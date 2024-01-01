Pour ce 38e MyFrenchShorts, et dans le sillage de la Journée internationale du droit des femmes (8 mars) Unifrance propose le documentaire de création The Other Queen of Memphis de Luna Mahoux. Un film à découvrir gratuitement dans le monde entier sur Youtube jusqu'au 11 septembre 2026.
Memphis, Tennessee. La rappeuse La Chat (Chastity Daniels) nous emmène à travers différents récits, les siens, pour nous guider dans cette ville peuplée de fantômes et de rêves.
À travers des fragments de son histoire, les mémoires stratifiées de la ville et les voix des femmes, le film esquisse d'une manière unique le portrait d’un lieu mythifié par le temps.
Remerciements : Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains