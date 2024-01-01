Memphis, Tennessee. La rappeuse La Chat (Chastity Daniels) nous emmène à travers différents récits, les siens, pour nous guider dans cette ville peuplée de fantômes et de rêves.

À travers des fragments de son histoire, les mémoires stratifiées de la ville et les voix des femmes, le film esquisse d'une manière unique le portrait d’un lieu mythifié par le temps.

Remerciements : Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

Pour voir le film (en anglais avec sous-titres français ou italiens),

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