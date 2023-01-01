Pour ce 37e MyFrenchShorts, Unifrance propose le film d'animation GiGi, de Cynthia Calvi, sélectionné dans le programme Demain en vues 2026, initié par Unifrance. Un film à découvrir gratuitement dans le monde entier (sauf Espagne et Principauté d'Andorre) sur Youtube jusqu'au 8 juillet 2026.
De la petite sirène tourmentée à la femme épanouie qu’elle est aujourd’hui, GiGi nous raconte son parcours de transition avec humour et sensibilité...
GiGi fait partie du label Demain en vues, label créé par Unifrance et le Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.
Remerciements à la société de production Xbo Films