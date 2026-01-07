

Les temps forts

La 6e Journée de l'Export, au CNC, le lundi 12 janvier, avec plus d'une quinzaine d'intervenants, ouverte par Gaëtan Bruel, Président du CNC, Sabine Sciortino Directrice de diplomatie culturelle, éducative, scientifique et universitaire au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et Gilles Pélisson, Président d'Unifrance.





La première mondiale du film De la Comédie-Française, pour l'ouverture du Marché, en présence d'une grande partie de l'équipe artistique et technique (les réalisateurs Bertrand Usclat et Martin Darondeau, les interprètes Pauline Clément, Julien Frison, Christian Hecq et Danièle Lebrun, les producteurs Thomas Verhaeghe, Mathieu Verhaeghe et Louise Nadal (Atelier de Production), Clément Hervieu-Léger et Baptiste Manier de la Comédie-Française, Yohann Comte, Carole Baraton et Pierre Mazars (vendeurs internationaux pour Charades) et de très nombreux acheteurs étrangers accrédités aux Rendez-vous.

Cette première était suivie d'un cocktail, célébrant l'ouverture de cette édition.

Un French Cinema Award remis par Unifrance à Cédric Klapisch pour rendre hommage à sa contribution exceptionnelle en faveur du rayonnement du cinéma français dans le monde, en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati, et d'une grande partie de la promotion des 10 to Watch d'Unifrance 2026, révélée par Gilles Pélisson, et de nombreux amis du cinéaste.

La remise du Prix de la Distribution 2026 à la société de distribution américaine Janus Films pour leur campagne de sortie du film Miséricorde.

La remise du premier Prix du diffuseur à la RTS - Radio Télévision Suisse pour la contribution de la chaîne suisse au rayonnement de l’audiovisuel français à l’international.

La révélation de la promotion des 10 to Watch d'Unifrance 2026

La participation à la Cérémonie des Lumières de la presse internationale, suivie d’un cocktail à l'Institut du Monde Arabe coorganisé par Unifrance, cocktail auquel ont participé de très nombreux journalistes étrangers présents à Paris à l’invitation d’Unifrance et de nombreux lauréats des Lumières 2026.

Quelques chiffres

8 jours de marchés, de projections, de rencontres entre professionnels internationaux, artistes et journalistes autour du cinéma et de l’audiovisuel français.



Marché cinéma & audiovisuel

420 acheteurs cinéma issus de 40 pays

100 acheteurs audiovisuel issus de 24 pays

43 sociétés de vente cinéma

50 sociétés de distribution audiovisuelle

5 sociétés de distribution de court-métrage

71 projections de films (dont 39 en avant-première marché), 3 projections de programmes audiovisuels (dont 1 avant-première marché) et 1 présentation de line-up lors des Paris Screenings



Press-junket international