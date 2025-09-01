Unifrance est heureuse d'annoncer les dates des 32es Rendez-vous d’Unifrance au Havre, plus grand marché au monde consacré aux programmes audiovisuels français, qui se tiendra pour la troisième année consécutive sur la côte normande.

L’événement ouvrira en fin de journée le lundi 7 septembre, et se poursuivra jusqu’au jeudi 10 septembre, soit 4 jours (contre 5 pour les éditions précédentes). L’espace marché lui-même sera désormais ouvert pendant 3 jours, les mardi, mercredi et jeudi.