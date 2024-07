Côté audio

Au Royaume-Uni, The Guardian fait l'éloge de la série Becoming Karl Lagerfeld, "un vrai régal pour les yeux".

➡️ Lire l'article en ligne



En Espagne, Señal News annonce la diffusion de la série animée Azuro et la Brigade des Dragons sur Deaplaneta.

➡️ Lire l'article en ligne



Animation Magazine annonce, de son côté, l’arrivée de la saison 4 de Athleticus, on time pour les JO !

➡️ Lire l'article en ligne





Sur Todotvnews on apprend le démarrage de la production de la saison 8 de Totally Spies.

➡️ Lire l'article en ligne



Ce même média nous informe que ‘La Agencia’ sera le titre de l’adaptation ibérique deDix pour cent, prête en 2025.

➡️ Lire l'article en ligne



Sur Prensario, on lit que Canal+ a dévoilé en exclusivité, pendant le Festival d’Annecy, le premier extrait de The Tinies, série d'animation produit par MIAM! Animation.

➡️ Lire l'article en ligne



On finit avec World Screen, qui souligne l’élargissement de dandelooo avec la création de Dandelooo Cinéma, dédié aux longs et courts-métrages.

➡️ Lire l'article en ligne





Côté Festivals et Prix

Juin est un mois clé pour l’animation française, avec le Festival international du film d'animation d'Annecy. Deadline a remarqué le dernier film de Jean-François Laguionie, Slocum et moi, présenté en compétition.

➡️ Lire l'article en ligne





Le nouveau film de Claude Barras, Sauvages, a fait l’objet d’un article dans Variety.

➡️ Lire l'article en ligne



La revue spécialisée Skwigly a remarqué, de son côté, le premier film d’animation dirigé par Michel Hazanavicius, La Plus Précieuse des marchandises : "Un portrait de l’humanité, dans ce qu’elle a de bon et de mauvais".

➡️ Lire l'article en ligne



Le documentaire a quant à lui un rendez-vous incontournable en juin : Sunny Side of the Doc. Señal News a souligné la forte présence d’Unifrance à ce marché.

➡️ Lire l'article en ligne



Terminons avec la 20e édition du Panorama du cinéma français en Chine, dont Global Times s’est fait l’écho.

➡️ Lire l'article en ligne



Côté sorties

Au Royaume-Uni, The Guardian publie une interview de Lina Soualem à l’occasion de la sortie de Bye bye Tibériade.

➡️ Lire l'article en ligne





Le Règne animal sort en Italie et atteint presque 25 000 entrées. "Un thriller de science-fiction authentiquement sauvage et sensoriel", écrit My Movies.

➡️ Lire l'article en ligne



En Espagne, la revue Público écrit à propos de Bâtiment 5 : "Ladj Ly propose dans son film une nouvelle révolution pour le peuple".

➡️ Lire l'article en ligne



Aux Pays-Bas, Cine Magazine remarque La Nouvelle Femme, qui dépasse les 30 000 entrées depuis sa sortie fin mai.

➡️ Lire l'article en ligne



Aux Etats-Unis, The New York Times écrit sur L'Été dernier : "Une affaire choquante dont on se souviendra".

➡️ Lire l'article en ligne