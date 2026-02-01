Unifrance sera à nouveau présente au Kidscreen Summit, l'événement professionnel annuel majeur du secteur du divertissement pour enfants, dont l’édition 2026 se tiendra du 22 au 25 février à San Diego, en Californie.
Avec plus de 1600 participants venus de plus d’une cinquantaine de pays, le Kidscreen Summit figure parmi les événements les plus importants de l'industrie du divertissement jeunesse, en mettant en relation créateurs, producteurs, distributeurs et acheteurs.
Cette année, Unifrance accompagnera des sociétés de production audiovisuelle spécialisées en animation, dont certaines bénéficieront d'un stand sous l’ombrelle Unifrance.
Les sociétés présentes avec Unifrance :