Sélectionnés pour l’excellence de leur travail par les journalistes internationaux Rebecca Leffler (Screen International), Fabien Lemercier (Cineuropa), Jordan Mintzer (The Hollywood Reporter), Christine Masson (France Inter) et Mariam Schaghaghi (journaliste indépendante pour la presse allemande), ces 10 to Watch 2026 incarnent le renouveau de notre cinéma par la liberté et la singularité de leurs choix artistiques, leur ambition, leur audace, leur ouverture sur le monde…

Unifrance est fière de mettre à l’honneur cette nouvelle génération de réalisateurs, réalisatrices, comédiens et comédiennes, qui contribuent si pleinement, sur grand écran et, pour certains d'entre eux, dans les productions audiovisuelles, à l’effervescence de la création tricolore, et d’encourager la diffusion de leurs œuvres au-delà des frontières hexagonales.



Les 10 to Watch d'Unifrance 2026

Découvrez le clip 10 to Watch 2026 !



En partenariat avec Screen International