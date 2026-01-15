Entre 20 et 25 films seront sélectionnés cette année pour concourir aux prix décernés par un jury international, au nom d’Unifrance et de ses partenaires français et étrangers.

Les prix seront remis à l’occasion du festival de Cannes.

Critères appel à films

Genres : tous

Année : film produit entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2026

Durée : 45’ maximum

Conditions :

Films de production déléguée française avec RCA ou VISA en cours d’obtention

Films d’expression originale française pour les fictions et animations / toute langue pour les documentaires (EoF)

Films inédits au Festival de Cannes et dans les festivals étrangers partenaires d’Unifrance en 2025/2026 - Liste de référence ici

Films n’ayant reçu aucun prix dans un festival majeur en France

Attention : les autoproductions et films d’écoles sont inéligibles

Format :

Sous-titrage anglais obligatoire

Format requis projection : DCP (Digital Cinema Package), MPEG-4

Pour inscrire votre film, cliquez ici : Inscription

Les envois de films par mail ne seront pas pris en compte, merci d'utiliser uniquement le lien ci-dessus.

Date limite d’inscription : 31 mars 2026