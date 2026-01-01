Après une année de pause, le programme Young French Cinema, initié et porté par Unifrance et par Villa Albertine, dévoile la sélection de sa 11e édition.

Six longs-métrages français récents, encore inédits en Amérique du Nord, partiront à la rencontre des publics américains et canadiens, proposés à la programmation des salles art et essai, festivals, universités et institutions culturelles à travers les États-Unis et le Canada.