Présence d'Unifrance au Festival du film d'animation d'Annecy

Le stand Unifrance

Le stand Unifrance au MIFA sera situé à l’emplacement numéro G.09. Ce stand sera mis gratuitement à disposition des membres de l’association pour y tenir leurs rendez-vous.



Capsules-vidéo « Voice of French Animation »

L’équipe d’Unifrance réalisera plusieurs interviews d’équipes d’œuvres françaises en compétition (longs-métrages, séries et films TV, courts-métrages, et XR). Ces vidéos visent à faire connaitre les figures de l’animation française d’aujourd’hui.

Retrouvez ces interviews sur nos réseaux sociaux pendant le festival et pendant les prochains mois.

Toute l'animation française dans les sélections

7 longs-métrages de production ou de coproduction française en compétition, 2 en section Contrechamp, 3 en séances événements et 3 en section Annecy présente

32 courts-métrages français dans plusieurs catégories, sans compter les œuvres audiovisuelles.

4 œuvres immersives françaises dans la compétition dédiée

6 projets français de work-in-progress français cinéma, et 2 work-in-progress séries seront présentés

Longs-métrages - Compétition

Longs-métrages - Contrechamp

Longs-métrages - Annecy présente

Longs-métrages - Séances événements

Longs-métrages - Midnight Specials

Courts-métrages - Compétition

Courts-métrages - Compétition Perspectives

Courts-métrages - Compétition jeune public

Courts-métrages - Compétition films de fin d'études

Courts-métrages - Compétition films de commande

Court-métrage - Compétition VR