Retour sur les courts-métrages français ayant voyagé à l’international au mois de janvier, dans les trois festivals soutenus par Unifrance.
🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆
➡️ Au Minimalen Short Film Festival en Norvège, 3 œuvres françaises ont été récompensées
- Le Prix du meilleur film international revient à Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
- Le Prix d’honneur pour le meilleur film nordique revient à Pirateland de Stavros Petropoulos
- Le Prix du meilleur film de danse revient à Bolero.s de Mehdi Kerkouche
➡️ En Australie, Flickerfest, festival pionnier dédié au court-métrage, a récompensé 2 œuvres françaises
- Les prix d’honneur du jury pour les meilleurs courts-métrages internationaux ont été décernés à Smells Like Kids Spirit d’Aude Pépin et à Vautours de Dian Weys.
✈️ Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage ✈️
- Samuel Suffren, réalisateur de Cœur Bleu, a présenté son film au Sundance Film Festival.
- Aude Pépin (photo ci-dessus) a accompagné son film Smells Like Kids Spirit présenté au festival Flickerfest.
🔹 Toutes les sélections 🔹
Cette année 2026 s’est ouverte sur une belle sélection de courts-métrages français présentés dans trois festivals partenaires.
🇳🇴 En Norvège, le Minimalen Short Film Festival présentait 16 courts-métrages français à travers ses différentes sections.
International Competition
- Dammen de Grégoire Graesslin
- Charbon de terre de Bastien Dupriez
- Comme si la terre les avait avalées de Natalia León
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Vautours de Dian Weys
- L'mina de Randa Maroufi
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa
- Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
Special Screenings
- Algues noires de Nathan Vaillant
- +10K de Gala Hernández López
- Nuit et brouillard de Alain Resnais
- What Mary Didn't Know de Konstantina Kotzamani
- Zéro de conduite de Jean Vigo
Multiplié Dance Film
Nordic competition
🇺🇸 Aux États-Unis, le prestigieux Sundance Film Festival présentait 4 œuvres françaises dans deux catégories dédiées.
Compétition internationale
- Faux bijoux de Jessy Moussallem
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Um de Nieto
🇦🇺 En Australie, Flickerfest a mis à l’honneur 13 courts-métrages français dans quatre sections.
Compétition internationale
- Agapito de Arvin Belarmino, Kyla Danelle Romero
- Carcassonne-Acapulco de Marjorie Caup, Olivier Héraud
- Exam de Jan Naszewski
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Lady Attila de Apolline Andreys
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Smells Like Kids Spirit de Aude Pépin
- Vautours de Dian Weys
Compétition Rainbow
Sections parallèles
- Carcassonne-Acapulco de Marjorie Caup, Olivier Héraud
- Hugs de Nicolas Fong
Laughs Comedy
Galerie media
En lien avec cette actualité
Films(28)
Manifestations(3)
Flickerfest - 2026
Festival court-métrage
Australie
du
au
Voir la fiche
Minimalen Short Film Festival - 2026
Cinéma, Festival court-métrage
du
au
Voir la fiche