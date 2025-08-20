Sélectionné par un comité de journalistes internationaux (Variety, Screen International, Cineuropa, The Hollywood Reporter, France Inter), les réalisateurs et comédiens de la promotion 2025 des 10 to Watch ont été dévoilés en janvier dernier, dans le cadre des Rendez-vous d'Unifrance à Paris.

Poursuivant ses efforts de promotion de la jeune génération d’artistes français, notamment dans le cadre des principaux festivals étrangers, Unifrance organise pour la première fois, avec la complicité des équipes de la Mostra internationale de cinéma de Venise et le précieux soutien d’Ami Paris, un déplacement des 10 to Watch sur cette prestigieuse manifestation qui offre chaque année, à la fin de l’été, un écrin d’exception aux productions et artistes français.

Après le Festival de Cannes en mai dernier, plusieurs artistes de la promotion 2025 se rendront ainsi – parfois pour la toute première fois – à la Mostra internationale de cinéma de Venise, entre le 28 et le 30 août. Seront ainsi présents Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma, Julien Colonna, Sayyid El Alami, Lou Lampros et Agathe Riedinger.

Sont prévus au programme de ce déplacement un tapis rouge officiel, des rencontres avec les professionnels, les artistes et journalistes présents.



Pour toute demande presse autour des 10 to Watch d'Unifrance, merci de contacter betty.bousquet@unifrance.org