Unifrance est heureuse d'annoncer les dates des 32es Rendez-vous d’Unifrance au Havre, plus grand marché au monde consacré aux programmes audiovisuels français, qui se tiendra pour la troisième année consécutive sur la côte normande.
L’événement ouvrira en fin de journée le lundi 7 septembre, et se poursuivra jusqu’au jeudi 10 septembre, soit 4 jours (contre 5 pour les éditions précédentes). L’espace marché lui-même sera désormais ouvert pendant 3 jours, les mardi, mercredi et jeudi.
Pour mémoire et en quelques chiffres, les Rendez-vous d'Unifrance au Havre 2025 ont réuni :
- 150 acheteurs audiovisuel issus de 40 pays
- 51 sociétés de distribution audiovisuelle
- Plus de 500 programmes disponibles sur la Screening Room dédiée à l’évènement
- Projections, conférences, cocktails et dîners
Redécouvrez en vidéo les temps forts des Rendez-vous d’Unifrance au Havre 2025 :
