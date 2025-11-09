Le 33e WCSFP (World Congress of Science and Factual Producers) se déroulera du 8 au 11 décembre à Rio de Janeiro. Cette série de conférences est un événement international au cours duquel les professionels des médias et de l'audiovisuel se réunissent pour partager, explorer et révéler comment la science, l'histoire et d'autres sujets riches en contenus peuvent être communiqués à un large public.
Organisé chaque année dans une ville et un pays différents (avec une première en Amérique du Sud cette année), le WCSFP offre un aperçu des tendances mondiales du marché et des médias, et met en valeur l'excellence dans la création de "contenus intelligents".
Cette année, les intervenants français qui participeront aux débats sont :
- Caroline Behar, France Télévisions
- Céline Payot-Lehmann, International Executive Producer, Pernel Media
- Julia Schulte, SVP International Sales, France tv distribution
- Charlotte Tachet, Head of Distribution and Acquisition, ZED
Deux sociétés françaises pourront pitcher leurs projets : Gedeon Media Group et ZED.
Enfin, Unifrance soutient la venue d'une délégation de 11 personnes de 9 sociétés membres :
- Valérie Abita pour Institut National de l'Audiovisuel (INA)
- Joséphine Létang pour Arte Distribution
- Christophe Bochnacki pour Balanga
- Isabelle Graziadey pour Gedeon Media Group / Terranoa
- Dominique Barneaud pour Bellota Films
- Enora Contant pour AH! Production
- Charlotte Uzu pour Les Films d'Ici
- Stéphane Millière pour Gedeon Media Group
- Louis Coat pour Program 33
- Axel Villard-Faure et Hélène Ganichaud pour ARTE