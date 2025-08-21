Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, tourné avec un casting international (Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander), est une adaptation du roman éponyme de Giuliano Da Empolii, thriller politique qui prend pour cadre les milieux du pouvoir dans la Russie du début des années 90,

Le Mage du Kremlin

The Voice of Hind Rajab, sixième film de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania (Les Filles d'Olfa), cinéaste qui se partage entre fiction et documentaire, est une fiction tirée du drame vécu début 2024 par une petite fille palestinienne de 6 ans, piégée dans une voiture touchée par une bombe au cœur de Gaza, et qui parvient à appeler les urgentistes de la Croix Rouge.

The Voice of Hind Rajab

Avec L'Etranger, François Ozon s'attaque à un monument de la littérature française, le roman d'Albert Camus (1942) qui a déjà fait l'objet d'une adaptation au cinéma dans les années 60. Cette fois, c'est Benjamin Voisin qui incarne Meursault sous le soleil – noir – de l'Alger d'entre-deux-guerres.

L'Etranger

Toujours dans une forme de réflexion existentielle, et tiré également d'un roman (signé Franck Courtès), À pied d'œuvre, huitième film de Valérie Donzelli, prend pour personnage principal un photographe à succès (incarné par Bastien Bouillon) qui abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et découvre la pauvreté. Ou comment payer le prix fort de sa liberté...

À pied d'œuvre

Si Olivier Assayas et François Ozon sont des "habitués" du Lido, avec chacun trois précédentes sélections en compétition – Cuban Network (2019), Doubles vies (2018) et Après mai (2012, Prix du scénario) pour Olivier Assayas, et Frantz (2015, Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir pour Paula Beer), Potiche (2010) et 5x2 (2004) pour François Ozon –, ce seront les premiers pas de Valérie Donzelli et de Kaouther Ben Hania en compétition du prestigieux festival italien – Kaouther Ben Hania avait toutefois présenté L'homme qui a vendu sa peau en section Orizzonti, en 2020.



Trois autres films de coproduction française (minoritaire) figurent en compétition, signés par les prestigieux Jim Jarmusch (Father Mother Sister Brother), László Nemes (Orphan) et Ildiko Enyedi – laquelle retrouve Léa Seydoux avec Silent Friend.

Hors compétition sera présenté Chien 51, le nouveau film de Cédric Jimenez, thriller futuriste et adaptation du roman de Laurent Gaudé, avec Gilles Lellouche, Adèle Exarchopoulos et Louis Garrel dans les rôles principaux, ainsi que, fait rare pour être noté, trois séries produites ou coproduites par la France, parmi lesquelles Un prophète, qui suit le personnage de Malik découvert dans le film de Jacques Audiard (2009), ainsi que Etty, créée par le célèbre showrunner Hagai Levi et qui retrace le parcours intérieur de l'écrivaine juive néerlandaise Etty Hillesum entre 1941 et 1943. Le nouveau film de la cinéaste argentine Lucrecia Martel, Nuestra tierra, complète la présence française hors compétition.

Enfin, pour clore la sélection officielle côté longs-métrages, seront présentés en section Orizzonti sept films de coproduction française, parmi lesquels la production majoritaire Grand Ciel, avec Damien Bonnard dans ce thriller social qui prend pour cadre le chantier d'un quartier futuriste.

Grand Ciel

L'âme du cinéma français sera également présente à Venise avec Stéphane Brizé (membre du jury officiel), Julia Ducournau (membre du jury Orizzonti) et Erige Sehiri (membre du jury du Prix Luigi de Laurentiis).





--> L'intégralité de la sélection de la Mostra de Venise est à retrouver ici

Unifrance à la Mostra

Club Unifrance

Unifrance déploiera le Club Unifrance, un espace dédié à l’accueil des équipes de productions françaises en sélection pour leurs rencontres avec la presse internationale et l’enregistrement d'interviews. Ce dispositif, lancé lors de la dernière Berlinale est destiné à amplifier la couverture médiatique autour des œuvres françaises. Il est rendu possible grâce au soutien renforcé du CNC pour 2025 et du Fonds de dotation Unifrance.



La promotion 2025 des 10 to Watch d’Unifrance à la Mostra de Venise, avec le soutien d’Ami Paris

Unifrance organise pour la première fois, avec la complicité des équipes de la Mostra et le précieux soutien d’Ami Paris, le déplacement d'une partie de la promotion 2025 des 10 to Watch sur cette prestigieuse manifestation. Sont prévus au programme de ce déplacement un tapis rouge officiel, des rencontres avec les professionnels, artistes et journalistes présents.







Venice Immersive

Unifrance sera présent sur l’île Immersive avec un stand où les professionnels français pourront organiser leurs rendez-vous.



Le samedi 30 aout, de 16h à 17h30 au Spazio Incontri Immersivo, situé sur l’île Immersive, Unifrance organise un panel intitulé « A Close Look at the French XR Industry ».

À cette occasion, l’Ambassadeur de France en Italie Martin Briens et l’attaché audiovisuel Rémi Guittet annonceront le nouveau lauréat de la Résidence XR Farnese-Medici.

Des nouvelles du festival NewImages nous seront données par sa directrice Michele Ziegler et sa responsable des partenariats et de la production Sarah Arnaud.

Enfin, Unifrance révélera en exclusivité les résultats de son étude annuelle sur l’exportation des œuvres immersives françaises à l’international. Les chiffres de 2024 seront annoncés et discutés avec deux représentantes de PXN, Marie Point (productrice chez Dark Euphoria) et Emanuela Righi (productrice chez Novaya).

La délegation artistique présente pour le cinéma français

Sont d'ores et déjà attendus au cours de cette édition (sous réserves) : Valérie Donzelli, Michel Gondry, Bastien Bouillon, François Ozon, Rebecca Marder, Benjamin Voisin, Olivier Assayas, Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Tom Sturridge, Kaouther Ben Hania, Cédric Jimenez, Olivier Demangel, Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, Louis Garrel, Stéphane Bak, Thomas Bangalter, László Nemes, Grégory Gadebois, Ildiko Enyedi, Léa Seydoux, Tony Leung, Vladlena Sandu, Lana Daher, Claire Simon, Annie Ernaux, Enrico Maria Artale, Mamadou Sidibe, Sami Bouajila, Caroline Deruas Peano, Lena Garrel, Louiza Aura, Maryam Touzani, Carmen Maura...

Semaine de la Critique

Pour la troisième année consécutive, la Semaine de la Critique – qui fête cette année sa 40e édition – s'ouvrira avec un film français. L'honneur en revient au film Les Immortelles, second long-métrage de Caroline Deruas Peano, un récit d'amitié féminine et de passage à l'âge adulte dans le sud de la France des années 90. En sélection, le public de la Semaine pourra découvrir Roqia, premier long de Yanis Koussim, présenté par ce dernier comme un film d'horreur, où la mémoire, et la perte de mémoire, jouent un rôle prépondérant.

Les Immortelles

--> Toute la sélection de la Semaine de la Critique est à retrouver ici

Giornate degli Autori

Dernière sélection parallèle de Venise, Giornate degli Autori proposera pour sa 22e édition trois films français (ou de production majoritaire française) : Écrire la vie - Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéens, que Claire Simon a consacré à l'écrivaine et Prix Nobel de littérature Annie Ernaux, Laguna, le nouveau film du cinéaste lithuanien Sharunas Bartas, et Memory, de la cinéaste d'origine tchétc§ène et ukrainienne Vladlena Sandu, qui fera l'ouverture de la section.

Laguna

--> La sélection complète de Giornate degli Autori est à retrouver ici.

Tous les films français (et de co-production française) présentés

au Festival de Venise 2025, ainsi que dans les sections parallèles

