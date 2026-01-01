Après quinze éditions dédiées à la découverte du jeune cinéma francophone à travers le monde, MyFrenchFilmFestival, le festival en ligne créé par Unifrance, proposera tout au long de l’année 2026 une édition spéciale consacrée au format court. Une parenthèse pour (re)découvrir des courts-métrages marquants, primés et largement plébiscités par le public au fil de l’histoire du festival.
Cette édition spéciale se déclinera en trois saisons thématiques. Chaque saison rassemblera trois courts-métrages, disponibles gratuitement pendant trois mois dans le monde entier, à retrouver sur la chaîne My French Stories sur YouTube et sur la plateforme TV5MONDE+.
🎞️ Du 5 février au 5 mai : Best of Shorts – Saison 1 : « Rencontres inattendues »
Pour ouvrir cette édition spéciale, place aux rencontres improbables et aux émotions qui surgissent là où on ne les attend pas. Entre rivalité, fantaisie et road-movie intime, ces trois films explorent l’amour sous des formes inattendues.
Les sous-titres sont disponibles en 10 langues : 🇩🇪 🇬🇧 🇪🇸 🇫🇷 🇮🇹 🇯🇵 🇰🇷 🇵🇱 🇧🇷 🇷🇺.
🎬 AU PROGRAMME
- Miss Chazelles — Thomas Vernay (21 min)
- Noyade interdite — Mélanie Laleu (18 min)
- Paloma — Hugo Bardin (28 min)
📅 Rendez-vous sur YouTube et TV5MONDE+ pour découvrir les courts-métrages de la Saison 1 – « Rencontres inattendues ».
