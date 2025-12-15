Gilles Pélisson, Président d’Unifrance, et Sarah Hemar, Directrice de l’audiovisuel, ont décerné ce lundi 15 décembre à Paris les 22es Prix Unifrance de l’export audiovisuel, au Trianon.
Remis lors de la cérémonie du Prix PROCIREP du Producteur français de télévision dont Unifrance est partenaire, ces prix récompensent les programmes audiovisuels français les mieux vendus dans le monde.
Les Prix Unifrance de l’export audiovisuel distinguent l’attrait de la création audiovisuelle française à l’international dans les domaines de l’animation, du documentaire et de la fiction. Ils permettent, cette année encore, de mettre en lumière à la fois le savoir-faire, la vivacité et la diversité des sociétés de distribution françaises.
Les Lauréats 2025
🏆 PRIX UNIFRANCE DE L'EXPORT AUDIOVISUEL — ANIMATION
Hari pour Mystery Lane — Saison 1 — 26x22'
© Studio Hari
🏆 PRIX UNIFRANCE DE L'EXPORT AUDIOVISUEL — DOCUMENTAIRE
Terranoa pour Notre-Dame : Résurrection — 52’ & 90'
© Électron Libre - France Télévisions - Kisayang - Terranoa
🏆 PRIX UNIFRANCE DE L'EXPORT AUDIOVISUEL — FICTION
France tv distribution pour Astrid et Raphaëlle — Saison 5 — 8x52'
© Patrick FOUQUE - France Télévisions - JLA Productions
Les autres nommés des Prix Unifrance de l’export audiovisuel 2025
Animation
MIAM! distribution pour Les Minus — 50x11’& 22’
Xilam Animation pour Les Trois Bricochons — 52x11'
Documentaire
Arte Distribution pour Steven Spielberg, l'homme et l'enfant — 52’
The Party Film Sales pour Matrix: Generation — 52'
Fiction
Federation International pour Sambre — 6x52’
Mediawan Rights pour Tom & Lola — 12x52'
À PROPOS DE LA SÉLECTION DES NOMMÉS AUX PRIX UNIFRANCE DE L’EXPORT AUDIOVISUEL
Les programmes nommés sont déterminés par le nombre de contrats pondérés par leur étalement territorial.
Les lauréats de chaque catégorie des Prix Unifrance de l’export sont ensuite déterminés par le vote des acheteurs internationaux invités aux Rendez-vous d'Unifrance au Havre et aux Rendez-vous d'Unifrance à Paris.
