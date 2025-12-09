Unifrance et Dakar Court, un soutien historique

Cette 8e édition est l’occasion pour Unifrance de poursuivre son partenariat avec Dakar Court en accompagnant la délégation artistique des films français (ou coproduits) en compétition officielle :



L’association se réjouit de cette belle présence française et, au nom de son Président, Gilles Pélisson, et de sa Directrice générale, Daniela Elstner, félicite les équipes des cinq courts-métrages retenus.

Le déplacement des réalisateurs participants est rendu possible grâce au précieux soutien des mécènes du Fonds de dotation Unifrance : Accor (Grand Mécène), BNP Paribas (Mécène) et Vranken-Pommery Monopole (Mécène).

Les dix films en compétition officielle seront projetés au Théâtre de verdure de l’Institut français les mercredi 10 et jeudi 11 décembre à 20 h 30. Les réalisateurs feront face aux jeunes talents africains et au public lors des sessions Les Palabres de Dakar Court, le jeudi 11 décembre de 16 h à 17 h 30 au Canal Olympia Teranga, et le samedi 13 décembre de 10 h à 11 h 30 sur le parvis de la médiathèque de l’Institut français.

Dakar Court, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière les films d’écoles. Dans cette section, elle aussi compétitive, figure une œuvre collective, Misouk, tournée à La Réunion dans le cadre de l’atelier Kourmétraz et réalisée sous la direction de Jawahine Zentar. Une production Cinékour et Femmes & Cinéma, en partenariat avec La fémis et France 3, distribuée par La Kourmétragerie.

La sélection films d’écoles est programmée le mercredi 10 de 16 h 15 à 18 h 00 – Salle de l’Institut français.

Focus francophone présenté par Unifrance

Parce que Dakar Court se veut être un lieu de découvertes, de rencontres et d’échanges, Unifrance présentera au public un focus francophone de cinq films le 9 décembre à 15 h 30 – Salle de l’Institut français :

La séance, généralement très prisée par les jeunes talents en formation, sera suivie d’une discussion-débat avec la délégation invitée par Unifrance.



Autre événement très attendu par Dakar Court et soutenu par Unifrance, l’avant-première le 12 décembre à 20 h 30 au Pathé Dakar, du long-métrage Promis le ciel de la réalisatrice tunisienne Erige Sehiri, en présence d’Aïssa Maïga, Présidente du jury 2025.

Produit par Didar Domehri pour Maneki Films, il s'agit du quatrième film de la réalisatrice. Distribué au Sénégal par Pathé Touch Afrique, il sortira dans l’ensemble des salles africaines le 30 janvier 2026.

Promis le ciel

De l'écrit à l'écran

Enfin, le vendredi 13 décembre de 10 h à 11 h 30, Unifrance animera l’atelier De l’écrit à l’écran. Il se déroulera en deux temps :

De 10 h à 10 h 45

Autour du très bel exemple de coproduction France-Sénégal : genèse de l’œuvre L'Enfant à la peau blanche : écriture, financement, mise en production et stratégie de diffusion en festivals, en salle, sur les écrans TV et sur tout autre type de support.



Panélistes :

➤ Souleymane Kébé – Astou Production

➤ Rafael Andrea Soatto – Bandini Films

➤ Simon Panay – Réalisateur

De 10 h 45 à 11 h 30

Le rôle essentiel d’un distributeur : outils, enjeux, défis et conseils pour une valorisation optimale des œuvres à l’international



Panéliste :

➤ Luce Grosjean – Miyu Distribution

Quelques-uns des temps forts du festival :

➤ Une séance scolaire par matinée au cinéma Canal Olympia Teranga

➤ Un programme dédié au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand

➤ Un focus Films Grand Huit – Babubu Films

➤ Un focus Brésil

➤ Des présentations de structures et initiatives locales

➤ Un panel sur l’appropriation du patrimoine cinématographique par la jeunesse, organisé avec le ministère de la Culture, la Cinémathèque Afrique de l'Institut Français à Paris, Chanel et le Fonds AASM

L’ancrage du Prix Grec-France Télévisions en terre sénégalaise

Créé en 2020 par le Grec et Cinemarekk/Dakar Court, en partenariat avec France Télévisions, le Prix Grec-France Télévisions accompagne quatre aspirants réalisateurs – sélectionnés sur appel à scénarios – désireux de réaliser un premier film de fiction.



Sont retenus cette année :

➤ Aïssatou Dial pour Le Gardien de la boutique

➤ Assane Niang pour Le Tambour du silence

➤ Ousmane Victor Sabathy pour Ndjoolor

➤ Laobé Diop pour Fat’ Kiné

Le dispositif, encadré par un scénariste renommé et par Augustin Diomaye Ngom, responsable de formation au sein de Cinemarekk, prévoit :

➤ Un atelier d’écriture de deux semaines en amont du festival

➤ Une journée de coaching pendant Dakar Court les entraînant à pitcher leur sujet



Le vendredi 13 décembre de 11h 45 à 12 h 30 – Salle de l’Institut français, les candidats participeront à un concours de pitchs et présenteront leur projet devant un jury professionnel. L’un d’eux recevra le Prix Meilleur projet de fiction Grec-France Télévisions-Dakar Court et réalisera ainsi le 6e court-métrage de fiction de la collection « Dakar Court, Prix Grec/France Télévisions ».

Préacheté par France Télévisions et produit en France par le Grec, le film du lauréat récompensé sera tourné au Sénégal, puis diffusé dans Histoires Courtes sur France 2 et projeté en avant-première lors de la 9e édition de Dakar Court. C’est à l’occasion de cette 8e édition que le public découvrira Le Refus, de Meïssa Wade, lauréat de ce même concours en 2024.

En bref, tout ce qui fait l’essence et la raison d’être de Dakar Court concentré sur une semaine riche et dense pour : faire vibrer la jeune création, la faire reconnaître par ses pairs, encourager les savoir-faire, valoriser les talents et s’impliquer sans relâche, grâce au soutien de ses partenaires et à l’expertise de professionnels internationaux aguerris, dans la structuration constante d’un secteur dont on observe chaque année l’ampleur grandissante.

Gageons que cette ouverture sur le monde soit cette fois encore une vraie réussite, fasse éclore de nouvelles collaborations interculturelles et souhaitons à Moly Kane et ses équipes une belle édition Dakar Court 2025.

