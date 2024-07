Papillon retrace de manière douce et poignante la vie du nageur français Alfred Nakache. Au crépuscule de sa vie, alors qu'il plonge dans l'océan, ses souvenirs défilent. Né dans une famille juive d'Afrique du Nord, il a surmonté sa peur de l'eau pour battre le record du monde de brasse papillon en 1941. Déporté à Auschwitz, il reviendra aux bassins pour les Jeux olympiques de Londres en 1948.



Papillon a remporté l'Ours de Cristal du Jury jeune à la dernière Berlinale, et était en compétition officielle du Festival international du film d'animation d'Annecy, où il a reçu le prix André Martin.



Découvrez le récit profond de la dernière baignade d'un homme, un voyage qui transcende le temps et l'espace, magnifiquement animé par un véritable maître.

Remerciements à Sacrebleu Productions.

Pour voir le film (avec sous-titres anglais), cliquez sur l'image.