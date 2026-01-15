Un appel à candidature a été lancé auprès des sociétés de distribution de court-métrage ayant un minimum de 10 courts français à leur catalogue, pour qu’elles présentent dans un bref dossier écrit (10 à 15 pages) l’historique de leur société ainsi qu’une à trois études de cas de films français distribués à l’international sur l’année 2025. Ces études de cas viseront à présenter les stratégies mises en place, les moyens déployés sur l’année, la ligne éditoriale et tout élément souhaité par les sociétés.

Chaque candidat sera ensuite reçu pour un entretien de 30 minutes avec le jury, fin avril.

Le Prix du Distributeur de court-métrage sera ensuite remis à l’occasion du Festival de Cannes, lors de la remise des Prix Unifrance.

Le Prix du Distributeur de court-métrage est doté par Unifrance de 3000 euros et d'une carte blanche par La Fête du court métrage.



Le jury est composé de trois professionnels :

Melen Bouëtard-Peltier, ventes TV et Inflight à The Party Film Sales

Cécile Cadoux, responsable de la programmation au Festival du Film de Belfort - Entrevues

Marine Gaillard, chargée de diffusion au Pôle Cinéma et Série à l’Institut français

Le planning :

Appel à candidatures le 3 mars 2026

Dossiers à envoyer à courtmetrage@unifrance.org

Dossiers à envoyer à Clôture de la réception des dossiers le vendredi 10 avril 2026

Entretiens avec le jury fin avril

Remise du Prix lors du Festival de Cannes

