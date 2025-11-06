Retour sur les courts métrages français ayant voyagé à l’international au mois de novembre, dans les 20 festivals soutenus par Unifrance.
🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆
➡️ L’animation française triomphe une nouvelle fois, en remportant pas moins de 10 prix et mentions au festival Cinanima au Portugal
- Le Grand prix revient à Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Le Prix spécial du jury à Autokar de Sylwia Szkiłądź
- Le Prix du meilleur film d'école revient à Entre les jours de Martin Bonnin
- Le Prix de la meilleure conception sonore Hurikán de Jan Saska
- Le Prix du public ainsi que le Prix du meilleur scénario reviennent à Because Today is Saturday d’Alice Eça Guimarães
- La Mention d'honneur compétition internationale revient à Fille de l'eau de Sandra Desmazières
- Deux Mentions d'honneur dans la compétition films d'écoles sont remises à Tonada de l’hirondelle de Daniela Godel et Winter in March de Natalia Mirzoyan
- La Meilleure direction artistique récompense Les Gens dans l’armoire de Dahee Jeong
➡️ Un prix au festival Tchèque Ji.hlava International Documentary Film Festival
- Dans la section dédiée aux œuvres immersives, le Best VR Film récompense La Fille qui explose VR de Caroline Poggi et Jonathan Vinel
➡️ Un court récompensé au Kuki Film festival à Berlin
- Le Prix du meilleur film pour enfants (4+ et 6+) récompense Carpinchos d’Alfredo Soderguit
➡️ Toujours à Berlin, l’Interfilm Festival récompense 3 œuvres françaises
- Le Prix de la meilleure animation revient à Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Le Prix de la meilleure fiction est attribué à Boléro de Nans Laborde-Jourdàa
- Enfin, le Second prix de la compétition nationale revient à My Brother, My Brother, d’Abdelrahman Dnewar et Saad Dnewar
➡️ À Montréal, le festival Cinémania récompense 2 œuvres françaises
- Le Prix du meilleur court-métrage international revient à Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa
- La Mention spéciale du jury revient à Pié dan lo de Kim Yip Tong
➡️ Un projet récompensé au marché ShorTO de Turin
- Chloé Wasp remporte le prix ADVISTA Film Marketing & Communication Award lors du marché ShorTO à Turin, pour son projet documentaire "Venus Carnivores"
➡️ En Angleterre, au Leeds International Film Festival (LIFF), les courts-métrages français remportent 4 prix et mentions
- Le Prix du meilleur documentaire revient à Their Eyes de Nicolas Gourault
- Une Mention spéciale de la compétition animation récompense Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Deux Mentions spéciales ex aequo de la compétition documentaire pour Cairo Streets d’Abdellah Taïa et Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
✈️ Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage ✈️
- Galiam Bruno Henry, réalisateur du court métrage Sans banc fixe, a accompagné son film au Togo, au festival Emergence à Lomé, où il a par ailleur assuré une formation d’acting.
- Olivier Heitz a pu accompagner la première mondiale de son film CLUB.INTERIEUR.NUIT au festival Black Nights en Estonie. “Les moments consacrés à l'industrie étaient pléthore, avec conférences sur des sujets variés (processus de sélection, financement etc.) et moments de one o one avec des programmateurs (Bolton, Tampere, Uppsala) et agences de vente. Le soir, moment de rencontres ludiques dans un tiers lieux pour rencontrer les autres réalisateurs et producteurs + propositions de sortie culturelles (visite de la ville, bain dans la mer suivi d'un sauna etc). Continuité permanente avec un chaperon responsable de nous tout au long du séjour.”
- Shayma Awawdeh a pu accompagner son film Intersecting Memory à l’International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA).
- Au ShorTO Film Market à Turin, Unifrance soutenait le marché pour la participation des professionnels français Anne Berjon (Mondina Films), Léo Granger (Haïku Films), Nicolaï Iarochenko (Les Steppes Productions), Juliette Louchart (Fløw) et Gaëtan Trigot (Pentacle Productions)
Et en partenariat avec le Short Film Corner de Cannes (Focus SCRIPT), Unifrance soutenait aussi la présence de Chloé Wasp, pour son projet documentaire "Venus Carnivores" : “J’étais invitée dans le cadre de “You Only Pitch Twice”. J’ai apprécié l’organisation, j’ai été bien préparée au marché du film par des sessions de pitch training et des informations par mails. Le cadre du marché est extrêmement beau et luxueux, nous sommes accueillis dans des monuments historiques du centre de Turin par une équipe agréable et chaleureuse.”
🔹 Toutes les sélections 🔹
🇵🇹 Cinanima
Compétition internationale
- S the Wolf de Sameh Alaa
- Because Today is Saturday de Alice Eça Guimarães
- Ira de Rozenn Busson
- Autokar de Sylwia Szkiłądź
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Les Belles Cicatrices de Raphaël Jouzeau
- Sulaimani de Vinnie Ann Bose
- Shadows de Rand Beiruty
- Hurikán de Jan Saska
- Les Gens dans l’armoire de Dahee Jeong
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
Compétition films d'étudiants
- Entre les jours de Martin Bonnin
- Tonada de l’hirondelle de Daniela Godel
- Winter in March de Natalia Mirzoyan
All Aboard Compétition
🇩🇪 DOK Leipzig
Compétition internationale documentaire
- L'mina de Randa Maroufi
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Far From the Light of Day de Yotam Ben-david
Doc Alliance Award
Programme Kids DOK
Rétrospective
- Love de Réka Bucsi
Programme spécial
DOK Neuland
🇨🇿 Ji.hlava International Documentary Film Festival
Compétition Fascinations
Court-métrage - Short Joy
- Do Rocks Dream of Flying? de Simon Zorraquin, Mathieu Ciulla
Œuvres immersives - Virtual Reality
- D-Day: The Camera Soldier de Chloé Rochereuil
- La Fille qui explose VR de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
Constellations
- Soixante-sept millisecondes de fleuryfontaine, Galdric Fleury, Antoine Fontaine
- L'mina de Randa Maroufi
- Sandia de Mélissa Faivre
Programme spécial
🇩🇪 Kuki Festival
Compétition enfants
- Carpinchos de Alfredo Soderguit
- Plat de résistance de Marie Royer, Zinia Scorier
- Adieu Belleville de Adam Hegazy
Compétition adolescents
- Because of (U) de Tohé Commaret
- Acrobats de Éloïse Alluyn, Hugo Danet, Anna Despinoy, Antonin Guerci, Alexandre Marzin, Shali Reddy
- Gioia de Nixon Singa
- La Mort du petit cheval de Gabrielle Selnet
- La Tête ailleurs de Madalena Valencia
- Plat de résistance de Marie Royer, Zinia Scorier
- S the Wolf de Sameh Alaa
- Shadows de Rand Beiruty
🇩🇪 Interfilm Berlin
Compétition internationale
- Boléro de Nans Laborde-Jourdàa
- Comme si la terre les avait avalées de Natalia León
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- La Mort du petit cheval de Gabrielle Selnet
- Les Jardins du Paradis de Sonia Terrab
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
Compétition nationale
Compétition documentaire
Compétition Green Film
Compétition prix du public européen
- Bernacles de Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
- Deux personnes échangeant de la salive de Alexandre Singh, Natalie Musteata
Compétition Eject
Sections parallèles
- Ne réveillez pas l’enfant qui dort de Kevin Aubert
- Because of (U) de Tohé Commaret
- Bernacles de Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
- Hold Me Tight de Léoluna Robert-Tourneur
- Ice Merchants de João Gonzalez
- Le Diable et la Bicyclette de Sharon Hakim
- Noon, le pain de Téhéran de Roshan Roshanak
- Oncle Thomas - La Comptabilité des jours de Regina Pessoa
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Their Eyes de Nicolas Gourault
Fulldome
🇨🇦 Cinemania
Compétition officielle
- Fort comme un lion de Nathan Villanneau
- Aux armes, Christopher de Élise Amblard
- Dans la boue de Andy Buron
- En beauté de Rémi Mardini
- Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa
- Jour de vent de Martin Chailloux, Ai Kim Crespin, Élise Golfouse, Chloé Lab, Hugo Taillez, Camille Truding
- La Vie avec un idiot de Theodore Ushev
- Les Dernières Neiges de Sarah Henochsberg
- The Boy Who Cheated Death de Pipou Phuong Nguyen
- Trek Salama de Naoile Ji
Maroc à l'honneur
- Le Départ de Saïd Hamich Benlarbi
- L'Ombre des papillons de Sofia El Khyari
- Frères de lait de Kenza Tazi
- Qu’importe si les bêtes meurent de Sofia Alaoui
🇹🇬 Emergence Lomé
Compétition internationale
🇬🇧 Leeds International Film Festival (LIFF)
Compétition Louis le Prince
- Grandma Nai Who Played Favorites de Chheangkea
- Métae de Élisabeth Caravella
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Dancing Pigeons de Christofer Nilsson
- Ne réveillez pas l’enfant qui dort de Kevin Aubert
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- C’était bien de Linda Lô
Compétition internationale animation
Compétition documentaire
- Cairo Streets de Abdellah Taïa
- Their Eyes de Nicolas Gourault
- +10K de Gala Hernández López
- Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
🇪🇪 Black Nights Film Festival Tallinn
Compétition animation
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Because Today is Saturday de Alice Eça Guimarães
- Sous ma fenêtre, la boue de Violette Delvoye
- L'Étrange Humeur adolescente de Frank Ternier
- Kabuki de Tiago Minamisawa
- La Vie avec un idiot de Theodore Ushev
- Je mordrai la poussière des étoiles de Kiana Naghshineh
- Dark Globe de Donato Sansone
- Une fugue de Agnès Patron
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- I Am Not Here Anymore de Nawojka Wierzbowska
- Il Burattino e la balena de Roberto Catani
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
Compétition Kids animation
- La Case vide de Thibault Chollet
- Le Petit et le Géant de Isabela Costa
- Les Oiseaux du paradis de Tomek Ducki
- Une guitare à la mer de Sophie Roze
Compétition Live action
- Because of (U) de Tohé Commaret
- Dammen de Grégoire Graesslin
- Some of You Fucked Eva de Lilith Grasmug
Compétition nationale
Doc@Shorts
Panorama
- Les Fleurs de Malva de Anna Lys, Rémy Berlemont, Alice Hamel, Chen-Yun H, Ludivine Lebourg, Estelle Martin, Agathe Ribout
- La Fille de Siham de Marianne Barakat
Programme spécial
Court-métrage - Shorts Alternative
- Skin Flick de Louise Bailly, Daniela Del Castello, Alice Levy, Bruno De Mendonça, Elifsu Meric, Joey Quoc Tran
- The Fall de Maxime Tevissen, Tom Alcamo, Hugo Hannache, Dylan Cam, Alexandre Velves, Titouan Kervajan, Yaëlle Alberti
- Homunculus de Bonheur Suprême
Court-métrage - Night Cinema
Court-métrage - Shorts New Talents Competition : Animation
- Le Jardin Rossini de William Burger, Siméon Jacob, Odelia Laine, Garance Mondamert, Tara Rewal, Mathilde Vergereau, Arthur Wong
Court-métrage - Shorts New Talents Competition : Live-action
- Le Couteau et la Plaie de Lucas Minier
🇮🇹 ShorTO Film Market
XR Content
- Champ de bataille de François Vautier
- Less Than 5gr of Saffron de Negar Motevalymeidanshah
- Danse Danse Danse - Matisse de Gordon, Agnès Molia
🇨🇭 Geneva International Film Festival (GIFF)
Compétition Expériences immersives
- The Island of Shells de Hao-Yuan Chang, Shiue-Ying Wei, Chia-Wen Ko
- Ceci est mon coeur de Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies
- La Fille qui explose VR de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
- La Magie Opéra de Jonathan Astruc
- Less Than 5gr of Saffron de Negar Motevalymeidanshah
🇨🇦 Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM)
Court-métrage - Compétition courts et moyens-métrages
Court-métrage - Compétition nationale courts et moyens métrages
🇪🇸 Zinebi
Compétition internationale
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
- The Fall de Maxime Tevissen, Tom Alcamo, Hugo Hannache, Dylan Cam, Alexandre Velves, Titouan Kervajan, Yaëlle Alberti
- Slet 1988 de Marta Popivoda
- S the Wolf de Sameh Alaa
- Boa de Alexandre Dostie
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Agapito de Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero
Programme spécial
- Boucan de Salomé Da Souza
- L'Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević
- La Fille qui explose de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
- Wander to Wonder de Nina Gantz
🇪🇸 Alcine
Compétition européenne
- Because Today is Saturday de Alice Eça Guimarães
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Donne batterie de Carmen Leroi
- La Case vide de Thibault Chollet
- Le Chevreuil de Delphine Priet-Mahéo
- Montsouris de Guil Sela
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- Their Eyes de Nicolas Gourault
Compétition nationale
Alcine Kids
Prix européen du public
Les langues dans le court-métrage
- Corps en chute de Nicolas Schönberger
- Jeanne et Jean Jean de Thanys Martin
- Fleurs de peau de Lisa Chabbert, Pauline Lebellenger
- Beurk ! de Loïc Espuche
- Layla de Oscar Baron, Emma Ferréol
Programme spécial
- Bernacles de Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
- Deux personnes échangeant de la salive de Alexandre Singh, Natalie Musteata
- Playing God de Matteo Burani
Alcine Junior
- The Story of Three Sisters (or How the World Came to Have Four Seasons Instead of One) de Raphaëlle Bourgon, Anchi Huang, Vega Lázaro, Son Tra Le, Priyam Parikh, Jianuo Wen, Di Wu
- Beurk ! de Loïc Espuche
- How to Make a Friend de Jinfei Ge, Bing He, Myrtille Huet, Julie Jarrier-Stettin, Yuqiang Zhang
- The Day You Were Gone de Emeline Anne, Léa Bourbouze, Camille Cujaube, Zoé de Groote, Alexandre Jacques
🇪🇸 L'Alternativa
Compétition internationale
Programme spécial
- Le Remord de René Vautier, Nicole Le Garrec
- Techniquement si simple de René Vautier
- Les Trois Cousins de René Vautier
- Les Ajoncs de René Vautier
🇪🇸 Gijón International Film Festival
Compétition internationale
Crossroads
Programme spécial
FICX Premiere
🇮🇹 Festival Dei Popoli
Compétition Discoveries
Popoli for Kids & Teens
- Il était une fois à Dragonville de Marika Herz
- Quelque chose de divin de Mélody Boulissière, Bogdan Stamatin
- Un caillou dans la chaussure de Éric Montchaud
Doc at Work Future Campus
Programmes Spéciaux
- Carnival in the Sahel de Sarah Maldoror
- Homunculus de Bonheur Suprême
- Fogo, l’île de feu de Sarah Maldoror
- Léon G. Damas de Sarah Maldoror
- Monangambééé de Sarah Maldoror
- "Electric Storm" 100 Years of Theremin de Marie Losier
- Aimé Césaire – Le Masque des mots de Sarah Maldoror
- Alan Vega, Just a Million Dreams de Marie Losier
- Ana Mercedes Hoyos de Sarah Maldoror
- Aragon un masque à Paris de Sarah Maldoror
- Barking in the Dark de Marie Losier
- Et les chiens se taisaient de Sarah Maldoror
- Felix in Wonderland de Marie Losier
- Portrait of Assia Djebar de Sarah Maldoror
- Vlady de Sarah Maldoror
🇳🇱 International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)
Compétition internationale
- An Open Field de Teboho Edkins
- La Chambre de ma sœur de Pauline Doméjean
- Manuscript for Debris de Danielle Kaganov
- Intersecting Memory de Shayma Awawdeh
- Triangle de Anaël Dang
Luminous
Best of Fests
- Solenopsis invicta de Victor Missud
- +10K de Gala Hernández López
- L'mina de Randa Maroufi
- Some of You Fucked Eva de Lilith Grasmug
IDFA DocLab Program & Competition
Œuvres immersives - DocLab Competition
- The Odeus de Thomas Vanz
- Another Place de Domenico Singha Pedroli
- La Fille qui explose VR de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
Dead Angle: Institutions
Top 10
🇨🇭 Internationale Kurzfilmtage Winterthur
Compétition internationale
- L'mina de Randa Maroufi
- Agapito de Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero
- Solenopsis invicta de Victor Missud
- Some of You Fucked Eva de Lilith Grasmug
- Loynes de Dorian Jespers
- Boa de Alexandre Dostie
- Une fenêtre plein sud de Lkhagvadulam Purev-Ochir
- Soixante-sept millisecondes de fleuryfontaine, Galdric Fleury, Antoine Fontaine
- Liberty Box de Jean-Baptiste Georjon
- Like a Fairy Tale de Kirill Khachaturov
- Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
- The Man in White de Haman Foulad Vand
Programme famille
Programme spécial
- The Oasis I Deserve de Inès Sieulle
- Backflip de Nikita Diakur
- Le Piano irrésistible de Alice Guy-Blaché
- Serpentine Dance de Loïe Fuller
- Cold Cut de Don Josephus Raphael Eblahan
- Les Indes galantes de Clément Cogitore
