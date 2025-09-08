🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆



➡️ Un court français récompensé au Toronto International Film Festival (TIFF)

Une fugue d’Agnès Patron reçoit le Prix du meilleur court métrage international.



➡️ Des prix au Festival International du film d’animation d’Ottawa

Il Burattino e la balena de Roberto Catani remporte le Grand Prix du meilleur Court métrage d’animation

Il est accompagné par une belle série de prix :



➡️ Deux prix au Festival du film français d'Helvétie (FFFH)

Pentest de Benjamin Chevallier et Tristan Lhomme reçoit le Prix Découverte Bonhôte

de Benjamin Chevallier et Tristan Lhomme reçoit le Prix Découverte Bonhôte Accalmie de Martin Geisler reçoit le Prix Forum du Bilinguisme.



➡️ Carton plein pour les œuvres françaises à la Minikino Film Week de Bali

Cœur Bleu

✈️ Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage ✈️

Gabrielle Stemmer est allée présenter son film La Grève (produit par Blue Monday Productions) au Festival international du film de San Sebastián en Espagne. Une expérience qu’elle a pu partager avec son équipe : “C'était un gros festival, très bien rôdé, et j'ai particulièrement apprécié la salle dans laquelle mon film était projeté car les conditions étaient très bonnes. Le Q&A était bien mené et le festival avait prévu une interprète pour moi. J'ai regretté de ne pas avoir plus de temps pour échanger avec les spectateurs une fois la séance terminée, un peu frustrant de ne pas avoir plus de retours !”





Kyrylo Zemlyanyi a présenté son court métrage Nedostupni en compétition Orrizzonti à la Mostra de Venise : ”Mon séjour à Venise pour la Mostra a été une grande chance : j’ai pu atteindre un public large et varié, j’ai rencontré de nombreux professionnels du monde entier, et je suis reparti avec une nouvelle énergie pour attaquer mes futurs projets.”



🔹 Toutes les sélections, tous les prix 🔹



Les trois incontournables festivals de la rentrée ont offert une belle visibilité à la création française.



🇮🇹 À la Mostra internationale de cinéma de Venise, quatre courts étaient présentés en compétition Orizzonti, et le court métrage de Rachid Bouchareb Boomerang Atomic était présenté en Hors Compétition, à l’instar d’un court métrage d’Alice Diop commandité par la maison de mode Miu Miu, Fragments for Venus.



Sélection officielle hors compétition

Orizzonti



Short Cuts

Wavelengths

Zabaltegi-Tabakalera

Nest

Compétition internationale



🇨🇭 Le Festival du film français d'Helvétie (FFFH) présentait de son côté 6 courts métrages français :



Section Découverte

Section Lorsque les langues se rencontrent



🇮🇩 En Indonésie, la Minikino Film Week de Bali se montre toujours aussi curieuse de films français, avec pas moins de 27 courts-métrages présentés !



Sélection officielle

Compétition internationale

Compétition animation

Compétition Short & Green