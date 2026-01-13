Prix Unifrance de la distribution

Le Prix Unifrance de la distribution, qui vise à mettre en avant le travail des distributeurs de films français à l’étranger en récompensant une campagne de promotion particulièrement ambitieuse et innovante, a été décerné à la société américaine Janus Films, représentée par Benjamin Crossley-Marra, Directeur du marketing salles, pour la campagne de sortie américaine de Miséricorde, d’Alain Guiraudie, vendu à l'international par Les Films du Losange.



Benjamin Crossley-Marra a exprimé sa reconnaissance et l’engagement de sa société pour la promotion du cinéma français : "Recevoir ce prix est un honneur tout particulier pour nous, chez Janus Films. Depuis notre création, nous nous consacrons aux plus grands héritages du cinéma français, et Miséricorde s’inscrit aujourd’hui dans cette lignée qui se déploie depuis des décennies.

Nous avons tous été conquis par le film d’Alain Guiraudie, à la fois séduisant, surprenant et délicieusement drôle, et nous sommes honorés de recevoir le Prix Unifrance de la distribution pour sa sortie. Nous espérons que l’enthousiasme qui nous anime pour les œuvres que nous défendons se reflète dans notre travail et sommes très reconnaissants de cette distinction."



Le prix était décerné par les membres de la commission d’aide sélective à la distribution, composée de vendeurs, distributeurs et d’un spécialiste en stratégies digitales et a été remis par Alice Lesort, Directrice des ventes internationales aux Films du Losange, qui a déclaré : "Distribuer Miséricorde aux États-Unis était un choix clairement audacieux. Très peu de distributeurs auraient eu suffisamment confiance pour se lancer dans une campagne aussi ambitieuse. Nous savons que le marché américain est difficile, et pourtant Janus Films a présenté cette comédie noire française déjantée, avec ses cueillettes de champignons et son prêtre nu, à un large public américain. Pour cela, nous vous remercions sincèrement."



La commission a également tenu à saluer la campagne de sortie japonaise du film En fanfare d’Emmanuel Courcol par la société Shôchiku. Un film vendu à l'international par Playtime.



Prix Unifrance du diffuseur

Saskia Krijnen, de la RTS - Radio Télévision Suisse, a quant à elle reçu le Prix Unifrance du diffuseur. Ce prix distingue le diffuseur étranger ayant le plus contribué au rayonnement de l’audiovisuel français à l’international. Cette contribution peut prendre la forme d'une stratégie d’investissement, d'une offre éditoriale ou d'une programmation spécifique, ainsi que des moyens déployés pour promouvoir les programmes français à l’étranger.



À cette occasion, la lauréate a déclaré : "La RTS est honorée de recevoir le prix Unifrance du diffuseur pour cette première édition. Cette distinction souligne notre engagement à faire rayonner des œuvres qui rassemblent les publics, valorisent la diversité culturelle et nourrissent le regard des jeunes générations.Les productions françaises, par leur qualité, leur créativité et la force de leurs récits, jouent un rôle essentiel dans cette mission. Nous sommes heureux de pouvoir les partager avec le public romand."



Le jury, composé de Stéphanie Bro, Présidente d'Agence Inédite, Christine Camdessus, Déléguée générale du Fipadoc, Francesco Capurro, Directeur du Series Mania Forum, François Pier Pélinard-Lambert, Directeur de la rédaction du Film Français, et Joseph Le Fer, journaliste à Ecran Total, a désigné la lauréate sur la base des candidatures soumises par les distributeurs français à Unifrance. C'est Stéphanie Bro qui a remis le prix.



De son côté, le jury a tenu à souligner son engagement : "Nous avons choisi de décerner le premier Prix Unifrance du diffuseur de l’année à Saskia Krijnen afin de saluer l’engagement constant d’un partenaire à la fois fidèle et exemplaire.

À travers ses investissements, son accompagnement éditorial et ses initiatives créatives et proactives, la RTS démontre une volonté forte de soutenir et de valoriser la création française dans toute sa diversité. Un engagement structurant, au service des talents et des contenus, que nous tenions à reconnaître."