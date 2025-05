Plusieurs prix ont été attribués :



Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage :



Toutes les sélections - Tous les prix

Compétition internationale

FilmSlam

-----

Au Aspen Shortsfest , 12 films français ou co-production françaises ont été sélectionnés en compétition internationale :

Compétition internationale

🏆 Avec une Mention spéciale du jury jeune accordée à 1 fils & 1 père !



Les mots enthousiastes de la réalisatrice Kim Yip Tong à propos de Aspen Shortfest : "Sans hésiter, je pense que c’est le meilleur festival auquel j’ai eu la chance d’assister (…) Sublime, chaleureux, bienveillant, intimiste, unique, avec une sélection de films incroyable. Cette opportunité donne vraiment envie de continuer à faire du cinéma !"

-----





Au San Francisco International Film Festival , 6 films étaient présentés en compétition internationale :

Compétition internationale Golden Gate Award

🏆 Deux personnes échangeant de la salive a remporté le Golden Gate Award du moyen-métrage et My Brother, My Brother le Golden Gate Animation Award !

Deux personnes échangeant de la salive

-----

Compétition européenne

Compétition films musicaux

Sections parallèles

Reflections (non compétitif)

-----





Côté Suisse, Visions du Réel présentait 9 films dans plusieurs programmes :

Compétition internationale courts et moyens-métrages



Doc Alliance



Opening Scenes



🏆 Avec une Mention spéciale du jury compétition courts et moyens-métrages pour Khmerica, "cette première mondiale a été décisive pour le film et pour son rayonnement", a estimé Thibaut Amri. "Une organisation très efficace en termes de logistique (…) et une sélection cohérente", a ajouté le réalisateur sur ce déplacement.

Khmerica



L’édition 2025 de cette manifestation a été marquée par une présence française renforcée : la France était le pays à l’honneur. Dans le cadre de ce focus, une délégation de 5 producteurs et productrices français émergents a participé à la 56e édition du festival. Thibaut Amri (Avant la Nuit), Astrig Chandèze-Avakian (Pazma Films), Eliott Baillon (Darjeeling), Violeta Kreimer (Misia Films), Victor Thomas (Les 48° Rugissants) ont participé à des rencontres professionnelles et des ateliers, tout en bénéficiant d’une visibilité accrue auprès des décideurs de l’industrie internationale. Ce focus sur la France souligne la diversité et l’énergie créative d’une nouvelle vague de professionnels du documentaire.

-----



Au Filmfest Dresden (Allemagne) 14 films français ont été sélectionnés :

Compétition internationale

Programme jeune public

Programme spécial



🏆 Parmi cette sélection, le Cavalier d’or du public a été attribué à Wander to Wonder et la Mention spéciale de Jury à 2006.

-----



Le festival Curta Cinema au Brésil présentait 5 films français en compétition internationale :

-----





Compétition internationale

Programmes spéciaux



🏆 Et le Prix Firebird est allé à Their Eyes !

Their Eyes