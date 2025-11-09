Le 33e WCSFP (World Congress of Science and Factual Producers) se déroulera du 8 au 11 décembre à Rio de Janeiro. Cette série de conférences est un événement international au cours duquel les professionels des médias et de l'audiovisuel se réunissent pour partager, explorer et révéler comment la science, l'histoire et d'autres sujets riches en contenus peuvent être communiqués à un large public.

Organisé chaque année dans une ville et un pays différents (avec une première en Amérique du Sud cette année), le WCSFP offre un aperçu des tendances mondiales du marché et des médias, et met en valeur l'excellence dans la création de "contenus intelligents".