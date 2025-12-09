Ces rendez-vous offriront aux producteurs italiens sélectionnés l’opportunité de présenter leurs projets à des professionnels français issus du secteur cinématographique et audiovisuel afin de développer et encourager l’émergence de coproductions entre les deux territoires.

En 2025, cinq des dix projets de coproduction présentés ont trouvé un coproducteur français, attestant de l’efficacité du dispositif.

Les professionnels souhaitant manifester leur intérêt et participer à ces rendez-vous sont invités à contacter Lili Hinstin, coordinatrice France pour Italian Screens / De Rome à Paris – Rencontres du Cinéma Italien, à l’adresse suivante : deromeaparisfestival@gmail.com

La brochure des projets sélectionnés est disponible sur demande à l’adresse suivante : deromeaparisfestival@gmail.com

Les rendez-vous de coproduction Italian Screens / De Rome à Paris – Rencontres du Cinéma Italien sont organisés par Cinecittà pour la Direction générale du cinéma et de l’audiovisuel du ministère de la Culture italien (MiC), en collaboration avec le CNC et en partenariat avec Unifrance.

