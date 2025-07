🏆 De nombreux prix ont été attribués :



➡️ Au festival Animafest Zagreb en Croatie, les films français remportent de belles distinctions :



➡️ En Norvège, au Festival norvégien du court-métrage de Grimstad :

Trash de remporte la mention d’honneur du jury jeune

de remporte la mention d’honneur du jury jeune Apocalypse de Benoit Méry remporte la mention d'honneur documentaire



➡️ Au Tribeca Film Festival à New York :

Playing God de Matteo Burani remporte le Prix du meilleur court métrage d’animation, ainsi que la mention spéciale du jury jeune



➡️ Au Festival Internacional de Cine de Huesca en Espagne, c’est un véritable triomphe pour le cinéma français :



➡️ Au Short Shorts Film Festival à Tokyo, Japon, Joe Wieland et Finn Constantine ont remporté le Global Spotlight Award pour leur film Marion.





➡️ Tout récemment, au Palm Springs International ShortFest, Chico d’Enzo Lorenzo remporte le Prix du meilleur film LGBTQ+.

Hakim Atoui, de son côté, remporte deux prix avec ses deux films programmés par le festival : Les Liens du sang remporte la Mention Spéciale - Meilleur court métrage de comédie, et Adieu soleil repart avec la Mention Spéciale - Meilleur court métrage international.





➡️ Enfin, comme toujours, les courts français d’animation rayonnent au Festival international du film d'animation d'Annecy :

-----



✈️ Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage

Alice Gervat au Festival Tokyo Short Shorts et La Fille Renne au Festival De Grimstad

Toutes les sélections, tous les prix



En début de mois, le Krakow Film Festival a compté 14 productions ou co-productions françaises dans sa compétition internationale :

Œuvres immersives - Virtual Reality



🇭🇷 À l’Animafest Zagreb, près de 50 courts métrages étaient sélectionnés dans divers catégories :

Grande compétition

Compétition nationale

Compétition films d'étudiants

Compétition enfance et jeunesse

Panorama mondial

Programme spécial

Programme famille

Masters of animation

Compétition à thème

Le prix du public a été décerné à Hurikán de Jan Saska !



Enfin, la mention spéciale du jury des films enfance et jeunesse a été remportée par S The Wolf de Sameh Alaa.

Hurikán



🇺🇸 À New York, 4 films français ont été sélectionnés au prestigieux Tribeca Film Festival :

Sélection officielle courts-métrages

Et le prix du meilleur court métrage d’animation est attribué à Playing God de Matteo Burani !

Playing God



Pablo Léridon, qui s’est rendu au festival avec le soutien d’Unifrance pour y présenter son film Les Petits Monstres, nous livre ce commentaire :

🗣️“S'il fallait résumer mon expérience en une phrase, je dirais que Spike Lee est venu me voir après une projection pour me dire qu'il avait trouvé mon film très drôle. Ce qui, pour l'instant, est le point culminant de ma carrière !”



🇳🇴 Une dizaine de films français ont été présentés au Festival norvégien du court-métrage de Grimstad :

Compétition internationale

Apocalypse



La Fille Renne, qui s’est rendue au festival avec le soutien d’Unifrance pour présenter son film Chasing Whales, nous rapporte une très belle expérience :

🗣️ “Les activités au-delà des séances de cinéma, comme les rencontres professionnelles, les baignades dans la mer à 9h du matin en eau froide avec le petit-déjeuner, le tour du fjord de Grimstad en voilier, la fête de fin de festival... tout était organisé pour que chaque participant-e puisse vivre un bon festival. En résumé, j'ai trouvé ce festival très humain, doux, focalisé sur les rencontres, quelle que soit notre place dans cette industrie. C'est précieux d'avoir encore ces espaces pour la culture et l'art.”







🇪🇸 Au Cinema Jove de Valence, 8 films ont été sélectionnés :

Compétition internationale



Et le prix Luna de València du Meilleur court-métrage a été attribué aux Amours électriques de Alois Sandner Díaz.

Les Amours électriques





🇺🇸 De l’autre côté de l’atlantique, le Palm Springs International ShortFest accueillait 32 films français :

Compétition internationale

Parmi les nombreux prix remis par les jurys du festival, trois courts métrages français ont été récompensés :



Chico d’Enzo Lorenzo remporte le Prix du meilleur film LGBTQ+

Hakim Atoui, remporte deux prix avec ses deux films programmés par le festival : Mention Spéciale - Meilleur court métrage de comédie pour Les Liens du sang et Mention Spéciale - Meilleur court métrage international pour Adieu soleil. Bravo à lui !

Chico





🇯🇵 À Tokyo, le Short Shorts Film Festival présentait 20 films français :

Compétition internationale

Compétition Asie et Japon

Compétition non-fiction

Compétition animation

Programme spécial

Joe Weiland & Finn Constantine ont remporté le Global Spotlight Award pour leur film Marion.

Marion



Alice Gervat s’est rendue au festival pour y présenter son film Quelqu'un de spécial. Un voyage qui résonnait avec son film :

🗣️ “Je suis contente d’avoir participé à cet événement, cela a permis à mon film de fin d’études de voyager et de rencontrer un tout nouveau public. L’animation japonaise est une des grandes inspirations de mon travail, je suis donc plus que ravie de cette sorte de retour aux sources. C’est une expérience qui m’a enrichie et qui, je l’espère, a tout autant enrichi le public, notamment grâce à la session de Q&A mais aussi à travers les discussions que j’ai pu avoir tout au long du festival. J’espère ouvrir à travers mon film la discussion sur certains sujets, notamment les droits LGBT, qui sont loin d’être acquis au Japon, et cela passe aussi par une représentation LGBT positive – dans mon cas en animation – dans des festivals de cette envergure.”





Compétition internationale

Compétition ibero-américaine

Compétition documentaire



Et c'est une véritable pluie de prix qui a récompensé les oeuvres françaises :

Volcelest



🇫🇷 Enfin, le Festival international du film d'animation d'Annecy avait une sélection étendue de films français et présentait un total de 41 productions ou co-productions françaises :

Court-métrage - Compétition officielle

Court-métrage - Compétition Perspectives

Court-métrage - Compétition jeune public :

Court-métrage - Compétition films de fin d'études

Court-métrage - Compétition films de commande :

Compétition VR

Les Bottes de la nuit