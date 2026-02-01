Organisé du 22 au 24 février 2026, parallèlement au BBC Studios Showcase et aux London TV Screenings, le MIP London réunira la communauté internationale des contenus audiovisuels pour trois jours de réunions, de panels et de projections, au Savoy Hotel et au centre de conférence IET London.

Selon les organisateurs, 1100 professionnels (acheteurs, producteurs, distributeurs, studios, plateformes de streaming, etc.), dont plus de 600 acheteurs internationaux, sont attendus à ce jour.

Unifrance sera présente avec un stand qui accueillera plusieurs sociétés d'export françaises pour leurs rendez-vous professionnels.



Les sociétés présentes sur le stand Unifrance :