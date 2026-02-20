Retour sur les courts-métrages français ayant voyagé à l’international au mois de février, dans les trois festivals soutenus par Unifrance.
🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆
➡️ À la Berlinale, 2 œuvres françaises ont été récompensées :
- L’Ours d’Or a été décerné à Un jour, un enfant de Marie-Rose Osta.
- Le Teddy Award revient à Taxi Moto de Gaël Kamilindi.
➡️ À Bruxelles, Anima, consacré au film d’animation, a distingué 5 œuvres françaises :
- Le Grand Prix Anima du Meilleur court-métrage international a été décerné à Une fugue d’Agnès Patron.
- Le Prix du meilleur Court-métrage a été remis à Éric Montchaud pour son film J'ai trouvé une boîte.
- Autokar de Sylwia Szkiłądź a été honoré par le Prix du Meilleur court-métrage franco-belge.
- La Petite Reine blanche de Mathieu Georis et Théo Hanosset, a été récompensé par le Grand Prix du Meilleur court-métrage de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Le Prix de la Meilleure animation a été décerné à La Grande Rêvasion de Rémi Durin.
✈️ Autour du monde avec l’aide au voyage ✈️
Alpha Diallo a accompagné son film Les Âmes du Fouta à la Berlinale en Allemagne. Il nous a partagé son enthousiasme :
"Je reviens très satisfait de la Berlinale pour la première mondiale de mon court-métrage Les Âmes du Fouta. J’ai été particulièrement émerveillé par l’organisation où chaque projection (cinq au total) avait lieu dans de magnifiques salles, avec un public au rendez-vous et des Q&A après chaque séance. Les organisateurs nous ont super bien accueillis avec mon équipe, et ont fait en sorte que chaque projection soit un moment magique avec une vraie place laissée à l’équipe du film pour raconter comment le film a été construit, du travail d’écriture à la fin de la post-production. Aussi, cela m’a permis de rencontrer des acteurs du court-métrage et long-métrage à travers différents événements du festival. Un vrai coup de pouce pour la suite de ma carrière. J’ai aussi pu évoluer dans une compétition internationale et ainsi faire la rencontre des autres réalisateurs/réalisatrices du monde entier. Une aubaine pour aussi voir comment les projets se montent selon le pays de production."
🔹 Toutes les sélections 🔹
Le mois de février a été marqué par une riche sélection de courts-métrages français sélectionnés dans les 3 festivals partenaires.
🇳🇱 Aux Pays-Bas, le International Film Festival Rotterdam présentait 10 courts-métrages français.
Compétition Tiger Awards
- I am a River de Heidi Piiroinen
- Cul-de-sac! de Clyde Gates, Gabriel Sanson
- Home Is Where the Heart Is de Timothée Engasser
- Le Mouvement tragique des sphères de Simon Rieth
- Like Moths to Light de Gala Hernández López
Courts et moyens-métrages
- Tamashi de Ashima Shiraishi, Jess X. Snow
- Boléro rouge de Ángela Molina
- Branches issues du béton de Zhou Zhenyu
- La Smorfia de Jean-Claude Ruggirello
- Soudain l'été de Axelle Vinassac
🇩🇪 En Allemagne, à la Berlinale, 5 courts métrages français étaient représentés dans la catégorie dédiée.
Berlinale Shorts
- Kontrewers de Zuza Banasińska
- Les Juifs riches de Yolande Zauberman
- Les Âmes du Fouta de Alpha Diallo
- Taxi Moto de Gaël Kamilindi
- Un jour, un enfant de Marie-Rose Osta
🇧🇪 En Belgique, Anima était marqué par une forte présence française avec 43 courts-métrages sélectionnés.
Compétition internationale
- Une fugue de Agnès Patron
- Sulaimani de Vinnie Ann Bose
- S the Wolf de Sameh Alaa
- La Vie avec un idiot de Theodore Ushev
- Kosmogonia de Karolina Chabier
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
Compétition internationale jeune public
- Poisson nuage de Noé Garcia
- J'ai trouvé une boîte de Éric Montchaud
- La Légende du colibri de Morgan Devos
- Le Jour où j'ai léché un caillou de Flavie Eliézer, Chloé Bernuchon, Goli Atefi, Maud Kolasa, Nathan Jauze, Marie Pijollet
- Polo sans bobo de Sophie Castaignede
- Tumbleweed de Johanna Bouaouiche, Louis Creuzet, Marie Hareux, Wilson Hinh, Arthus Mariet, Masha Moran
Compétition nationale
- Autokar de Sylwia Szkiłądź
- Mon nom est Lilith de Leo Luna Robert-Tourneur
- Like a Beast de Bruno Tondeur
- La Petite Reine blanche de Mathieu Georis, Théo Hanosset
Compétition internationale films d'écoles
- Niccolò de Clémentine Di Prizio, David Florian, Axelle Granet, Sirui Liu, Hugo Michalet, Njolai Pachomius
- Gauze de Noran Fikri Alezabi, Nicholas Arujah, Xinyue Ma, Yulin Yue, Xiaonan Zhou
- Zootrope de Léna Martinez
- Tête de linotte de Paul Charff
- Le Jardin Rossini de William Burger, Siméon Jacob, Odelia Laine, Garance Mondamert, Tara Rewal, Mathilde Vergereau, Arthur Wong
Compétition nuit animée
- Un peu plus d’action de Alexis Beaumont
- Carcassonne-Acapulco de Marjorie Caup, Olivier Héraud
- Craque ganache de Etienne Bonnet
- Les Vieux de Axelle Fuset, Boris Boidron, Fanny Ghesquiere, Lucile Brunet, Jérémy La, Lauren Félines, Maëlys Guillemoteau, Manuel Mabayog
- Mise en culture, récolte et dispersion des épines de Jeanne Girard
- Mon algorithme à moi de Balázs Turai, Benjamin Efrati
- Pas la télé de Diego De Faria
Documentaires animés
- L'Horizon du bout du nez de Etienne Bonnet
- Un septembre en 2001 de Thomas Heath
- Soixante-sept millisecondes de fleuryfontaine, Galdric Fleury, Antoine Fontaine
Nouveaux talents
- Les Dernières Braises de Léa Pulini
- L'Oeuf noir de Ousmane Cissé
- Look, Said the Dog de Matis Inserra
Films d'horreur
- Gone Wrong de Anne-Linh Jérôme, Ambre Butel, Roman Saunier, Maxime Arnould, Juliette Houël, Adrian Villeda, Alisson Colombe, Ylan Dinguidar
- The Fall de Maxime Tevissen, Tom Alcamo, Hugo Hannache, Dylan Cam, Alexandre Velves, Titouan Kervajan, Yaëlle Alberti
Section féministe
- A l'ombre des draps de Lina Saïdani
- Du monde au balcon de Elya Ehni
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
- Longue distance de Iulia Voitova
RVB.JPEG
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Um de Nieto
Récits queer
- Les Altesses du 16 de Géraldine Leglise, Léa Reyes-Lovio, Pierre Bourhis, Charlène Debat
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