Créé en 2016 par Unifrance, le French Cinema Award (designé par Jean Lamore pour la Maison Daum*), est destiné à célébrer une personnalité du cinéma ayant œuvré pour le rayonnement du cinéma français à travers le monde.

Au cours de cette cérémonie lancée rue de Valois par la ministre de la culture, Rachida Dati a évoqué le contexte international marqué par "des mutations complexes et des tensions" dans le monde tout en se réjouissant de la vitalité de la production française et de ses performances à l’étranger. "Ces résultats me rendent optimiste. Le combat qui nous attend va être difficile mais vous connaissez ma détermination et je sais qu’ensemble nous pouvons la mener. Ce combat, il repose sur la défense de notre modèle à la fois en France et à Bruxelles notamment vis à vis des Etats-Unis. Il s’appuie sur votre détermination et sur vos efforts, c’est comme cela que nous pouvons réussir."



Gilles Pélisson, président d'Unifrance, a adressé ses félicitations aux jeunes réalisatrices, réalisateurs, actrices et acteurs de la promotion 2026 des 10 to Watch d'Unifrance – présents à l'événement pour la majorité d'entre eux –, soulignant que "dans la période de division et de tension que nous traversons, il n’a jamais été autant nécessaire de défendre collectivement la liberté de création ainsi que les valeurs de tolérance et de fraternité qui irriguent notre modèle culturel. Vous en serez donc les principaux visages et ambassadeurs, merci à vous !".

Daniela Elstner est ensuite revenue sur la longue et riche carrière de Cédric Klapisch, rappelant les films-clés du cinéaste qui ont marqué les esprits et les cœurs de millions de spectateurs dans le monde. "En trente ans, tu n’as jamais cessé d’y croire, ni à tes rêves de cinéma, ni à la force de tes histoires. Je t’ai entendu dire que tu aimais le mot 'incarner'. Et bien pour nous, chez Unifrance, l’international, tu l’incarnes".

Dans son discours de remerciements, Cédric Klapisch a confirmé l'importance des voyages dans son inspiration de cinéaste : "C'est lors de mes études à New York que j'ai vraiment appris à faire du cinéma. Ce voyage-là m'a marqué pour toujours, c'est sans doute pour ça que j'ai fait L'Auberge espagnole, et par la suite j'ai voyagé dans beaucoup de pays grâce à mes films, et grâce à Unifrance, et le fait d'aller en Chine, en Inde, en Amérique du Sud et du Nord, et dans toute l'Europe a beaucoup nourri mon imaginaire et mes films à venir."

Le cinéaste était entouré d'amis venus assister à la cérémonie, notamment une partie du casting de La Venue de l'avenir – Suzanne Lindon, Abraham Wapler, Vassili Schneider et son comédien de toujours Zinedine Soualem, à l'affiche de quasiment tous les films du réalisateur.





Révélation des 10 to Watch 2026

Cette cérémonie a permis de mettre en lumière la promotion 2026 des 10 to Watch d'Unifrance (10 artistes à suivre sélectionnés par des journalistes de la presse spécialisée et qu'Unifrance va promouvoir à l'international au cours de l'année à venir), en présence de huit d'entre eux : Ugo Bienvenu, Valentine Cadic, Anna Cazenave Cambet, Salif Cissé, Alice Douard, Guillaume Marbeck, Thomas Ngijol, et Ella Rumpf (Théodore Pellerin et Ji-Min Park étant absents).



* L’art est l’expression visible des émotions, un langage universel. Il est même "fait pour troubler", selon Braque. Évoquer Daum, c’est éveiller la réminiscence d’un Art ancestral. C’est aussi témoigner d’un lien immuable avec la scène artistique, à travers plus de 400 collaborations (Armand, Braque, Dalí, Mesnager ou Kongo, pour ne citer qu’eux.) La Maison Daum a souhaité, à travers le French Cinema Award, mettre en lumière l'éclat d’une pièce magique représentant les ailes d’un ange en cristal blanc, signée Jean Lamore, véritable symbole de l’émotion pure du plaisir esthétique.