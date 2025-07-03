Bilan estival de la diffusion des courts métrages français à l’international en juillet et août à travers les festivals soutenus par Unifrance.
Le festival Curta Kinoforum de Sao Paulo au Brésil a toujours été très lié au cinéma français, en particulier grâce au travail de sa directrice charismatique et francophile Zita Carvalhosa. Sa présence au Festival de Clermont-Ferrand chaque année, avec son équipe de programmation composée de Beth Sa Freire et Anne Fryszman, aura laissé de nombreux et lumineux souvenirs à tous ceux qui l’ont rencontrée. Nous avons appris son décès avec une grande tristesse et souhaitons beaucoup de courage à son équipe.
🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆
➡️ Le jury du In the Palace International Short Film Festival en Bulgarie a attribué trois prix aux oeuvres françaises :
- La Rivière d’Élise Levy a remporté la 2e mention spéciale
- Balconada d’Iva Tokmakchieva a remporté une mention dans la section Animation
- Humana Corpus de Coraline Zorea a remporté le premier prix expérimental
➡️ Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) en Suisse a décerné le prix du public à :
➡️ Récompenses pour le court français au Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) en Corée du Sud :
- More Tears Than Harm de Herinarivo Rakotomanana a remporté le prix TimeTree Best Technical Achievement
- Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque et François Leroy a remporté la mention spéciale en compétition internationale
➡️ Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque et François Leroy, remporte également le prix du meilleur film d’animation au Odense International Film Festival (OFF) au Danemark.
➡️ Au Sarajevo Film Festival en Bosnie-Herzégovine, le Prix du meilleur court-métrage a été attribué à Winter in March de Natalia Mirzoyan, et le Prix Special pour la promotion de l’égalité des sexes a été remis à Sans l'aide de Dieu d’Hana Jusic.
➡️ Aux États-Unis, le jury du Rhode Island International Film Festival (RIFF) a remis le Grand Prix du meilleur scénario à Denis Spiridonov pour Dernier Jour à Sofia, et le prix du meilleur film pour enfants à Sur les flots, de David Noblet.
➡️ Au palmarès du festival Curta Kinoforum de Saõ Paulo au Brésil, trois œuvres françaises ont été récompensées :
- Le Prix ABCA de la meilleure animation a été attribué à Playing God de Matteo Burani
- Le Prix API a récompensé Les Vergers d’Antoine Chapon
- Enfin, le Prix AudioVibes est revenu à Kabuki de Tiago Minamisawa
Signalons qu'au classement des 10 films préférés du public de Kineforom, on retrouve 5 films français :
- Ascension et chute de Zara Zilverstein de Brian Kazez
- Autokar de Sylwia Szkiłądź
- Kotowari 断り de Coralie Watanabe Prosper
- Laissez-moi danser de Lou Cheruy Zidi
- Playing God de Matteo Burani (une nouvelle reconnaissance !)
✈️ Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage ✈️
- Sarah Lasry a pu présenter son film Hôtel Acropole au festival Fantasia
- Emmanuel Lévy a pu présenter son film en tant que producteur Weird to Be Human et Sarah Lasry son film Hôtel Acropole au festival Fantasia de Montréal
- Nathalie Dennes a pu soutenir sa production Praïa de Pedra à Vila do Conde
- Nathan Coen a pu présenter son film Un départ au festival In the Palace
- Thibault Fauconnet a pu présenter son film Ultrapolice au festival In the Palace
- Raphaël Treiner a pu présenter son film Flush au Bucheon International fantastic film festival, accompagné de sa productrice Lucie Moreau
- Elsa Michaud a pu présenter son film Métamorphosia au festival d'Odense
🔹 Toutes les sélections, tous les prix 🔹
🇧🇬 Le festival bulgare In the Palace International Short Film Festival a sélectionné 20 productions ou co-productions françaises, toutes sections confondues.
Sélection officielle fiction
- La Rivière de Élise Levy
- A Short Trip de Erenik Beqiri
- Ce qui appartient à César de Violette Gitton
- Les Chasseurs de David Pinheiro Vicente
- Marion de Joe Wieland, Finn Constantine
- Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? de Faouzi Bensaïdi
- Stepmother de Negar Naghavi
- Ultrapolice de Thibault Fauconnet
Sélection officielle animation
- Balconada de Iva Tokmakchieva
- Amen de Orphée Coutier, Bettina Demarty, Kimie Maingonnat, Laurène Perego, Avril Zundel
- Charbon de terre de Bastien Dupriez
- Father's Letters de Alexey Evstigneev
- The Boy Who Cheated Death de Pipou Phuong Nguyen
Sélection officielle animation étudiant
- Le Cantique des Moutons de Anaïs Ledoux, Jeanne Bigo, Alex Le Ruyet, Evan Lambert, Juliette Bigo, Anaïs Castro De Angel, Jules Marcel
- La Rivière de Élise Levy
- Rouge de Farid Bentoumi
- Sublime de Marie Heribel, Candice Yernau, Juliette Buysschaert, Camille Leroy, Joséphine Vandeville, Martin Laurent, Lucas Foutrier
Sélection officielle documentaire
Sélection officielle expérimental
La mention spéciale fiction a été attribuée au film d’Élise Levy, La Rivière. Quant aux courts métrages d’animation, c’est la co-production française Balconada qui remporte le premier prix. Le film de Coraline Zorea, Humana Corpus a de son côté gagé le Prix du meilleur film expérimental.
🇵🇹 18 courts français ont également été sélectionnés au festival portugais Curtas Vila do Conde.
Compétition internationale
- +10K de Gala Hernández López
- 1 fils & 1 père de Andrés Ramírez Pulido
- Comme si la terre les avait avalées de Natalia León
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- No Skate! de Guil Sela
- Samba infinie de Leonardo Martinelli
- Sulaimani de Vinnie Ann Bose
- Une fugue de Agnès Patron
- What Mary Didn't Know de Konstantina Kotzamani
- À l'ombre des sommets de Diogo Salgado
Compétition My Generation
Compétition enfants
- Amen de Orphée Coutier, Bettina Demarty, Kimie Maingonnat, Laurène Perego, Avril Zundel
- Forever de Théo Djekou, Pierre Ferrari, Cyrine Jouini, Pauline Philippart, Anissa Terrier
- Keo et la poussière d'étoile de Victor Halfen
- La Case vide de Thibault Chollet
- Reven de Hugo Barbey, Victor Barreaud, Line Bossard, Chloé Hurard, Coralie Monnier, Mathilde Morin, Lèna Ripoche, Tanguy Salaün
- Une guitare à la mer de Sophie Roze
🇿🇦 En Afrique du Sud, 3 films ont été sélectionnés au Durban International Film Festival.
- Frater de Valentin Guiod
- Grandma Nai Who Played Favorites de Chheangkea
- Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa
🇨🇭Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) présentait 4 films français en compétition internationale.
Compétition internationale
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Dammen de Grégoire Graesslin
- Mötus de Aya Nour
- Playing God de Matteo Burani
Et le prix du public du meilleur court métrage a été attribué à Matteo Burani pour son film Playing God.
🇨🇦 Le Festival Fantasia de Montréal au Canada présentait 16 productions ou co-productions françaises dans sa sélection officielle.
Sélection officielle
- Catfish de Aurélie Galibois, Cristina Ganusciac, Aurélie Martin, Hee Young Park, Vedushi Sinha
- Dark Globe de Donato Sansone
- Do You Want to See Me Do the Striptease Too? de Xu Jingxuan
- Familiar de Marco Novoa
- Hôtel Acropole de Sarah Lasry
- Il était une fois à Dragonville de Marika Herz
- Keo et la poussière d'étoile de Victor Halfen
- Le Génie dans la bouteille de Thomas Leclercq
- Le Petit et le Géant de Isabela Costa
- Le Tunnel de la nuit de Annechien Strouven
- Mort d'un acteur de Ambroise Rateau
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- The Story of Three Sisters (or How the World Came to Have Four Seasons Instead of One) de Raphaëlle Bourgon, Anchi Huang, Vega Lázaro, Son Tra Le, Priyam Parikh, Jianuo Wen, Di Wu
- The perfect fit de Pauline Petit, Leyah Stiffler, Sasha Woolley, Ipsita Manna Manna
- Weird to Be Human de Jan Grabowski
- Échantillonnage de Jérémy Arné
🗣️ Sarah Lasry, qui s’est rendue au festival avec le soutien d’Unifrance pour y présenter son film Hôtel Acropole, nous livre ce commentaire :
"Le Festival Fantasia, créé en 1996, est reconnu comme l’un des festivals de cinéma de genre les plus importants au monde. C’était la première mondiale de mon troisième court-métrage. Il était donc très important pour moi d’être présente, afin de présenter le film au public en personne, et de rencontrer des pairs issus du monde entier, intéressés par les mêmes thématiques et sujets de recherches cinématographiques que moi. Étant actuellement à un début de recherche de financement pour mon premier long-métrage, le déplacement à ce festival était également l’occasion idéale de faire des rencontres professionnelles, de nouer des liens avec les programmateurs, mais aussi de faire des interviews avec des journalistes sur mon travail. Cela permet aussi au film de continuer à exister sur la durée. J’étais très heureuse de pouvoir assister à la première projection publique, d’entendre les réactions du public, mais aussi aussi de nouer des liens avec des potentiels collaborateurs futurs vivant à l’étranger, qu’il me serait impossible de rencontrer dans un autre cadre."
🇰🇷 En Corée du Sud, le festival Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) présentait 5 films, toutes sections confondues.
- Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque, François Leroy
- More Tears Than Harm de Herinarivo Rakotomanana
- Acrobats de Éloïse Alluyn, Hugo Danet, Anna Despinoy, Antonin Guerci, Alexandre Marzin, Shali Reddy
- Grandma Nai Who Played Favorites de Chheangkea
- Flush de Raphaël Treiner
Et la mention spéciale court métrage a été remportée par Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque et François Leroy !
Le film More Tears Than Harm de Herinavo Rakotomanana a pour sa part gagné le prix TimeTree Best Technical Achievement
🇽🇰 Début août, DokuFest, au Kosovo, présentait 16 productions ou co-productions françaises.
Compétition internationale
- Papillon de Florence Miailhe
- +10K de Gala Hernández López
- A Strange Colour of Dream de Yasemin Akıncı
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Forêt rouge de Laurie Lassalle
- Grandma Nai Who Played Favorites de Chheangkea
- Green Grey Black Brown de Yuyan Wang
- Généalogie de la violence de Mohamed Bourouissa
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- L'mina de Randa Maroufi
- Lost for Words de Hannah Papacek Harper
- Loynes de Dorian Jespers
- L'Enfant à la peau blanche, de Simon Panay
- Ni Dieu ni père, de Paul Kermarec
- Samba infinie, de Leonardo Martinelli
- Wassupkaylee, de Pepi Ginsberg
🇨🇭Le festival suisse de Locarno comptait 10 courts français dans diverses sections.
Compétition internationale Léopards de demain
- Boa de Alexandre Dostie
- El Dorado de Anton Bialas
- Goats! de Tonći Gaćina
- Jolie Petite histoire de Élodie Beaumont Tarillon
- Planctón de Irene Moray
- Still Playing de Mohamed Mesbah
- Un ciel si bas de Joachim Michaux
- Yo Yo de Mohammadreza Mayghani
Compétition nationale Léopards de demain
Compétition Corti d'autore
- Cairo Streets de Abdellah Taïa
- Slet 1988 de Marta Popivoda
- Une fenêtre plein sud de Lkhagvadulam Purev-Ochir
🇦🇺 Côté Océanie, le festival australien Melbourne International Film Festival (MIFF) présentait 10 courts-métrages français.
Compétition internationale
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
- Allégorie citadine de Alice Rohrwacher, JR
- Bleat! de Ananth Subramaniam
- Comme si la terre les avait avalées de Natalia León
- Deux personnes échangeant de la salive de Alexandre Singh, Natalie Musteata
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Ito Meikyu de Boris Labbé
- Loynes de Dorian Jespers
- Shadows de Rand Beiruty
🇧🇦 Le Sarajevo Film Festival, en Bosnie-Herzégovine, a compté 12 courts métrages français dans diverses sélections.
Compétition internationale
- Sans l'aide de Dieu de Hana Jusic
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
- Winter in March de Natalia Mirzoyan
Compétition documentaire
- Slet 1988 de Marta Popivoda
Courts-métrages européens
- Les Vergers de Antoine Chapon
- +10K de Gala Hernández López
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- La Fille qui explose de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
- Loynes de Dorian Jespers
Programme spécial
- Director's Factory Cearà Brasil de Luciana Vieira, Marcel Beltran, Stella Carneiro, Ary Zara, Bernardo Ale Abinader, Sharon Hakim, Sivan Noam Shimon
- Sous ma fenêtre, la boue de Violette Delvoye
- Winter in March de Natalia Mirzoyan
🇺🇸 Le rendez-vous annuel du Rhode Island International Film Festival (RIFF) présentait deux œuvres françaises.
Compétition internationale
- Dernier Jour à Sofia de Denis Spiridonov
- 2006 de Gabriella Choueifaty
- Sur les flots, de David Noblet
🇩🇰 Au Odense International Film Festival (OFF), on pouvait compter 16 sélections françaises toutes sections confondes.
Compétition internationale
- Chicken Jazz de Imanol Ruiz de Lara
- Par souci pédagogique de Hassan Benali, Charlotte Cayeux
- Ceinture de Thibault Martin
- Métamorphosia de Elsa Michaud
- Furies de Tony Le Bacq
- L'Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević
- Les Liens du sang de Hakim Atoui
- Métal hurlant de Nicolas Aubry
Compétition animation
- Bernacles de Alexandra Ramires, Laura Gonçalves
- Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque, François Leroy
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Plat de résistance de Marie Royer, Zinia Scorier
- Earth Coal de Bastien Dupriez
- Le Chevreuil de Delphine Priet-Mahéo
Compétition jeunesse
Compétition documentaire
🇧🇷Et pour clore cet été riche en sélections, le festival Curta Kinoforum, au Brésil, a proposé pas moins de 30 œuvres françaises à son public.
Programme international
- Touche pipi de Philippe Chatard
- Laissez-moi danser de Lou Cheruy Zidi
- Apocalypse de Benoit Méry
- Autokar de Sylwia Szkiłądź
- Enfin elle les tue tous de Céline Novel
- Frères de lait de Kenza Tazi
- Grandma Nai Who Played Favorites de Chheangkea
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Kotowari 断り de Coralie Watanabe Prosper
- Luanda de Muriel Brunier
- Paysage après la bataille de João Paulo Miranda Maria
- Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque, François Leroy
- Red Flag de Dimitri Krassoulia-Vronsky
- The Spectacle de Bálint Kenyeres
Programme brésilien
Programme latino-américain
Programme Unlimited
Programme jeune public
- Le Tunnel de la nuit de Annechien Strouven
- La Carpe et l'Enfant de Morgane Simon, Arnaud Demuynck
- La Boulangerie de Boris de Maša Avramović
Programmes spéciaux
- Verso de Olivier Seibert Ludot
- Acide de Just Philippot
- Anéchoïque de Enzo Croisier
- La Peur, petit chasseur de Laurent Achard
- PLSTC de Laen Sanches
- Playing God de Matteo Burani
- Silence de Emma Carré
- Soleil gris de Camille Monnier
- Son seul de Nina Maïni
