En préambule des Rendez-vous d'Unifrance à Paris, la 6e édition de la Journée de l'Export rassemblera, le lundi 12 janvier après-midi, au CNC, producteurs, exportateurs, distributeurs, diffuseurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe. Ces personnalités seront réunies pour analyser et confronter leurs points de vue sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français pour les années à venir, ainsi que sur les enjeux de la coproduction internationale, la promotion des œuvres auprès des nouveaux publics, et les perspectives offertes par le cinéma et l'audiovisuel pour penser le monde de demain. La Journée de l'Export sera également l'occasion de révéler les chiffres et tendances du cinéma et de l'audiovisuel français à l'international pour 2025.

Soirée d’ouverture

Le mardi 13 janvier au soir aura lieu, au Pathé Palace, la projection du film d'ouverture des Rendez-vous, De la Comédie-Française, de Bertrand Usclat et Martin Darondeau, produit par Thomas Verhaeghe et Mathieu Verhaeghe pour Atelier de Production, et vendu à l'international par Charades.

Cette séance exceptionnelle, réservée aux distributeurs et acheteurs internationaux accrédités aux Rendez-vous, aura lieu au cinéma Pathé Palace, en présence de l'équipe du film.

De la Comédie-Française

Marché cinéma et audiovisuel

Le marché cinéma et audiovisuel aura lieu du 13 au 17 janvier à l'Espace C2 de l'hôtel Pullman Paris Montparnasse.

Côté cinéma sont attendus près de 400 acheteurs internationaux originaires de 40 pays, à qui 43 sociétés de ventes de longs-métrages et 5 sociétés de ventes de courts-métrages françaises viendront présenter leurs nouveautés.

Côté audiovisuel, 100 acheteurs en provenance de 24 pays seront présents et pourront rencontrer 50 sociétés françaises de distribution audiovisuelle.

Paris Screenings

Les Paris Screenings (projections de marché cinéma et audiovisuel) auront lieu, côté cinéma, du mardi 13 janvier début d'après-midi jusqu'au jeudi 15 janvier fin d'après-midi. Côté audiovisuel, les Paris Screenings se tiendront quant à eux le mercredi 14 janvier dans la matinée. Les projections, accessibles sur accréditation, se tiendront au Pathé Parnasse (du 13 au 15 janvier) et aux 7 Parnassiens (le 14 janvier).

Seront ainsi proposés aux acheteurs internationaux :

71 films, dont 39 avant-premières marché

3 programmes audiovisuels, dont une avant-première marché, et 1 présentation de line-up



Le deuxième Prix Unifrance de la distribution, créé avec le soutien du CNC pour récompenser une société de distribution étrangère dont la campagne de promotion et de sortie pour un film français aura été jugée particulièrement ambitieuse et innovante, sera remis le mercredi 14 janvier au Pullman Paris Montparnasse.

Le premier Prix Unifrance du diffuseur récompensera quant à lui le diffuseur étranger qui aura le plus contribué au rayonnement de l’audiovisuel français à l’international. Ce prix sera également remis le mercredi 14 janvier 2026 au Pullman Paris Montparnasse, en même temps que le Prix Unifrance de la distribution.



Révélation des 10 to Watch d'Unifrance 2026

Cinéastes, acteurs et actrices émergents : ils et elles ont fait parler d’eux dans les grands festivals internationaux en 2025 et seront sur les écrans du monde entier en 2026. Ce sont les nouveaux visages du cinéma français.



Sélectionnés par les journalistes internationaux Rebecca Leffler (Screen International), Fabien Lemercier (Cineuropa), Jordan Mintzer (The Hollywood Reporter), Christine Masson (France Inter) et Mariam Schaghaghi (journaliste indépendante pour la presse allemande) les 10 to Watch d'Unifrance 2026 incarnent le renouveau de notre cinéma par la liberté et la singularité de leurs choix artistiques, leur ambition, leur audace, leur ouverture sur le monde…

Unifrance est fière de mettre à l’honneur cette nouvelle génération qui contribue pleinement à l’effervescence de la création cinématographique – et parfois aussi audiovisuelle – tricolore, et d’encourager la diffusion de leurs œuvres au-delà des frontières hexagonales.

La liste de ces dix artistes sera révélée, en partenariat avec Screen International, le jeudi 15 janvier à 13h.

French Cinema Award

Le 15 janvier en soirée, au ministère de la Culture, un French Cinema Award sera remis par Unifrance à Cédric Klapisch.



Créé en 2016 par Unifrance, le French Cinema Award (designé par Jean Lamore pour la Maison Daum) est destiné à rendre hommage à une personnalité française de premier plan contribuant de manière significative au rayonnement du cinéma français à travers le monde.

Ont ainsi été récompensés, depuis 2016, les producteurs Aton Soumache et Dimitri Rassam, le distributeur italien Andrea Occhipinti (Lucky Red), le distributeur chinois La Peikang (China Film Group), le distributeur allemand Torsten Frehse (Neue Visionen Filmverleih), le distributeur espagnol Adolfo Blanco Lucas (A Contracorriente Films), les comédiennes Isabelle Huppert, Juliette Binoche et Virginie Efira, le comédien Melvil Poupaud, la directrice de la Cinémathèque Chinoise Sun Xianghui, la présidente et fondatrice de Lumière Pavilions Jane Shao, ainsi que les cinéastes Éric Toledano, Olivier Nakache, Olivier Assayas et Rebecca Zlotowski.



Press junket international

Le press junket, consacré aux films et programmes audiovisuels français amenés à sortir ou à être diffusés à l'étranger en 2026, aura lieu du 17 au 20 janvier au Sofitel Paris Arc de Triomphe, en présence de près de 120 artistes français (réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, showrunners...) qui viendront à la rencontre d'autant de journalistes internationaux – cinéma et TV – originaires d'une trentaine de pays.

83 films et 9 programmes audiovisuels seront au centre de ces rencontres.

Le studio photo sera confié à la photographe Marie Rouge.

Enfin, profitant de la présence de nombreux journalistes internationaux aux Rendez-vous, Unifrance s'associera cette année encore à la cérémonie de remise des Prix Lumières de la presse internationale, qui se tiendra le dimanche 18 janvier à l'Institut du monde arabe.

Les 28es Rendez-vous d’Unifrance à Paris bénéficient du précieux soutien de : République française, CNC, Institut français, PROCIREP, TitraFilm, Wallonie Bruxelles Images, Cinando, Davines, Pullman Paris Montparnasse, Sofitel Paris Arc de Triomphe, Le film français & Variety

Fournisseurs officiels : Estandon & Super Bock

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.)

Unifrance remercie également : Maison Pommery & Associés, Mécène du Fonds de dotation Unifrance.



La promotion des 10 to Watch 2026 à l'occasion des Rendez-vous est soutenue par Screen International.