Étienne de Villars et coécrit avec les détenus en formation cinéma et audiovisuel dans le cadre d’une résidence au Studio Image en mouvement des Baumettes.

Une maquette d’immeuble et une « fenêtre sur cour » sont les objets de décor d’une cité imaginaire à partir desquels les uns et les autres, de manière anonyme, vont se livrer, nous faire entendre leur voix intérieure, évoquer leur passé ou imaginer leur futur. Dans un temps suspendu, une ouverture sur l’extérieur pour permettre à chacun d’oublier son quotidien pour mieux nous révéler sa part d’humanité.

Les Fenêtres

Les films français au palmarès de cette 43e édition



La semaine du festival

Fidèle à sa réputation de « chercheur » de formes hybrides, de programmateur d’œuvres cinématographiques plus ou moins familières, le Festival Tous Courts, depuis son origine, met en valeur des propositions filmiques qui font résonnance avec celles des deux compétitions. Ainsi, l’expérimentation, fer de lance de la manifestation, est au cœur des programmes parallèles.



Aux côtés des films en compétition, trois cartes blanches :

➤ La Distributrice de films : les nouveaux cinémas canadiens

➤ Ardèche Images : courts-métrages de fin d’études du Master Documentaire de Lussas

➤ Centre audiovisuel Simone de Beauvoir : histoire filmique des engagements féministes



La Nuit du court-métrage

Pour questionner notre rapport à la gent animale, La Nuit animale a mis en valeur, à travers quatre programmes mélangeant, fiction, animation, documentaire et expérimental, la présence des non-humains sur nos écrans. La Nuit du court-métrage 2026 promet d’être tout aussi alléchante et sera consacrée à des courts dont « l’eau » sera le moteur.



Le 27e Marché du film – 3-5 décembre

Organisé au Onepoint, centre névralgique du festival, il a permis :

➤ D’accéder à la vidéothèque proposant la totalité des films inscrits

➤ D’organiser des rendez-vous entre professionnels pour envisager l’avenir

➤ De rencontrer les distributeurs et acheteurs internationaux :



Acheteurs :

Distributeurs :

Au chapitre des tables rondes, celle consacrée à la Distribution et à la diffusion du court-métrage fut l’occasion de faire le point sur les pratiques et dispositifs mis en place pour valoriser et mettre en avant la création émergente. Nathalie Lebel (L'Agence du court métrage), Paul Landriau (La Distributrice de Films) et Valère Zysman-Singer (CNC) ont pu échanger avec un public nombreux, principalement constitué d’étudiants de filières cinéma. Au-delà des traditionnelles questions de diffusion et des accompagnements possibles, ont été évoqués la place des plateformes VoD dans le paysage audiovisuel et l’utilisation de l’IA au service du cinéma

