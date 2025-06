La sélection 2025 rassemble plus de 300 films d’une soixantaine de pays. Si les États-Unis sont en tête du nombre de films programmés, la France occupe fièrement la seconde place avec 28 titres répartis dans les différents programmes.



Les courts français au 31e Palm Springs International ShortFest :

Unifrance, partenaire du festival, soutient cette année une belle délégation française à se rendre sur place :

Chaque projection étant suivie d'une séance de questions-réponses, l'ensemble des cinéastes aura l’opportunité de raconter au public les coulisses du processus créatif de leur film.

Plus qu'un simple festival, ShortFest est un lieu où les cinéastes, le public et les professionnels de l'industrie se réunissent pour célébrer l'art du court-métrage. Le ShortFest Forum propose des cours, des tables rondes et des événements de réseautage où les cinéastes peuvent bénéficier des conseils des meilleurs experts du secteur. Que vous soyez là pour présenter votre travail, dénicher de nouveaux talents ou simplement profiter de films incroyables, ShortFest est le lieu où se nouent des relations et où se construisent des carrières.