Unifrance lancera en décembre sa première collection de podcasts, intitulée "Anatomy of a Scene". Réalisée par la journaliste Jeanne Boëzec, cette série en cinq épisodes propose de plonger au cœur de la création dans les coulisses du cinéma et des séries françaises, via des entretiens centrés autour de sept films et trois séries.

Chaque épisode, d'une durée de douze à quinze minutes, en anglais, donnera la parole à des professionnels et artistes du secteur, invités explorer une thématique ou à raconter une scène marquante d'un film ou d'une série récente, et à partager ce que cette scène révèle de leur métier, de leur regard ou de leur expérience.