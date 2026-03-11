Pour sa 23e édition, qui se tiendra à Copenhague du 11 au 22 mars 2026, CPH:DOX accueillera une délégation française d’envergure. Avec 25 œuvres sélectionnées cette année, la création documentaire hexagonale confirme sa place de choix dans ce festival international de premier plan – une présence renforcée par le déplacement de nombreux professionnels français, témoignant de l'intérêt croissant de la filière pour ce rendez-vous incontournable.
Unifrance soutiendra films et professionnels français tout au long du festival, grâce à ses dispositifs habituels : aides au voyage des auteurs et autrices avec La Scam, AIP) afin d'encourager les producteurs et productrices à prendre part aux activités du CPH:INDUSTRY, le volet professionnel de l'événement. L'occasion pour eux de tisser et renforcer leurs réseaux à l'international.
Dans ce cadre, Unifrance s'associe au projet EUROPE! On Demand, une initiative conjointe de CPH:DOX et d'European Film Promotion (EFP). Conçu comme une vitrine à destination d'acheteurs, distributeurs et programmateurs de festivals venus des États-Unis, ce dispositif met en lumière une sélection de 6 à 7 films européens issus de la programmation du festival, choisis pour leur fort potentiel sur le marché américain. La France y sera représentée par Le Cordon, long-métrage de Nolwenn Hervé, présenté en première mondiale en compétition dans la catégorie DOX:AWARD.
En marge du CPH:FORUM, Unifrance, TitraFilm et CPH:DOX récompenseront à nouveau – à travers le Unifrance Doc Award – un projet documentaire français en développement prometteur. Le film lauréat bénéficiera d'une aide au sous-titrage offerte par TitraFilm, tandis que sa société de production (française) recevra une adhésion Unifrance d'un an au collège des producteurs de longs-métrages. Le prix sera remis lors d'une cérémonie prévue le jeudi 19 mars de 18h à 19h30.
Le jury du Unifrance Doc Award sera composé de :
- Caroline Behar, Directrice Déléguée Coproductions Internationales et Acquisitions Documentaires chez France Télévisions
- Emma Simpson, réalisatrice chez Journeyman Pictures
- Stina Gardell, fondatrice de Mantaray Film, productrice et réalisatrice
La sélection française à CPH:DOX 2026
Highlights
- Le Chantier, de Jean-Stéphane Bron
- Museum de Olivier Bienaimé, Hervé Bienaimé
- Belleville nous verra toujours danser de Hugo Sobelman
- En nous de Juliette Binoche
- Le Chant des forêts de Vincent Munier
- To Hold a Mountain de Biljana Tutorov & Petar Glomazić
- Un jeune homme de bonne famille de Sébastien Lifshitz
Artists & Auteurs
- Hair, Paper, Water... de Minh Quý Trương, Nicolas Graux
- Holy Destructors de Aiste Zegulyte
- Les Saisons de Maureen Fazendeiro
- Nuestra tierra, de Lucrecia Martel
F:ACT AWARD
DOX:Award
NEXT:WAVE
Special Premieres
PARAFICTIONS
SOUND&VISION
URGENT MATTERS
- Effondrement de Anat Even
- A Little Gray Wolf Will Come de Zhanna Agalakova
- La Montagne d'or de Roland Edzard