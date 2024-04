Le festival s'ouvrira par un hommage au cinéma avec le nouveau film de Quentin Dupieux, Le Deuxième acte, qui met en scène des comédiens en marge d'un tournage, et qui permettra une belle montée des marches en présence des comédiens Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard et Louis Garrel.

Cette année, six films représenteront le cinéma français en compétition, parmi lesquels un premier film (Diamant brut d'Agathe Riedinger) sur le milieu des influenceurs, et un film d'animation (La Plus Précieuse des marchandises, de Michel Hazanavicius). Les nouveaux opus de Christophe Honoré (Marcello Mio), Jacques Audiard (Emilia Perez), Gilles Lellouche (L'Amour ouf) et Payal Kapadia (All We Imagine as Light) complètent les films majoritaires français.

Karim Aïnouz, David Cronenberg, Miguel Gomes, Paolo Sorrentino et Kirill Serebrennikov présenteront également des films coproduits - minoritairement - par la France.

Trois documentaires français (signés Raoul Peck, Claire Simon et Yolande Zauberman) seront montrés en Séance spéciale, accompagnés, dans cette même section, des nouveaux films d'Arnaud Desplechin et de Daniel Auteuil. Et, comme depuis quelques éditions, la section Cannes Première permettra la mise en avant d'une dizaine de films français très attendus, parmi lesquels le moyen-métrage de Leos Carax et les nouveaux films de Gaël Morel, Alain Guiraudie ou des frères Larrieu.

Dans la section Un certain regard seront découverts les nouveaux films de Boris Lojkine et de trois cinéastes qui signent leur premier film : Louise Courvoisier (Vingt Dieux), Céline Sallette (Niki) et Julien Colonna (Le Royaume), tandis que Noémie Merlant présentera son deuxième long-métrage, Les Femmes au balcon, en Séance de minuit.



Cannes Immersive

Pour sa première sélection compétitive dans le domaine de la création immersive, le Festival de Cannes a choisi de miser sur l’exploration des multiples formes et formats hybrides existants et sur des œuvres déjà reconnues plutôt que sur des premières présentations mondiales. Un choix qui permettra de (re)découvrir de nombreuses créations françaises, puisque six des huit œuvres sélectionnées sont des productions ou des coproductions nationales, tout comme les 6 œuvres hors compétition qui complètent le programme.

Les passerelles entre le cinéma et les technologies innovantes de l’immersif sont particulièrement sensibles par la présence des comédiens et comédiennes prêtant leurs voix aux œuvres : Cate Blanchett pour Evolver, Rosario Dawson ou Jehnny Beth pour BattleScar, Olivia Cooke et Vimala Pons pour Empereur, Tahar Rahim et Collin Farrell pour Gloomy Eyes, Naomi Kawase pour Missing Pictures : Naomi Kawase, Jessica Chastain, Millie Bobby Brown, Patty Smith, Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos et Jane Birkin pour Spheres, ou encore l’écrivaine Tania De Montaigne pour l’adaptation de son roman Noire en réalité augmentée.

Les sections parallèles

Côté Quinzaine des Cinéastes, après l'ouverture qui sera l'occasion de rendre hommage à Sophie Fillières, dont le film posthume Ma vie, ma gueule sera présenté, la sélection permettra de découvrir les nouveaux films de Caroline Poggi & Jonathan Vinel, Patricia Mazuy et Thierry De Peretti.

À la Semaine de la Critique, qui s'ouvrira et se concluera par deux films français (premier film de Jonathan Millet en ouverture, et second d'Emma Benestan en clôture), la sélection proposera deux premiers films, dont un en séances spéciale, des jeunes cinéastes Alexis Langlois et Antoine Chevrollier.

Enfin, la sélection de l'Acid Cannes, fidèle à sa politique de cinéma de recherche et indépendant, proposera les nouveaux opus de Guillaume Brac, Hélène Milano, Marcia Romano & Benoît Sabatier et Mona Convert.

