La compétition de la Berlinale présentera un large panorama de la production française avec la présence de 8 longs-métrages de production majoritaire et minoritaire (sur 24 en sélection). Seront ainsi dévoilés les nouveaux films d'Alain Gomis (Dao), Leyla Bouzid (À voix basse) et Mahamat-Saleh Haroun (Soumsoum, la nuit des astres). Le premier avait reçu l'Ours d'argent en 2017 pour Félicité, mais ce sera une première à la Berlinale pour les deux autres cinéastes.

Tous trois porteront haut les voix de la diversité dans cette édition où la production française sera également représentée par cinq films minoritaires en compétition, réalisés par Emin Alper, Angela Schanelec, Ilker Çatak, Dominik Locher, Hidetoshi Shinomiya et Hanna Bergholm.

Dao

Dans les sections Panorama et Panorama Dokumente, citons notamment les présences des nouveaux films de Danielle Arbid, une histoire d'amour intergénérationelle tournée au Liban (Seuls les rebelles), et de Patric Chiha, qui filme le quotidien d'un groupe d'amis russes en temps de guerre dans Un hiver russe. Rithy Panh présentera quant à lui Nous sommes les fruits de la forêt, documentaire qui s'attache aux communautés indigènes du Cambodge, en section Forum.

Un hiver russe

En Forum Spécial, signalons la présentation du documentaire audiovisuel de Mona Achache Quand tu écouteras cette chanson, adapté du livre de Lola Lafon, récit qui entrelace la vie d’Anne Frank, le cheminement identitaire de l’écrivaine et le souvenir d’un adolescent victime du génocide cambodgien.

Côté court-métrage, 5 courts français seront présentés en compétition internationale, parmi lesquels un nouveau film signé Yolande Zauberman, Les Juifs riches.

Enfin, à l'invitation des Teddy Awards et pour marquer le 40e anniversaire de ces récompenses, Céline Sciamma, lauréate du prix pour Tomboy lors de l'édition 2011, a procédé à un remontage du film pour en proposer une nouvelle version. Celle-ci sera présentée en avant-première à l'occasion d'une projection spéciale en présence de la réalisatrice, qui recevra un Teddy Award d'honneur en reconnaissance de son impact culturel et artistique.

Délégation et événements

De nombreux cinéastes et artistes feront le déplacement parmi lesquels (sous réserve) : Leyla Bouzid, Eya Bouteraa, Hiam Abbass et Marion Barbeau (pour À voix basse) ; Alain Gomis, Katy Correa, D'Johé Kouadio, Samir Guesmi, Fara Baco Gomis et Poundo Gomis pour Dao ; Mahamat-Saleh Haroun, Achouackh Abakar Souleymane, Ériq Ebouaney et Maïmouna Miawama pour Soumsoum, la nuit des astres ; Danielle Arbid et Hiam Abbass pour Seuls les rebelles ; Patric Chiha ; Rithy Panh...

Le 13 février au soir, Unifrance organisera son traditionnel cocktail d'ouverture du festival et du marché, à l'attention des distributeurs, vendeurs et délégations françaises (sur invitation).

Le 16 février, au cours de la Soirée Française du Cinéma à l’Ambassade de France en Allemagne, François Delattre, Ambassadeur de France en Allemagne, remettra les insignes d'officier de la Légion d'Honeur à Daniela Elstner, Directrice générale d'Unifrance.

Club Unifrance

Pour la deuxième année, Unifrance déploiera, dans le cadre de la Berlinale et du 13 au 17 février, le Club Unifrance, espace situé à quelques minutes de Potsdamer Platz et dédié à l’accueil des équipes de films français, toutes sections et sélections confondues, pour leurs rencontres avec la presse internationale et l'enregistrement d'interviews.

Ce dispositif, destiné à amplifier la couverture médiatique autour des œuvres françaises, est rendu possible grâce au soutien renforcé du CNC pour 2026 et aux mécènes du Fonds de dotation Unifrance (Accor – Grand Mécène, BNP Paribas – Mécène, et Maison Pommery & Associés – Mécène). Signalons par ailleurs qu'une prise en charge spécifique des documentaires par Unifrance est prévue en partenariat avec La Scam.

Unifrance à l'EFM

De nombreux vendeurs français feront également le déplacement à l'EFM. Au total, 16 sociétés de ventes internationales françaises, ainsi que le CNC et Le Marché du Film / Cinando, seront hébergés sur le stand Unifrance (N°36) :



Gen Z Audience Award

Unifrance s'associe à nouveau à l’EFM, l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) et l'Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, pour la seconde édition du Gen Z Audience Award.

Deux étudiants de Paris 8, sélectionnés par Unifrance en collaboration avec l’Université Paris 8 Vincennes – Saint Denis et l’OFAJ, participeront ainsi à un jury franco-allemand (composé de 5 étudiants au total) qui récompensera, au sein de la sélection du Berlinale Co-Production Market, un projet de long-métrage en phase de développement ou de financement qui s’adresse particulièrement aux jeunes et qui promet d’atteindre et d’émouvoir un large public sur ce segment.

Le Gen Z Audience Award est accompagné d’une aide de 5 000 €, dotée par l’OFAJ.

Du court au long

Dans le cadre de sa stratégie de soutien des producteurs et talents émergents, Unifrance est cette année encore partenaire de EFM Toolbox, qui a sélectionné le producteur Khir-Din Grid (Nouvelle Toile), lequel participera aux activités du programme avec le soutien d’Unifrance.

Projections de presse

En amont du festival, Unifrance, comme chaque année, organisera dans ses murs des projections de presse de certains des films français présentés au cours de cette édition, à l'attention des journalistes internationaux basés à Paris.

Les 10 to Watch 2026 à l'honneur

Enfin, les talents de la promotion 2026 des 10 to Watch d'Unifrance seront mis à l'honneur sur le stand Unifrance de l'EFM via un affichage dédié. Cette opération fera également l'objet d'un focus par le trade Screen International dans le cadre de ses dailies Berlinale.

Tout le cinéma français à la 76e Berlinale

Compétition

Panorama

Panorama Dokumente



Forum

Berlinale Special

Rétrospective

Berlinale Classics

Forum special

Perspectives



Génération 14Plus

Sad Girls de Fernanda Tovar (film de coproduction française minoritaire)



Teddy 40