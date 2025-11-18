Créée en 2021 par Unifrance, la Journée de l’Export réunit chaque année distributeurs, diffuseurs, producteurs, exportateurs, artistes et institutionnels de France et d’Europe, afin de débattre sur les défis de l’export du cinéma et de l’audiovisuel français dans le monde.

La Journée de l’Export se déroule en préambule de la 28e édition des Rendez-vous d’Unifrance à Paris, plus grand marché et press junket au monde consacré aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles françaises, qui se tiendra du 13 au 20 janvier 2026.



Le programme de la journée

14h : Ouverture des portes

14h30 – 14h45 : Ouverture



14h45 – 15h30 : Le cinéma français dans le monde en 2025



15h30 – 15h45 : « 3 questions à » : La France, coproductrice du cinéma mondial

Intervenants : Charles Gillibert, Président de CG Cinéma, et Jérémie Kessler, Directeur des affaires européennes et internationales au CNC



15h45 – 16h : Conversation : MyMetaStories, nouvelles promotions auprès de nouveaux publics



16h15 – 17h : L’audiovisuel français dans le monde en 2025



17h – 17h45 : Demain en vues, penser le monde de demain par l’image



17h45 : Clôture

18h : Cocktail au CNC