Depuis plus de 20 ans, la sélection du Prix Unifrance du court-métrage met en lumière l’audace créatrice et le potentiel international des jeunes cinéastes et producteurs. Notre mission est d’être aux côtés de ces talents pour que leurs œuvres aillent à la rencontre des publics et professionnels du monde entier, et témoignent du renouveau permanent de la création. Nouveauté en 2026 : Unifrance réaffirme son engagement à soutenir la francophonie et mettra en avant dans sa sélection et dans les prix du Jury des films d’expression originale française.
Entre 20 et 25 films seront sélectionnés cette année pour concourir aux prix décernés par un jury international, au nom d’Unifrance et de ses partenaires français et étrangers.
Les prix seront remis à l’occasion du festival de Cannes.
Critères appel à films
Genres : tous
Année : film produit entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026
Durée : 45’ maximum
Conditions :
- Films de production déléguée française avec RCA ou VISA en cours d’obtention
- Films d’expression originale française pour les fictions et animations / toute langue pour les documentaires (EoF)
- Films inédits au Festival de Cannes et dans les festivals étrangers partenaires d’Unifrance en 2025/2026 - Liste de référence ici
- Films n’ayant reçu aucun prix dans un festival majeur en France
Attention : les autoproductions et films d’écoles sont inéligibles
Format :
- Sous-titrage anglais obligatoire
- Format requis projection : DCP (Digital Cinema Package), MPEG-4
Pour inscrire votre film, cliquez ici : Inscription
Les envois de films par mail ne seront pas pris en compte, merci d'utiliser uniquement le lien ci-dessus.
Date limite d’inscription : 31 mars 2026