Le festival Curta Kinoforum de Sao Paulo au Brésil a toujours été très lié au cinéma français, en particulier grâce au travail de sa directrice charismatique et francophile Zita Carvalhosa. Sa présence au Festival de Clermont-Ferrand chaque année, avec son équipe de programmation composée de Beth Sa Freire et Anne Fryszman, aura laissé de nombreux et lumineux souvenirs à tous ceux qui l’ont rencontrée. Nous avons appris son décès avec une grande tristesse et souhaitons beaucoup de courage à son équipe.

🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆

➡️ Le jury du In the Palace International Short Film Festival en Bulgarie a attribué trois prix aux oeuvres françaises :



➡️ Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) en Suisse a décerné le prix du public à :



➡️ Récompenses pour le court français au Bucheon International Fantastic Film Festival (BIFAN) en Corée du Sud :



➡️ Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque et François Leroy, remporte également le prix du meilleur film d’animation au Odense International Film Festival (OFF) au Danemark.





➡️ Au Sarajevo Film Festival en Bosnie-Herzégovine, le Prix du meilleur court-métrage a été attribué à Winter in March de Natalia Mirzoyan, et le Prix Special pour la promotion de l’égalité des sexes a été remis à Sans l'aide de Dieu d’Hana Jusic.





➡️ Aux États-Unis, le jury du Rhode Island International Film Festival (RIFF) a remis le Grand Prix du meilleur scénario à Denis Spiridonov pour Dernier Jour à Sofia, et le prix du meilleur film pour enfants à Sur les flots, de David Noblet.





➡️ Au palmarès du festival Curta Kinoforum de Saõ Paulo au Brésil, trois œuvres françaises ont été récompensées :

Signalons qu'au classement des 10 films préférés du public de Kineforom, on retrouve 5 films français :

✈️ Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage ✈️

🔹 Toutes les sélections, tous les prix 🔹

🇧🇬 Le festival bulgare In the Palace International Short Film Festival a sélectionné 20 productions ou co-productions françaises, toutes sections confondues.



Sélection officielle fiction



Sélection officielle animation

Sélection officielle animation étudiant

Sélection officielle documentaire

Sélection officielle expérimental

La mention spéciale fiction a été attribuée au film d’Élise Levy, La Rivière. Quant aux courts métrages d’animation, c’est la co-production française Balconada qui remporte le premier prix. Le film de Coraline Zorea, Humana Corpus a de son côté gagé le Prix du meilleur film expérimental.

🇵🇹 18 courts français ont également été sélectionnés au festival portugais Curtas Vila do Conde.

Compétition internationale

Compétition My Generation

Compétition enfants

🇿🇦 En Afrique du Sud, 3 films ont été sélectionnés au Durban International Film Festival.

Compétition internationale



Et le prix du public du meilleur court métrage a été attribué à Matteo Burani pour son film Playing God.



🇨🇦 Le Festival Fantasia de Montréal au Canada présentait 16 productions ou co-productions françaises dans sa sélection officielle.

Sélection officielle

🗣️ Sarah Lasry, qui s’est rendue au festival avec le soutien d’Unifrance pour y présenter son film Hôtel Acropole, nous livre ce commentaire :

"Le Festival Fantasia, créé en 1996, est reconnu comme l’un des festivals de cinéma de genre les plus importants au monde. C’était la première mondiale de mon troisième court-métrage. Il était donc très important pour moi d’être présente, afin de présenter le film au public en personne, et de rencontrer des pairs issus du monde entier, intéressés par les mêmes thématiques et sujets de recherches cinématographiques que moi. Étant actuellement à un début de recherche de financement pour mon premier long-métrage, le déplacement à ce festival était également l’occasion idéale de faire des rencontres professionnelles, de nouer des liens avec les programmateurs, mais aussi de faire des interviews avec des journalistes sur mon travail. Cela permet aussi au film de continuer à exister sur la durée. J’étais très heureuse de pouvoir assister à la première projection publique, d’entendre les réactions du public, mais aussi aussi de nouer des liens avec des potentiels collaborateurs futurs vivant à l’étranger, qu’il me serait impossible de rencontrer dans un autre cadre."







Et la mention spéciale court métrage a été remportée par Quai Sisowath de Stéphanie Lansaque et François Leroy !

Le film More Tears Than Harm de Herinavo Rakotomanana a pour sa part gagné le prix TimeTree Best Technical Achievement

🇽🇰 Début août, DokuFest, au Kosovo, présentait 16 productions ou co-productions françaises.



Compétition internationale

🇨🇭Le festival suisse de Locarno comptait 10 courts français dans diverses sections.



Compétition internationale Léopards de demain

Compétition nationale Léopards de demain

Compétition Corti d'autore

Compétition internationale

🇧🇦 Le Sarajevo Film Festival, en Bosnie-Herzégovine, a compté 12 courts métrages français dans diverses sélections.

Compétition internationale

Compétition documentaire

Slet 1988 de Marta Popivoda



Courts-métrages européens

Programme spécial

Compétition internationale

🇩🇰 Au Odense International Film Festival (OFF), on pouvait compter 16 sélections françaises toutes sections confondes.

Compétition internationale

Compétition animation

Compétition jeunesse

Compétition documentaire

🇧🇷Et pour clore cet été riche en sélections, le festival Curta Kinoforum, au Brésil, a proposé pas moins de 30 œuvres françaises à son public.

Programme international

Programme brésilien

Programme latino-américain

Programme Unlimited

Programme jeune public

Programmes spéciaux

