La 38e édition de l’IDFA, l’un des plus prestigieux festivals internationaux consacrés au documentaire, ainsi qu'un marché de coproduction de premier plan, se tiendra cette année du 13 au 23 novembre à Amsterdam.
À l’occasion de cette nouvelle édition, la France confirme sa présence avec 63 productions et coproductions, comprenant des courts-métrages, des longs métrages et des œuvres immersives, sur un total de près de 250 films présentés, provenant de 76 pays. 13 documentaires français inédits seront présentés cette année en première mondiale, dont 4 en compétition internationale. Ce succès vient témoigner une nouvelle fois de la vitalité, de l’engagement et de la grande diversité du documentaire français sur le plan international.
Le volet professionnel du festival, comprenant un marché de coproduction, des sessions de networking ainsi que des présentations de projets en développement, offrira aux professionnels du secteur l’opportunité d’explorer les nouvelles tendances du marché.
Comme chaque année, Unifrance accompagnera les films et les professionnels français tout au long du festival, en proposant des dispositifs d’aide spécifiques destinés à soutenir la présence des producteurs et réalisateurs français, parmi lesquels l’AIP (Aide individuelle à la promotion), les aides au voyage en partenariat avec La Scam (réservées aux réalisateurs et réalisatrices), ainsi que la diffusion d’un support de communication présentant l’ensemble de la sélection française à l’IDFA, disponible sur le site d’Unifrance.
Unifrance organisera également un moment privilégié de networking, avec son cocktail en partenariat avec La Scam, qui se tiendra le dimanche 16 novembre, réunissant les équipes françaises ainsi que les professionnels français et étrangers.
Enfin, une délégation Unifrance sera présente à Amsterdam du 16 au 17 novembre 2025.
Le documentaire français à l’IDFA 2025
Compétition internationale
- Ceux qui veillent de Karima Saïdi
- The Kartli Kingdom de Tamar Kalandadze, Julien Pebrel
- A Fox under a Pink Moon de Mehrdad Oskouei, Soraya Akhalaghi
- All My Sisters de Massoud Bakhshi
- Flana de Zahraa Ghandour
- Mailin de María Silvia Esteve
- Palimpseste : L’Histoire d’un nom de Mary Stephen
Best of Fests
- Militantropos de Yelizaveta Smith, Alina Gorlova, Simon Mozgovyi
- Always de Deming Chen
- Derrière les drapeaux, le soleil de Juanjo Pereira
- Catcher de Derhwa Kasunzu
- Do You Love Me de Lana Daher
- Imago de Déni Oumar Pitsaev
- La Vie après Siham de Namir Abdel Messeeh
- Le Chant des forêts de Vincent Munier
- Memory de Vladlena Sandu
- Mes fantômes arméniens de Tamara Stepanyan
- Rashid, l'enfant de Sinjar de Jasna Krajinovic
- Soudées de Anastasiya Miroshnichenko
- The Vanishing Point de Bani Khoshnoudi
Frontlight
Luminous
Envision Competition
Projection Spéciale
Paradocs
- Les Saisons de Maureen Fazendeiro
- Fantaisie de Isabel Pagliai
- Slet 1988 de Marta Popivoda
Signed
- With Hasan in Gaza de Kamal Aljafari
- Mare's Nest de Ben Rivers
- Histoires de la bonne vallée de José Luis Guerín
- Orwell: 2+2=5 de Raoul Peck
- Nuit obscure – "Ain't I a Child?" de Sylvain George
- Ancestral Visions Of The Future de Lemohang Mosese
- GEN_ de Gianluca Matarrese
- Écrire la vie - Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens de Claire Simon
Court-métrage - Compétition internationale
- An Open Field de Teboho Edkins
- Chambre de ma sœur de Pauline Doméjean
- Manuscript for Debris de Danielle Kaganov
- Intersecting Memory de Shayma Awawdeh
- Triangle de Anaël Dang
Court-métrage - Luminous
Court-métrage - Dead Angle: Institutions
- Democracy de David Bernet
- Contre-pouvoirs de Malek Bensmaïl
- El juicio de Ulises De La Orden
- Notre corps de Claire Simon
- La Maison de la radio de Nicolas Philibert
Court-métrage - Best of Fests
- Solenopsis invicta de Victor Missud
- +10K de Gala Hernández López
- L'mina de Randa Maroufi
- Some of You Fucked Eva de Lilith Grasmug
Court-métrage - IDFA DocLab Program & Competition
Œuvres immersives - DocLab Competition
- The Odeus de Thomas Vanz
- Another Place de Domenico Singha Pedroli
- La Fille qui explose VR de Caroline Poggi, Jonathan Vinel
Rétrospective : Susana de Sousa Dias
Court-métrage - Top 10
