Dans un paysage audiovisuel mondial en pleine recomposition, Séries Mania s'impose comme un rendez-vous central pour la promotion des œuvres audiovisuelles et un point de rencontres essentiel entre professionnels du secteur. Malgré un contexte difficile, les chiffres de l'export des programmes audiovisuels français en 2024, établis par le CNC et Unifrance, confirment la solidité de la fiction française, avec 75,2 M€ de ventes, soit sa 2e meilleure année après 2022 (+0,9 % par rapport à 2023). La fiction demeure ainsi, pour la 3e année consécutive, le premier genre à l'export, représentant 35,9 % des ventes totales.

Unifrance présente 6 séries françaises inédites lors du Coming Next from France

À l'occasion de cette nouvelle édition, le Coming Next from France mettra en lumière 6 séries françaises, disponibles ou bientôt disponibles sur le marché international, auprès de décideurs, acheteurs et journalistes étrangers. Cette opération constituera une occasion unique pour les distributeurs, producteurs, et parfois artistes, de renforcer la visibilité de leur programme à l’international.

Les séries présentées cette année :

Ces 6 séries témoignent de la vitalité, de l'audace et de la diversité de la création audiovisuelle française en matière de fiction. Elles proposent un large éventail de styles d’écriture, d’univers, d’esthétiques et de genres (action, drame, histoire, humour, light crime, policier, romance, thriller, sociétal, young adult…), et sont portées par des comédiennes et comédiens confirmés, mais aussi par de nouveaux visages prometteurs. Chacune de ces œuvres livre des récits singuliers et novateurs, et offre un reflet riche et pertinent de la société française, d’hier et d’aujourd’hui.



La présence d’Unifrance au Séries Mania Forum

Partenaire du Séries Mania Forum, Unifrance organisera le 23 mars le Welcome Drinks, cocktail d’ouverture des rencontres professionnelles, réunissant un public majoritairement international.

En collaboration avec Wallonie-Bruxelles Images (WBI), Hub.Brussels, la Sodec et Québec créatif, elle organisera également le mercredi 25 mars un déjeuner consacré à la coproduction francophone entre la France, la Belgique et le Québec, dans l'optique de favoriser les échanges et les opportunités de collaboration entre producteurs.

Comme chaque année, l’association sera présente au sein du Business Lounge, où elle mettra à disposition de ses adhérents un espace dedié à leurs rendez-vous professionnels.

La représentation de la création française dans la programmation du festival

La création française bénéficie d'une belle représentation avec 15 œuvres sélectionnées dans différentes sections du festival : Compétition internationale, Compétition française, Compétition formats courts, Séances spéciales, Projections hors compétition.

Plusieurs personnalités de l’audiovisuel français figureront par ailleurs parmi les membres des jurys. L’autrice et illustratrice de bandes dessinées Pénélope Bagieu présidera le jury Panorama International, entourée notamment de l’humoriste, comédien, réalisateur et scénariste Thomas Ngijol, qui figure parmi les 10 to Watch d'Unifrance de cette année. Le reste des jurys des autres sélections sera annoncé prochainement par Séries Mania.

Tout au long du festival, Unifrance accompagnera cette présence française en allant à la rencontre des équipes artistiques des séries sélectionnées, afin de soutenir leur rayonnement international.

Toute la sélection française à Séries Mania 2026



Compétition internationale

Paolo (France, HBO Max, 7x52'), produit par Mintee Studio



Compétition française

Compétition formats courts

Hors-compétition — Séances spéciales

Projections hors-compétition

Une séance dédiée aux nouvelles productions d'Ankama Animations aura lieu pour célébrer les 25 ans de la société française de création, d'édition et de distribution d'œuvres audiovisuelles.

