Cette édition spéciale se déclinera en trois saisons thématiques. Chaque saison rassemblera trois courts-métrages, disponibles gratuitement pendant trois mois dans le monde entier, à retrouver sur la chaîne My French Stories sur YouTube et sur la plateforme TV5MONDE+.



🎞️ Du 5 février au 5 mai : Best of Shorts – Saison 1 : « Rencontres inattendues »

Pour ouvrir cette édition spéciale, place aux rencontres improbables et aux émotions qui surgissent là où on ne les attend pas. Entre rivalité, fantaisie et road-movie intime, ces trois films explorent l’amour sous des formes inattendues.

Les sous-titres sont disponibles en 10 langues : 🇩🇪 🇬🇧 🇪🇸 🇫🇷 🇮🇹 🇯🇵 🇰🇷 🇵🇱 🇧🇷 🇷🇺.



🎬 AU PROGRAMME





📅 Rendez-vous sur YouTube et TV5MONDE+ pour découvrir les courts-métrages de la Saison 1 – « Rencontres inattendues ».