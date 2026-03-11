Unifrance soutiendra films et professionnels français tout au long du festival, grâce à ses dispositifs habituels : aides au voyage des auteurs et autrices avec La Scam, AIP) afin d'encourager les producteurs et productrices à prendre part aux activités du CPH:INDUSTRY, le volet professionnel de l'événement. L'occasion pour eux de tisser et renforcer leurs réseaux à l'international.

Dans ce cadre, Unifrance s'associe au projet EUROPE! On Demand, une initiative conjointe de CPH:DOX et d'European Film Promotion (EFP). Conçu comme une vitrine à destination d'acheteurs, distributeurs et programmateurs de festivals venus des États-Unis, ce dispositif met en lumière une sélection de 6 à 7 films européens issus de la programmation du festival, choisis pour leur fort potentiel sur le marché américain. La France y sera représentée par Le Cordon, long-métrage de Nolwenn Hervé, présenté en première mondiale en compétition dans la catégorie DOX:AWARD.

En marge du CPH:FORUM, Unifrance, TitraFilm et CPH:DOX récompenseront à nouveau – à travers le Unifrance Doc Award – un projet documentaire français en développement prometteur. Le film lauréat bénéficiera d'une aide au sous-titrage offerte par TitraFilm, tandis que sa société de production (française) recevra une adhésion Unifrance d'un an au collège des producteurs de longs-métrages. Le prix sera remis lors d'une cérémonie prévue le jeudi 19 mars de 18h à 19h30.



Le jury du Unifrance Doc Award sera composé de :

Caroline Behar , Directrice Déléguée Coproductions Internationales et Acquisitions Documentaires chez France Télévisions

, Directrice Déléguée Coproductions Internationales et Acquisitions Documentaires chez France Télévisions Emma Simpson , réalisatrice chez Journeyman Pictures

, réalisatrice chez Journeyman Pictures Stina Gardell, fondatrice de Mantaray Film, productrice et réalisatrice



La sélection française à CPH:DOX 2026

Highlights



Artists & Auteurs



F:ACT AWARD



DOX:Award

NEXT:WAVE

Special Premieres

PARAFICTIONS

SOUND&VISION

URGENT MATTERS

BACKSTORY