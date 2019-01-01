Remis lors de la cérémonie du Prix PROCIREP du Producteur français de télévision, dont Unifrance est partenaire, ces prix récompensent les programmes audiovisuels français les mieux vendus dans le monde, dans les domaines de l’animation, du documentaire et de la fiction.

Les distributeurs des programmes lauréats nous en disent davantage sur leurs œuvres respectives, qui ont contribué au rayonnement de la création française à l’international.