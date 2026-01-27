Une délégation d’une trentaine de sociétés de vente françaises sera présente avec Unifrance au FILMART de Hong Kong (qui aura lieu du 17 au 20 mars 2026), l'un des principaux marchés asiatiques dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel.
Les vendeurs cinéma et les distributeurs audiovisuels français seront hébergés sur le stand Unifrance (espace 1E-A15), situé à l’adresse suivante :
Hall 1, Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 1 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong.
Les sociétés françaises présentes avec Unifrance :
- Be For Films
- Canal+ Distribution
- Charades
- Dandelooo
- Gaumont
- Gaumont Library
- Global Constellation
- Kinology
- Goodfellas
- Goodfellas Animation
- Le Pacte
- Loco Films
- Logical Pictures International
- Lucky Number
- Madgic Distribution
- Mediawan Rights
- Paradise City Sales
- Pathé Films
- Playtime
- Pyramide International
- Reel Suspects
- Salaud Morisset
- SND Groupe M6
- STUDIO TF1 Cinéma
- STUDIOCANAL
- The Party Film Sales
- Urban Sales
- WTFilms