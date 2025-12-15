Remis lors de la cérémonie du Prix PROCIREP du Producteur français de télévision dont Unifrance est partenaire, ces prix récompensent les programmes audiovisuels français les mieux vendus dans le monde.

Les Prix Unifrance de l’export audiovisuel distinguent l’attrait de la création audiovisuelle française à l’international dans les domaines de l’animation, du documentaire et de la fiction. Ils permettent, cette année encore, de mettre en lumière à la fois le savoir-faire, la vivacité et la diversité des sociétés de distribution françaises.

Les Lauréats 2025

🏆 PRIX UNIFRANCE DE L'EXPORT AUDIOVISUEL — ANIMATION

Hari pour Mystery Lane — Saison 1 — 26x22'

Mystery Lane

© Studio Hari



🏆 PRIX UNIFRANCE DE L'EXPORT AUDIOVISUEL — DOCUMENTAIRE

Notre-Dame : Résurrection

© Électron Libre - France Télévisions - Kisayang - Terranoa

🏆 PRIX UNIFRANCE DE L'EXPORT AUDIOVISUEL — FICTION

Astrid et Raphaëlle

© Patrick FOUQUE - France Télévisions - JLA Productions

-----

Les autres nommés des Prix Unifrance de l’export audiovisuel 2025

Animation

MIAM! distribution pour Les Minus — 50x11’& 22’

Xilam Animation pour Les Trois Bricochons — 52x11'



Documentaire

Arte Distribution pour Steven Spielberg, l'homme et l'enfant — 52’

The Party Film Sales pour Matrix: Generation — 52'



Fiction

Federation International pour Sambre — 6x52’

Mediawan Rights pour Tom & Lola — 12x52'

À PROPOS DE LA SÉLECTION DES NOMMÉS AUX PRIX UNIFRANCE DE L’EXPORT AUDIOVISUEL



Les programmes nommés sont déterminés par le nombre de contrats pondérés par leur étalement territorial.

Les lauréats de chaque catégorie des Prix Unifrance de l’export sont ensuite déterminés par le vote des acheteurs internationaux invités aux Rendez-vous d'Unifrance au Havre et aux Rendez-vous d'Unifrance à Paris.