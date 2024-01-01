Unifrance est heureuse d'annoncer – et fière d'accompagner – les neuf films de production et de coproduction française nommés aux Oscars 2026.
Avec un triplé historique pour l'animation française, qui aligne deux films dans la catégorie Oscar du Meilleur film d'animation et un film dans la catégorie Oscar du Meilleur court-métrage d'animation. Et un rarissime carton plein pour les nominations dans la catégorie Meilleur film international, tous les films nommés ayant été produits ou coproduits par la France. Une siituation unique qui souligne la puissance – et son importance cruciale pour le cinéma d'auteur mondial – de la coproduction française.
Le cinéma français aux Oscars 2026
Nominations à l'Oscar du Meilleur film international
- Un simple accident, de Jafar Panahi
- L'Agent secret, de Kleber Mendonça Filho (coproduction française minoritaire)
- Valeur sentimentale, de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
- Sirât, d'Oliver Laxe (coproduction française minoritaire)
- La Voix de Hind Rajab, de Kaouther Ben Hania (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar du Meilleur film
- L'Agent secret, de Kleber Mendonça Filho (coproduction française minoritaire)
- Valeur sentimentale, de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar de la Meilleure réalisation
- Joachim Trier pour Valeur sentimentale (coproduction française minoritaire)
Nominations à l'Oscar du Meilleur long-métrage d'animation
Nomination à l'Oscar du Meilleur scénario original
- Un simple accident, de Jafar Panahi
- Valeur sentimentale, de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar du Meilleur court-métrage de fiction
Nomination à l'Oscar du Meilleur court-métrage d'animation
Nomination à l'Oscar du Meilleur acteur dans un premier rôle
- Wagner Moura dans L'Agent secret, de Kleber Mendonça Filho (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice dans un premier rôle
- Renate Reinsve dans Valeur sentimentale, de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle
- Stellan Skarsgård dans Valeur sentimentale, de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle
- Elle Fanning dans Valeur sentimentale, de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
- Inga Ibsdotter Lilleaas dans Valeur sentimentale, de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar du Meilleur montage
- Valeur sentimentale, de Joachim Trier (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar du Meilleur son
- Sirât, d'Oliver Laxe (coproduction française minoritaire)
Nomination à l'Oscar du Meilleur casting
- Gabriel Domingues pour L'Agent secret, de Kleber Mendonça Filho (coproduction française minoritaire)