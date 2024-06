Les trois précédentes éditions ont permis au public coréen de découvrir gratuitement et en exclusivité une sélection de séries françaises sous-titrées en coréen. Ces trois éditions, qui ont été un franc succès, démontrent l’attrait du public coréen pour les œuvres françaises.

La 4e édition aura lieu entre septembre et novembre 2024, pour une durée de deux mois. Le festival permettra au public coréen de découvrir une nouvelle fois la créativité et le dynamisme de la France en matière de production de séries télévisées, à travers la diffusion de séries inédites en Corée sur TVA+, SmileTV Plus, Wee TV, les trois plateformes IPTV (télévision par internet) coréennes LGU+, SK Broadband et KT, et les principales plateformes TV en Corée.

Vous êtes producteur, distributeur ou vendeur d’une série française

que vous souhaitez promouvoir en Corée ?

Candidatez jusqu’au 14 juillet 2024 via ce lien .

Critères d’éligibilité :

Série TV de fiction, de production et de langue française majoritaires ;

Dont les droits sont ouverts en Corée ;

Avec un objectif d’export en Corée et/ou en Asie.