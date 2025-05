C'est à nouveau un très beau portrait du cinéma français contemporain qui s'affiche en compétition de cette édition 2025 du Festival international du film de Cannes - du 13 au 24 mai -, avec notamment 5 films français en lice pour la Palme d'or.

La France reste invariablement une terre d'accueil de cinéma et berceau de très nombreuses coproductions internationales, et sera présente, toutes sections confondues, avec un total de près de 116 nouveaux films produits ou coproduits, productions minoritaires, courts-métrages et XR inclus, parmi lesquels 65 en Sélection officielle, tous formats compris.