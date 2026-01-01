Doté de 45 000€, ce dispositif couvre désormais l’intégralité des évènements internationaux, Etats-Unis compris, prenant la suite du dispositif de la Villa Albertine, en offrant aux créatrices et créateurs, et à leurs producteurs et productrices, des aides au déplacement à l’occasion d’une sélection d’une œuvre immersive française dans les événements professionnels référents.

Fonctionnement : le Fonds French Immersion XR alloue des aides au voyage par remboursement des frais de voyage et d’hébergement liés à des sélections d’œuvres françaises (ayant au moins un producteur français, même si minoritaire) dans tout festival ou marché à l'international. Ces remboursements sont plafonnés à 300 € pour des déplacements en Europe, et à 1000 € pour des déplacements en dehors de l’Europe.

Unifrance est une association de promotion et de soutien à l’exportation des œuvres de cinéma, audiovisuel et immersives. Les professionnels et auteurs d’œuvres immersives peuvent adhérer au collège Courts-métrages et œuvres immersives de l’association, qui leur permet de bénéficier de tous les dispositifs d’accompagnement de l’association. La cotisation est due pour l’année civile.

Les avantages à l'adhésion :

Bénéficiez des soutiens d’Unifrance dédiés aux œuvres immersives : aides aux voyages , pour le déplacement d’artistes et producteurs dans les festivals et marchés internationaux.

dédiés aux , pour le déplacement d’artistes et producteurs dans les festivals et marchés internationaux. Participez à nos opérations dans les grands festivals et marchés dédiés aux œuvres immersives : Mostra de Venise, Clermont-Ferrand, Cannes, etc...

dans les grands festivals et marchés dédiés aux œuvres immersives : Mostra de Venise, Clermont-Ferrand, Cannes, etc... Accédez à notre annuaire professionnel et à toutes les fonctionnalités de notre site permettant une meilleure visibilité.

et à toutes les fonctionnalités de notre site permettant une meilleure visibilité. Participez à certaines réunions de l’association (Assemblée générale, groupes de travail) et présentez-vous pour vous faire élire dans notre commission « court-métrage et œuvres immersives», au comité directeur ou au comité exécutif lors du renouvellement des instances.

==> L’étude sur l’export des œuvres immersives françaises en 2025

En 2026, Unifrance reconduit son enquête statistique sur l’exportation des œuvres immersives françaises. Cette étude dressera un bilan des ventes de l’année 2025.

Pour rappel, les chiffres de l’exportation sont essentiels pour mettre en lumière votre travail d’expert dans le rayonnement international de la création français. En tant que producteur ou distributeur d’œuvre immersive, votre mobilisation par la fourniture de données complètes et fiables est essentielle à la réalisation de cette étude.

L’ensemble des données collectées dans le cadre de cette étude restera strictement confidentiel. Seules des données statistiques agrégées et globales sont publiées. Les résultats de cette étude vous seront communiqués à l’achèvement des travaux, prévu pour septembre 2026.

==> French XR in Benelux @ IFFR 2026

Initié par l’Institut français aux Pays Bas, en partenariat avec l’Ambassade de France en Belgique, l’Institut français du Luxembourg et Unifrance, le programme French XR in Benelux se tiendra lors de l’International Film Festival Rotterdam (IFFR) entre le 30 janvier et le 1er février 2026.





Ouverte à 9 professionnel.les membres de PXN qui cherchent à promouvoir un ou plusieurs projets XR en recherche de diffusion/distribution, ainsi qu’à identifier des opportunités de diffusion et distribution dans le Benelux, la délégation accompagnera 9 sociétés :

Adossées au lancement prochain d’une cartographie des lieux de diffusion et des producteurs de la XR dans les pays du Benelux, en partenariat avec le média XRMust, deux délégations professionnelles seront organisées aux Pays-Bas.

La mission à l’International Film Festival Rotterdam (IFFR) se tiendra du 30 janvier au 1er février 2026 et permettra aux neuf producteurs sélectionnés de découvrir le programme Art Directions du festival, de promouvoir une ou plusieurs œuvres de XR auprès de lieux de diffusion des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg, ainsi que d’identifier des opportunités de diffusion et distribution dans les pays du Benelux.



