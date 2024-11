Le groupe Accor devient, en 2024 et pour trois ans, Grand Mécène du Fonds de dotation Unifrance. Accor est engagé depuis de nombreuses années dans le soutien aux arts et la culture, non seulement par la collection et l'exposition d'œuvres d'art dans ses hôtels, mais aussi par des partenariats et des parrainages au sein de la communauté et dans le monde entier.



La présidence est confiée à Maud Bailly, Directrice générale des marques de luxe Sofitel, Sofitel Legend, MGallery et Emblems du groupe Accor. Gilles Pélisson, Président d’Unifrance, en est le vice-président. Le fonds de dotation compte aussi Vranken-Pommery Monopole comme mécène. D’’autres discussions sont en cours.



Gilles PélissonGilles Pélisson, Président d'Unifrance : « En créant ce fonds de dotation, Unifrance va pouvoir désormais permettre à des entreprises et partenaires privés de concourir comme mécènes, à la diffusion de la culture française dans toute sa diversité et à la promotion de notre exception culturelle.

Unifrance fait voyager la culture française dans le monde et, à travers les œuvres et les rencontres avec les créateurs, crée des moments d’émotion collective irremplaçables, propices aux échanges et au rapprochement entre les peuples. C’est donc une belle et noble mission qui réunira Unifrance et nos mécènes, ainsi que tous ceux qui souhaiteront rejoindre le fonds de dotation.

Je remercie le Groupe Accor, et tout particulièrement Sébastien Bazin, Maud Bailly et Patrick Mendes pour leur engagement à nos côtés. Cette nouvelle collaboration reflète les valeurs partagées à la fois par Unifrance et Accor au service de notre art de vivre et de notre culture profondément humaniste, ouverte sur les autres. »



Maud Bailly Maud Bailly, Directrice générale Sofitel, Sofitel Legend, MGallery et Emblems : « La culture a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur et dans ma vie. Elle possède ce pouvoir unique de faire se rencontrer les femmes et les hommes, de rapprocher les valeurs, les croyances, les traditions et les coutumes. En bâtissant des ponts entre les êtres, elle encourage le dialogue, le partage et, en fin de compte, la paix – ce dont nous avons plus que jamais besoin. C’est un immense privilège pour moi de devenir Présidente du Fonds de Dotation pour contribuer à faire rayonner la création cinématographique et audiovisuelle française, ainsi que des talents exceptionnels, aux quatre coins du monde. »





Les autres membres du Conseil d’Administration sont Sidonie Dumas (Directrice Générale de Gaumont), Emmanuelle Bouilhaguet (Directrice générale deTOP - The Originals Productions) et Olivier Henrard (Président par interim du CNC).