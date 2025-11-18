Unifrance organise, le lundi 12 janvier, la sixième édition de la Journée de l'Export, qui aura lieu de 14h30 à 18h au CNC.
Créée en 2021 par Unifrance, la Journée de l’Export réunit chaque année distributeurs, diffuseurs, producteurs, exportateurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe, afin de débattre sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français dans le monde.
La Journée de l’Export se déroule en préambule de la 28e édition des Rendez-vous d’Unifrance à Paris, plus grand marché et press junket au monde consacré aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises, qui se tiendra du 13 au 20 janvier 2026.
Le programme de la journée
14h : Ouverture des portes
14h30 – 14h45 : Ouverture
- Mots d’introduction par Gaëtan Bruel, Président du CNC
- Mots d’introduction par Gilles Pélisson, Président d'Unifrance
- Mots d’introduction par un représentant du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
14h45 – 15h30 : Le cinéma français dans le monde en 2025
- Modération : Gilles Renouard, Directeur du cinéma d'Unifrance
- Intervenants : Carole Baraton, Cofondatrice de Charades, et Grégoire Melin, Président de Kinology
15h30 – 15h45 : « 3 questions à » : La France, coproductrice du cinéma mondial
- Intervenants : Charles Gillibert, Président de CG Cinéma, et Jérémie Kessler, Directeur des affaires européennes et internationales au CNC
15h45 – 16h : Conversation : MyMetaStories, nouvelles promotions auprès de nouveaux publics
- Intervenants : Martin Dawson, Chef d’unité – Médias à l'Agence Exécutive européenne pour l’éducation et la culture à la Commission européenne, Daniela Elstner, Directrice générale d’Unifrance
16h15 – 17h : L’audiovisuel français dans le monde en 2025
- Modération : Sarah Hemar, Directrice de l’audiovisuel d'Unifrance
- Intervenants : François Bertrand, Directeur général de Camera Lucida Productions et CPB Films, Caroline Duvochel, Directrice générale d'Ellipse Animation, Julie Tolza, Directrice des documentaires chez Seventine
17h – 17h45 : Demain en vues, penser le monde de demain par l’image
- Modération : Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance
- Intervenants : les membres du jury 2025-2026 Nathan Ambrosioni, réalisateur et scénariste, Suzy Bemba, actrice, Arthur Robert, Fondateur et Directeur artistique d’OUEST Paris, ainsi qu'Alice Douard, réalisatrice de Des preuves d'amour, lauréate du label Demain en vues 2026.
17h45 : Clôture
18h : Cocktail au CNC
