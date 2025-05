Qu’ils soient de forme personnelle ou d’univers singuliers, nous les avons choisis pour la sensibilité des sujets et leur maîtrise artistique. Ils ont autant de récits en images qui questionnent, de manière dramatique ou joyeuse, notre relation à l’autre, ou invitent à poser un autre regard sur la complexité du monde actuel.



7 films sont le fruit de coproductions avec 8 pays : l’Afrique du Sud, la Belgique, Israël, le Luxembourg, la Mongolie, la Pologne, le Portugal et le Royaume-Uni, preuve que le court-métrage, dans une faible économie de moyens, peut lui aussi s’affranchir de préjugés s’emparer de sujets pouvant émouvoir, bien au-delà de nos frontières.



Loin d’être un art mineur, le format court, lieu d’expression où tout est presque toujours possible, est essentiel au renouveau du 7e Art. Avec le soutien d’Unifrance, il continue chaque année davantage à conquérir les festivals et marchés étrangers.

Le cru 2025 du Prix Unifrance du court-métrage s’annonce d’ores et déjà plein de promesses, et nous souhaitons à leurs autrices, auteurs, productrices et producteurs que cette mise en exergue ouvre à chacune et à chacun la voie d’un long parcours à l’international.



Programme 1



Programme 2



Programme 3



Programme 4



(*) Première œuvre

Le jury est composé de :



Violette Gitton – Lauréate Grand Prix Unifrance 2024 (Ce qui appartient à César)

Isabelle Gibbal-Hardy – Cinéma Le Grand Action

Matilda Tavelli – Festival Animatou (Suisse)

Carla Vulpiani – Mostra de Venise (Italie)

Gilles Reunis – Be TV (Belgique)

Ce jury s'est réuni lundi 28 avril à Unifrance pour visionner les 23 films de cette sélection. Le palmarès sera dévoilé à Cannes le mardi 20 mai. À cette occasion, Unifrance et La Fête du court métrage décerneront également le Prix du Distributeur 2025.



Nos remerciements chaleureux s’adressent à :

Camille Monnier pour l’originalité de son illustration qui invite à la découverte et donne son identité à cette 23e édition.

Nos fidèles partenaires : TitraFilm, Le Grand Action, Shortfilmdepot, Sauve qui peut le court métrage, Courant3D et Brefcinéma.

L’ensembles des cinéastes, producteurs et distributeurs qui ont proposé leurs films.