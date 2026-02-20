🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆

➡️ À la Berlinale, 2 œuvres françaises ont été récompensées :

➡️ À Bruxelles, Anima, consacré au film d’animation, a distingué 5 œuvres françaises :



✈️ Autour du monde avec l’aide au voyage ✈️

Alpha Diallo a accompagné son film Les Âmes du Fouta à la Berlinale en Allemagne. Il nous a partagé son enthousiasme :

"Je reviens très satisfait de la Berlinale pour la première mondiale de mon court-métrage Les Âmes du Fouta. J’ai été particulièrement émerveillé par l’organisation où chaque projection (cinq au total) avait lieu dans de magnifiques salles, avec un public au rendez-vous et des Q&A après chaque séance. Les organisateurs nous ont super bien accueillis avec mon équipe, et ont fait en sorte que chaque projection soit un moment magique avec une vraie place laissée à l’équipe du film pour raconter comment le film a été construit, du travail d’écriture à la fin de la post-production. Aussi, cela m’a permis de rencontrer des acteurs du court-métrage et long-métrage à travers différents événements du festival. Un vrai coup de pouce pour la suite de ma carrière. J’ai aussi pu évoluer dans une compétition internationale et ainsi faire la rencontre des autres réalisateurs/réalisatrices du monde entier. Une aubaine pour aussi voir comment les projets se montent selon le pays de production."









🔹 Toutes les sélections 🔹

Le mois de février a été marqué par une riche sélection de courts-métrages français sélectionnés dans les 3 festivals partenaires.





Compétition Tiger Awards

Courts et moyens-métrages

🇩🇪 En Allemagne, à la Berlinale, 5 courts métrages français étaient représentés dans la catégorie dédiée.

Berlinale Shorts

🇧🇪 En Belgique, Anima était marqué par une forte présence française avec 43 courts-métrages sélectionnés.

Compétition internationale

Compétition internationale jeune public

Compétition nationale

Compétition internationale films d'écoles

Compétition nuit animée

Documentaires animés

Nouveaux talents

Films d'horreur

Section féministe

RVB.JPEG