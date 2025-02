Ce sont deux réalisatrices françaises qui porteront les couleurs de la France lors de la compétition de cette 75e édition : Léonor Serraille viendra présenter son troisième long-métrage, Ari, qui retrace le parcours chaotique d'un jeune homme (joué par Andranic Manet) traversé de visions étranges, et Lucile Hadzihalilovic proposera avec La Tour de glace une autre errance, celle d'une jeune orpheline qui tombe sous la coupe d'une star de cinéma, incarnée par Marion Cotillard, dans un univers de conte de fées. Deux univers très personnels pour deux cinéastes sélectionnées à la Berlinale pour la première fois.

Ari

La production française sera également représentée par trois autres films minoritaires en compétition, parmi lesquels le couple Cattet/Forzani et le cinéaste suisse Lionel Baier, lequel offrait, avec La Cache, un de ses derniers rôles à Michel Blanc.

Le nouveau film de Sébastien Betbeder, L'Incroyable Femme des neiges, tourné au Groenland avec Blanche Gardin dans le rôle-titre, sera de son côté présenté en section Panorama, et la section Berlinale Special proposera le documentaire Je n'avais que le néant - "Shoah" par Lanzmann, de Guillaume Ribot, qui revient sur la conception de Shoah, le film fleuve de Claude Lanzmann, lequel sera montré, pour l'occasion, dans la même sélection.

Enfin, deux autres films français majoritaires seront présentés : Maya, donne-moi un titre de Michel Gondry en Generation Kplus, ainsi que le premier long-métrage de Valentine Cadic, Le Rendez-vous de l'été, avec India Hair, dans la nouvelle section Perspectives.

La Tour de glace



Côté court-métrage, quatre courts français sont en compétition internationale, parmi lesquels le nouveau film de Jonathan Vinel et Caroline Poggi, l'animation Comment ça va ?. Le duo s'était fait connaître à la Berlinale en 2014 en y remportant l'Ours d'or du court-métrage avec Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, qui sera reprogrammé cette année dans le Programme spécial, lequel inclue également un court-métrage de Justine Triet datant de 2012, Vilaine Fille Mauvais Garçon.

Délégation et événements

De nombreux cinéastes et artistes feront le déplacement parmi lesquels (sous réserves) : Léonor Serraille, Andranic Manet, Théo Delezenne, Éva Lallier-Juan, Clyde Yeguete (Ari), Lucile Hadzihalilovic, Marion Cotillard, Clara Pacini, August Diehl, Gaspar Noé, Mikaël-Don Giancarli, Ryad Ferrad et Dounia Sichov (La Tour de glace), Hélène Cattet, Bruno Forzani, Fabio Testi, Yannick Renier et Thi-Mai Nguyen (Reflet dans un diamant mort), Dominique Reymond et William Lebghil (La Cache), Çagla Zencirci, Guillaume Giovanetti et Saadet Isil Aksoy (Confidente), Sébastien Betbeder, Blanche Gardin, Philippe Katerine (L'Incroyable Femme des neiges), Guillaume Ribot (Je n'avais que le néant - "Shoah" par Lanzmann), Vincent Macaigne (Les Cigales), Dominique Lanzmann (Shoah), Michel Gondry, Maya Gondry (Maya, donne-moi un titre), Valentine Cadic, Blandine Madec, India Hair, Arcadi Radeff (Le Rendez-vous de l'été), Vasilis Kekatos, Daphné Patakia (Nos jours sauvages), Siphiwe Nzima, Lemohang Jeremiah Mosese (Ancestral Visions Of The Future).

Le 14 février au soir, Unifrance organisera son traditionnel cocktail d'ouverture du festival et du marché, à l'attention des distributeurs, vendeurs et délégations françaises.

Le 17 février, la Soirée Française du Cinéma à l’Ambassade de France en Allemagne. François Delattre, Ambassadeur de France en Allemagne, remettra à cette occasion les insignes de Commandeur des Arts et des Lettres à M. Peter Dinges, Directeur général de la Filmförderungsanstalt (FFA).

L’Académie Franco-Allemande du Cinéma organise par ailleurs, dans l'après-midi du vendredi 14 février, une réception avec la représentation de la Sarre à Berlin, au sein du siège de cette dernière.



Lancement du Club Unifrance

Pour la première fois, Unifrance déploiera dans le cadre de la Berlinale le Club Unifrance, un espace dédié à l’accueil des équipes de films français en sélection pour leurs rencontres avec la presse internationale et enregistrements d'interviews. Ce dispositif, destiné à amplifier la couverture médiatique autour des œuvres françaises, est rendu possible grâce au soutien renforcé du CNC pour 2025 et le Fonds de dotation Unifrance, et pourra être répliqué à l’occasion d’autres festivals de premier plan sur l’année à venir.



Unifrance à l'EFM

De nombreux vendeurs français feront également le déplacement à l'EFM. Au total, 15 sociétés de ventes internationales françaises, ainsi que le CNC et l'Institut Français - Allemagne, seront hébergées sur le stand Unifrance :

Gen Z Audience Award

Unifrance s’est associé à l’EFM, l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) et l'Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, pour la première édition du Gen Z Audience Award.

Deux étudiants de Paris 8, sélectionnés par Unifrance en collaboration avec l’Université et l’OFAJ, participeront ainsi à un jury franco-allemand (composé de 5 étudiants au total) qui récompensera, au sein de la sélection du Berlinale Co-Production Market, un projet de long-métrage en phase de développement ou de financement qui s’adresse particulièrement aux jeunes et qui promet d’atteindre et d’émouvoir un large public sur ce segment.

Le Gen Z Audience Award est accompagné d’une aide de 5 000 €, dotée par l’OFAJ.

Du court au long

Dans le cadre de sa stratégie de soutien des producteurs et talents émergents, Unifrance est cette année encore partenaire de EFM Toolbox, qui a sélectionné la productrice et réalisatrice Johanna Makabi, laquelle participera aux activités du programme avec le soutien d’Unifrance. Unifrance est également partenaire de Berlinale Talents en soutenant les producteurs adhérents qui y participent.

Projections de presse

En amont du festival, Unifrance, comme chaque année, organisera dans ses murs des projections de presse de certains des films français présentés au cours de cette édition, à l'attention des journalistes internationaux basés à Paris.

Enfin, les talents de la promotion 2025 des 10 to Watch d'Unifrance seront mis à l'honneur sur le stand Unifrance de l'EFM via un affichage dédié. Cette opération fera également l'objet d'un focus par le trade Screen International dans le cadre de ses dailies Berlinale.





Tout le cinéma français à la 75e Berlinale

Compétition

Panorama

Panorama Dokumente

Berlinale Special

Génération Kplus

Forum special

Perspectives

Court-métrage - Compétition internationale

Court-métrage - Forum Expanded

Court-métrage - Programme Spécial