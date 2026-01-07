Unifrance sera présente lors de la 17e édition de Séries Mania, qui se tiendra à Lille du 20 au 27 mars 2026. Le festival proposera au public une sélection de 51 séries, dont 42 inédites, en provenance de 16 pays, parmi lesquelles 15 séries françaises.
Le Series Mania Forum, volet Industrie du festival, se déroulera du 24 au 26 mars. L'an dernier, il a réuni près de 5 000 professionnels issus de plus de 70 pays des cinq continents. C'est dans ce cadre qu'Unifrance présentera la 11e édition du Coming Next from France, le mardi 24 mars de 14h à 15h, à l'auditorium Louis Pasteur.
Dans un paysage audiovisuel mondial en pleine recomposition, Séries Mania s'impose comme un rendez-vous central pour la promotion des œuvres audiovisuelles et un point de rencontres essentiel entre professionnels du secteur. Malgré un contexte difficile, les chiffres de l'export des programmes audiovisuels français en 2024, établis par le CNC et Unifrance, confirment la solidité de la fiction française, avec 75,2 M€ de ventes, soit sa 2e meilleure année après 2022 (+0,9 % par rapport à 2023). La fiction demeure ainsi, pour la 3e année consécutive, le premier genre à l'export, représentant 35,9 % des ventes totales.
Unifrance présente 6 séries françaises inédites lors du Coming Next from France
À l'occasion de cette nouvelle édition, le Coming Next from France mettra en lumière 6 séries françaises, disponibles ou bientôt disponibles sur le marché international, auprès de décideurs, acheteurs et journalistes étrangers. Cette opération constituera une occasion unique pour les distributeurs, producteurs, et parfois artistes, de renforcer la visibilité de leur programme à l’international.
Les séries présentées cette année :
- Marie-Line incognito (TF1, 6x52'), produite par DMLS Films (Banijay France), coproduite par TF1 et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, et distribuée par About Premium Content
- Grandiose (TF1, 6x52'), produite par Habanita Federation, coproduite par TF1 et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, et distribuée par Federation International
- Nourrices (France Télévisions, 6x52'), produite par Lincoln TV, coproduite par France Télévisions, La Compagnie Cinématographique et Panache Productions, et distribuée par France tv distribution
- Faussaires (ARTE / HBO Max, 4x45'), produite par Incognita et Tripode Productions, coproduite par Hélicotronc, et distribuée par Incognita distribution et Film & Picture
- Zodiaque (TF1, 6x52'), produite par Felicità Films et Partita Films, et distribuée par STUDIO TF1
- Alice (HBO Max / France Télévisions, 6x45'), produite par Wild Bunch, Ligne de Front, Palermo Production, Sphere Media et Panache Productions, et distribuée par Wild Bunch TV
Ces 6 séries témoignent de la vitalité, de l'audace et de la diversité de la création audiovisuelle française en matière de fiction. Elles proposent un large éventail de styles d’écriture, d’univers, d’esthétiques et de genres (action, drame, histoire, humour, light crime, policier, romance, thriller, sociétal, young adult…), et sont portées par des comédiennes et comédiens confirmés, mais aussi par de nouveaux visages prometteurs. Chacune de ces œuvres livre des récits singuliers et novateurs, et offre un reflet riche et pertinent de la société française, d’hier et d’aujourd’hui.
La présence d’Unifrance au Séries Mania Forum
Partenaire du Séries Mania Forum, Unifrance organisera le 23 mars le Welcome Drinks, cocktail d’ouverture des rencontres professionnelles, réunissant un public majoritairement international.
En collaboration avec Wallonie-Bruxelles Images (WBI), Hub.Brussels, la Sodec et Québec créatif, elle organisera également le mercredi 25 mars un déjeuner consacré à la coproduction francophone entre la France, la Belgique et le Québec, dans l'optique de favoriser les échanges et les opportunités de collaboration entre producteurs.
Comme chaque année, l’association sera présente au sein du Business Lounge, où elle mettra à disposition de ses adhérents un espace dedié à leurs rendez-vous professionnels.
La représentation de la création française dans la programmation du festival
La création française bénéficie d'une belle représentation avec 15 œuvres sélectionnées dans différentes sections du festival : Compétition internationale, Compétition française, Compétition formats courts, Séances spéciales, Projections hors compétition.
Plusieurs personnalités de l’audiovisuel français figureront par ailleurs parmi les membres des jurys. L’autrice et illustratrice de bandes dessinées Pénélope Bagieu présidera le jury Panorama International, entourée notamment de l’humoriste, comédien, réalisateur et scénariste Thomas Ngijol, qui figure parmi les 10 to Watch d'Unifrance de cette année. Le reste des jurys des autres sélections sera annoncé prochainement par Séries Mania.
Tout au long du festival, Unifrance accompagnera cette présence française en allant à la rencontre des équipes artistiques des séries sélectionnées, afin de soutenir leur rayonnement international.
Toute la sélection française à Séries Mania 2026
Compétition internationale
- Paolo (France, HBO Max, 7x52'), produit par Mintee Studio
Compétition française
- Camarades (France, ARTE, 8x30'), produite par Agat Films , coproduite par Sunday Afternoon et ARTE, et distribuée par Playtime
- Eldorado (France / Belgique, ARTE / RTBF, 6x45'), produite par TOP - The Originals Productions et Beside Productions, et coproduite par ARTE et RTBF
- Enchaînés (France, France Télévisions, 6x52'), produite par Tetra Media Fiction, et distribuée par France tv distribution
- L'Été 36 (France / Belgique, TF1 / Netflix / RTL / RTS, 6x52'), produite par Quad Drama, coproduite par Panache Productions, La Compagnie Cinématographique et TF1, et distribuée par STUDIO TF1
- Grandiose (France, TF1, 6x52'), produite par Habanita Federation, coproduite par TF1 et Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, et distribuée par STUDIO TF1
- Privilèges (France, HBO Max, 6x52'), produite par Zazi Films , et distribuée par Warner Bros.
Compétition formats courts
- La Dernière Heure (France, ARTE, 6x10'), produite par Escales Production et Interscoop, et distribuée par Ampersand Fiction
- Happiness (France, ARTE, 15x5'), produite par La Onda Productions, et coproduite par ARTE
Hors-compétition — Séances spéciales
- Etty (France / Allemagne / Pays-Bas, ARTE, 6x45'), produite par Les Films du Poisson, Komplizen Film, Topkapi Films et Quiddity Films, coproduite par ARTE, et distribuée par STUDIO TF1
- Lucky Luke (France, Disney+, France Télévisions, 8x35'), produite par Federation Studios, coproduite par Un Pour Tous Productions, et distribuée par Federation International
- Recalé (France, Netflix, 8x30'), produite par Itinéraire Productions
Projections hors-compétition
Une séance dédiée aux nouvelles productions d'Ankama Animations aura lieu pour célébrer les 25 ans de la société française de création, d'édition et de distribution d'œuvres audiovisuelles.
- Morshiken (France, 13x10')
- Wakfu (France, 6x22')
- Welsh & Shedar (France / Japon, 12x26')
