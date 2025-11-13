À l’occasion de cette nouvelle édition, la France confirme sa présence avec 63 productions et coproductions, comprenant des courts-métrages, des longs métrages et des œuvres immersives, sur un total de près de 250 films présentés, provenant de 76 pays. 13 documentaires français inédits seront présentés cette année en première mondiale, dont 4 en compétition internationale. Ce succès vient témoigner une nouvelle fois de la vitalité, de l’engagement et de la grande diversité du documentaire français sur le plan international.

Le volet professionnel du festival, comprenant un marché de coproduction, des sessions de networking ainsi que des présentations de projets en développement, offrira aux professionnels du secteur l’opportunité d’explorer les nouvelles tendances du marché.

Comme chaque année, Unifrance accompagnera les films et les professionnels français tout au long du festival, en proposant des dispositifs d’aide spécifiques destinés à soutenir la présence des producteurs et réalisateurs français, parmi lesquels l’AIP (Aide individuelle à la promotion), les aides au voyage en partenariat avec La Scam (réservées aux réalisateurs et réalisatrices), ainsi que la diffusion d’un support de communication présentant l’ensemble de la sélection française à l’IDFA, disponible sur le site d’Unifrance.

Unifrance organisera également un moment privilégié de networking, avec son cocktail en partenariat avec La Scam, qui se tiendra le dimanche 16 novembre, réunissant les équipes françaises ainsi que les professionnels français et étrangers.

Enfin, une délégation Unifrance sera présente à Amsterdam du 16 au 17 novembre 2025.

Le documentaire français à l’IDFA 2025

Compétition internationale

Best of Fests

Frontlight

Luminous



Envision Competition



Projection Spéciale

Paradocs

Signed

Court-métrage - Compétition internationale

Court-métrage - Luminous

Court-métrage - Dead Angle: Institutions

Court-métrage - Best of Fests

Court-métrage - IDFA DocLab Program & Competition

Œuvres immersives - DocLab Competition

Court-métrage - Dead Angle: Institutions

Rétrospective : Susana de Sousa Dias

Court-métrage - Top 10