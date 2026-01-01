Après une année de pause, le programme Young French Cinema, initié et porté par Unifrance et par Villa Albertine, dévoile la sélection de sa 11e édition.
Six longs-métrages français récents, encore inédits en Amérique du Nord, partiront à la rencontre des publics américains et canadiens, proposés à la programmation des salles art et essai, festivals, universités et institutions culturelles à travers les États-Unis et le Canada.
Dans un communiqué commun, Villa Albertine et Unifrance déclarent : « Nous sommes heureux de soutenir les jeunes générations de talents français en leur offrant une visibilité à travers les États-Unis, tout en soutenant la programmation des cinémas d'art et d'essai et des institutions culturelles américaines. Cette initiative favorise un échange enrichissant avec le public américain, en lui offrant une perspective intéressante sur les questions contemporaines. »
Unifrance assurera la coordination des projections et l’accompagnement des cinéastes lors de déplacements et tournées, en parallèle de la préparation des 31e Rendez-Vous With French Cinema in New York, organisés avec Film at Lincoln Center, qui se tiendront du 5 au 15 mars 2026.
La sélection YFC 2026
