De la petite sirène tourmentée à la femme épanouie qu’elle est aujourd’hui, GiGi nous raconte son parcours de transition avec humour et sensibilité...

GiGi fait partie du label Demain en vues, label créé par Unifrance et le Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères.

Remerciements à la société de production Xbo Films

