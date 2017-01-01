Unifrance lancera en décembre sa première collection de podcasts, intitulée "Anatomy of a Scene". Réalisée par la journaliste Jeanne Boëzec, cette série en cinq épisodes propose de plonger au cœur de la création dans les coulisses du cinéma et des séries françaises, via des entretiens centrés autour de sept films et trois séries.
Chaque épisode, d'une durée de douze à quinze minutes, en anglais, donnera la parole à des professionnels et artistes du secteur, invités explorer une thématique ou à raconter une scène marquante d'un film ou d'une série récente, et à partager ce que cette scène révèle de leur métier, de leur regard ou de leur expérience.
Les cinq épisodes de la série podcast Anatomy of a Scene :
- Les scénaristes avec Romane Bohringer pour Dites-lui que je l'aime, et le duo Rebecca Zlotowski/Anne Berest pour Vie privée
- Les assistants-réalisateurs avec Valentin Rodriguez pour Oussekine, et Célie Valdenaire pour Petit paysan
- Les chefs opérateurs avec Nicolas Bolduc pour Le Comte de Monte-Cristo, et Hichame Alaouié pour Le Bureau des Légendes
- Les directrices de casting avec Julie Allione pour Diamant brut, et Marlène Serour pour Les Pires
- Les chefs décorateurs avec Emmanuelle Duplay pour Emilia Pérez, et Riton Dupire-Clément pour D'argent et de sang
Anatomy of a Scene sera disponible dès le 3 décembre
sur les plateformes de podcast Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et Spotify