Chère adhérente, cher adhérent d’Unifrance,

Vous le savez, comme toute association, Unifrance dépend en grande partie de ses membres, tant par leur participation au sein de ses commissions que dans ses activités. L’engagement renouvelé de chaque membre est essentiel et nous vous en remercions.

Nous vous rappelons aussi que le règlement de la cotisation est obligatoire pour conserver le statut de membre de l’association, participer à ses instances de gouvernance, prendre part à ses activités et bénéficier de l’ensemble de ses soutiens à l’international.

Fin juin 2026 se tiendront les élections de toutes les instances. Une fois votre cotisation acquittée, vous pourrez activement participer à la vie de l’association en votant et présenter si vous le souhaitez votre candidature dans les différentes commissions. Nos équipes sont à votre disposition pour plus d’information.

Vous trouverez dans le document ci joint tous les avantages auxquels vous avez droit comme membre de l’association, en fonction de votre collège d’appartenance .



Pour renouveler votre adhésion, il vous suffit de vous connecter sur la page "Mes données" sur le site d’Unifrance, puis de cliquer sur : RÉGLER MA COTISATION

Si vous ne souhaitez plus être membre à compter de 2026, vous pouvez démissionner en formulant la demande par retour de mail. Attention, toute démission est définitive et il sera nécessaire de refaire une demande d’adhésion motivée pour redevenir adhérent de l’association.

Bien à vous,

Gilles Pélisson, Président

Daniela Elstner, Directrice générale

__________________________

En renouvelant votre adhésion à Unifrance,

Vous déclarez avoir pris connaissance de la « Charte pour la prévention du harcèlement et des violences sexuelles et sexistes » d’Unifrance et l’acceptez sans réserve.

Vous êtes informé(e) que vos données personnelles sont traitées par Unifrance sur la base de votre adhésion, afin de gérer votre statut de membre, votre facturation, votre participation aux instances, et l’envoi des informations nécessaires au fonctionnement de l’association.

Certaines communications obligatoires liées à votre qualité d’adhérent (factures, relances de cotisation, et plus largement, informations nécessaires à la gestion de votre adhésion) ne peuvent pas faire l’objet d’un désabonnement. Vous pouvez en revanche vous désabonner des messages non obligatoires en utilisant le lien prévu à cet effet lorsqu’il existe.