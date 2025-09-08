Bilan de la diffusion des courts-métrages français à l’international en septembre 2025, à travers les festivals soutenus par Unifrance.
🏆 Les prix pour le court-métrage français 🏆
➡️ Un court français récompensé au Toronto International Film Festival (TIFF)
- Une fugue d’Agnès Patron reçoit le Prix du meilleur court métrage international.
➡️ Des prix au Festival International du film d’animation d’Ottawa
- Il Burattino e la balena de Roberto Catani remporte le Grand Prix du meilleur Court métrage d’animation
Il est accompagné par une belle série de prix :
- S The Wolf de Sameh Alaa remporte le Prix du meilleur scénario ainsi que celui du Public
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon remporte le Prix du meilleur court-métrage d’animation pour le jeune public (+7ans)
- Autokar de Sylwia Szkiłądź remporte le Prix du meilleur court-métrage d’animation pour un public adolescent (+13 ans)
➡️ Deux prix au Festival du film français d'Helvétie (FFFH)
- Pentest de Benjamin Chevallier et Tristan Lhomme reçoit le Prix Découverte Bonhôte
- Accalmie de Martin Geisler reçoit le Prix Forum du Bilinguisme.
➡️ Carton plein pour les œuvres françaises à la Minikino Film Week de Bali
- Le Prix du meilleur film est attribué à Montsouris de Guil Sela
- Le Prix de la meilleure animation à S The Wolf de Sameh Alaa
- Le Prix du meilleur documentaire à Their Eyes de Nicolas Gourault
- Le Prix du meilleur court métrage pour enfants à Un roi sans couronne de Olivier Bayu Gandrille
- Le Prix du meilleur court métrage de fiction va à Cœur Bleu de Samuel Suffren.
✈️ Ils et elles ont bénéficié de l’aide au voyage ✈️
- Gabrielle Stemmer est allée présenter son film La Grève (produit par Blue Monday Productions) au Festival international du film de San Sebastián en Espagne. Une expérience qu’elle a pu partager avec son équipe : “C'était un gros festival, très bien rôdé, et j'ai particulièrement apprécié la salle dans laquelle mon film était projeté car les conditions étaient très bonnes. Le Q&A était bien mené et le festival avait prévu une interprète pour moi. J'ai regretté de ne pas avoir plus de temps pour échanger avec les spectateurs une fois la séance terminée, un peu frustrant de ne pas avoir plus de retours !”
- Kyrylo Zemlyanyi a présenté son court métrage Nedostupni en compétition Orrizzonti à la Mostra de Venise : ”Mon séjour à Venise pour la Mostra a été une grande chance : j’ai pu atteindre un public large et varié, j’ai rencontré de nombreux professionnels du monde entier, et je suis reparti avec une nouvelle énergie pour attaquer mes futurs projets.”
🔹 Toutes les sélections, tous les prix 🔹
Les trois incontournables festivals de la rentrée ont offert une belle visibilité à la création française.
🇮🇹 À la Mostra internationale de cinéma de Venise, quatre courts étaient présentés en compétition Orizzonti, et le court métrage de Rachid Bouchareb Boomerang Atomic était présenté en Hors Compétition, à l’instar d’un court métrage d’Alice Diop commandité par la maison de mode Miu Miu, Fragments for Venus.
Sélection officielle hors compétition
Orizzonti
- Je crois entendre encore de Constance Bonnot
- Nedostupni de Kyrylo Zemlyanyi
- Coyotes de Said Zagha
- La Ligne de vie de Hugo Becker
🇨🇦 Au Toronto International Film Festival (TIFF), 9 courts-métrages étaient présentés :
Short Cuts
- La Mort du poisson de Éva Lusbaronian
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Une fugue de Agnès Patron
- Une fenêtre plein sud de Lkhagvadulam Purev-Ochir
- Fille de l'eau de Sandra Desmazières
- UM de Nieto
Wavelengths
- Daria's Night Flowers de Maryam Tafakory
- Cairo Streets de Abdellah Taïa
- En traversée de Vadim Kostrov
🇪🇸 Au Festival international du film de San Sebastián (SSIFF), cinq courts-métrages français étaient présentés au gré des sélections :
Zabaltegi-Tabakalera
Nest
🇨🇦 Au Canada, le Ottawa International Animation Festival présentait 10 œuvres françaises.
Compétition internationale
- Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon
- Autokar de Sylwia Szkiłądź
- Il Burattino e la balena de Roberto Catani
- Dark Globe de Donato Sansone
- La Vie avec un idiot de Theodore Ushev
- Luna Rossa de Priit Pärn, Olga Pärn
- Naive New Beaters & Star Feminine Band - Ye Kou Si Kuo Watch & Dance de Lola Lefèvre
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- S The Wolf de Sameh Alaa
- Soixante-sept millisecondes de fleuryfontaine, Galdric Fleury, Antoine Fontaine
🇨🇭 Le Festival du film français d'Helvétie (FFFH) présentait de son côté 6 courts métrages français :
Section Découverte
- Pentest de Benjamin Chevallier, Tristan Lhomme
- Le Temps de s'adorer de Fiorella Basdereff
- Les Petits Monstres de Pablo Léridon
- Par souci pédagogique de Charlotte Cayeux, Hassan Benali
- Red Flag de Dimitri Krassoulia-Vronsky
Section Lorsque les langues se rencontrent
🇮🇩 En Indonésie, la Minikino Film Week de Bali se montre toujours aussi curieuse de films français, avec pas moins de 27 courts-métrages présentés !
Sélection officielle
- Quelques siècles de plus de Raphaël Martin-Dumazer
- Becs et ongles de Xavier Demoulin
- Blueberry Summer de Masha Kondakova
- Ce qui appartient à César de Violette Gitton
- Cœur Bleu de Samuel Suffren
- Filante de Marion Jamault
- Hun Tun de Magdalena Hejzlarová
- Kotowari 断り de Coralie Watanabe Prosper
- L'Enfant à la peau blanche de Simon Panay
- L'Homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević
- La Perra de Carla Melo Gampert
- Le Petit et le Géant de Isabela Costa
- Le Reste n'a pas d'importance de Romain Dumont
- Les Petits Monstres de Pablo Léridon
- Les Solariens de Clarence Larrivoire
- Montsouris de Guil Sela
- Nezumikozō Jirokichi de Rintaro
- Ordinary Life de Yoriko Mizushiri
- Palestine Islands de Nour Ben Salem, Julien Menanteau
- Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ? de Faouzi Bensaïdi
- S The Wolf de Sameh Alaa
- Salut l’été ! de Martin Smatana, Veronika Zacharová
- Shadows de Rand Beiruty
- The Oasis I Deserve de Inès Sieulle
- Their Eyes de Nicolas Gourault
- Un roi sans couronne de Olivier Bayu Gandrille
- Ya Hanouni de Lyna Tadount, Sofian Chouaib
🇬🇷 Enfin, en Grèce, le Drama International Short Film Festival (DISFF) présentait 15 œuvres françaises au fil de ses différentes sections
Compétition internationale
- Tragédia de Bernardo Zanotta
- Pirateland de Stavros Petropoulos
- Dieu est timide de Jocelyn Charles
- Paysage après la bataille de João Paulo Miranda Maria
- Because of (U) de Tohé Commaret
- I'm Glad You're Dead Now de Tawfeek Barhom
- Loynes de Dorian Jespers
Compétition animation
- Seul comme un chien de Marta Reis Andrade
- La Mort du poisson de Éva Lusbaronian
- Dark Globe de Donato Sansone
- Because Today is Saturday de Alice Eça Guimarães
Compétition Short & Green
